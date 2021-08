Figyelem! Trükkös csalók csapolják a magyar bankszámlákat, egyre több pénzt nyúlnak le

Az utóbbi hónapokban több adathalász támadás indult a hazai banki ügyfelek ellen, de az egyedi esetek napvilágra kerülése keveset mond el az általános trendekről. Az MNB statisztikáiból viszont az látszik, hogy bár a forgalomhoz képest még mindig rendkívül biztonságosnak mondható a hazai elektronikus pénzforgalom, a nem kártyás visszaélések száma és értéke érezhetően emelkedett az elmúlt bő egy évben. Elsősorban nem az informatikai rendszereket törik fel, hanem a megtévesztésen alapuló csalások jellemzőek. Mindeközben a kártyás visszaéléseknél nem igazán látni jelentős változásokat forgalomarányosan.

Az utóbbi hetekben, hónapokban többször írtunk arról, hogy adathalászok pályáznak a banki ügyfelek pénzére, néhány érdekes egyedi esetet is bemutattunk. Ilyen volt például, hogy egy csaló társaság ugyanarra a kaptafára gyártott csalásokkal próbálkozott több célpontnál. Az online elérhető információk alapján minimum több száz esetben próbálkoztak, az egyik (szempontjukból) sikeres visszaélésről is beszámoltunk, amikor egy nagyobb, lakásvásárlásra félretett összeget szereztek meg csalárd módon.

Tavasz végén, nyár elején több adathalász esetről számolt be az OTP (amely sok mutató szerint legnagyobb bankként sokszor elsődleges célpont a csalóknak) a direkt ebből a célból kialakított figyelmeztetéseket tartalmazó oldalán, és múlt héten is egy sms-alapú adathalász próbálkozásról adtak ki figyelmeztetést.

A téma aktualitása miatt érdemesnek tartottuk újra megnézi, hogyan alakulnak a csalási statisztikák. Az MNB negyedévente közzétett adataiból az látszik, hogy bár a korábbi években is hullámszerűen fordultak elő az elektronikus pénzforgalomban sikeres csalások, amikor egy-egy negyedévben az egymilliárd forintot is kitették a sikeresen végrehajtott csalások, az elmúlt bő egy évben – még ha a bázis alacsonynak is mondható - a jelek szerint aktívabbak és sikeresebbek voltak a csalók.

Az MNB a legfrissebb, az idei első negyedévre vonatkozó adatainak közléskor kiadott közleményében megjegyzi, hogy "az elektronikus pénzforgalomban bekövetkezett sikeres visszaélések száma és értéke is jelentősebb mértékben nőtt a megelőző év azonos időszakához képest, azonban még mindig nagyon alacsony szinten áll. A 331 sikeres visszaélés és az 579 millió forintos kár továbbra is elhanyagolható a forgalomhoz képest". A csalások legnagyobb részét az internetes csatornán keresztül hajtották végre, 337,6 millió forint értékben, ügyfélterminálon keresztül pedig közel 194,7 millió forint értékben.

Úgy tudjuk, a megtévesztéssel végrehajtott esetek között előfordulnak céges ügyfelek nagyobb összeggel, amikor egy-egy tranzakcióval is nagyot ugrik a csalási érték mutatója. A közösségi médiában is aktívak a csalók, és az is jellemző, hogy olyan hivatalosnak tűnő e-maillel jelentkeznek, amelyben céges alkalmazottakat arról tájékoztatnak, hogy változik egy partnerük számlaszáma.

A csalási módszerek az ügyetlen, alig érthető e-mailes spamektől kezdve a profin megszervezett adathalász csalásokig terjednek, és általános tapasztalat, hogy a legátlátszóbb, nyelvtanilag hibásan megfogalmazott levelekkel elkövetett csalási kísérletek is olykor célt érnek. Fontos, hogy a bankok nem kérhetnek jelszavakat, PIN-kódot az ügyfelüktől, nem kérik a kártya CVC-kódját, és sosem kérik arra az ügyfelet, hogy utaljon egy másik bankszámlára.

A bankok fejlett biztonsági rendszerekkel és komoly biztonsági csapattal rendelkeznek, így a csalárd vagy gyanúsnak tűnő tranzakciók elcsíphetők, mielőtt a pénznek nyoma veszne. Bár a bankok arról nem szívesen kommunikálnak, hogy mit képesek megfigyelni, sokszor a gyanús netbanki tevékenységre is figyelnek: a szokatlan, furcsa mintázatokat figyelik, és ha kell, közbelépnek, felveszik a kapcsolatot az ügyféllel. Például, ha valaki egy külföldi IP-címről érkezik, és átállítja a nyelvet – amire még soha nem volt példa – az megkongathatja a vészharangot, de akár a billentyűzet használatából is következtethetnek csalárd tranzakcióra. Aki általában lassan ír, de most hirtelen másodpercen belüli több leütéssel pötyög, az megint csak gyanús lesz.

Mindemellett a bankok komoly kampányokat folytatnak annak érdekében, hogy az adathalászok ne tudják megtéveszteni az ügyfeleket, és úgy tudjuk, a szabályozók is keresik azokat az eszközöket, amelyekkel a csalások még hatékonyabban csökkenthetők.

A kártyás visszaélések területén a nemzetközi, európai szintű összehasonlításokban is rendkívül jól szokott szerepelni Magyarország, a kártyás forgalomhoz képest még mindig alacsony a visszaélések száma, és ez trendszerűen nem is változott az utóbbi időszakban, hiszen a kártyás forgalom is trendszerűen emelkedik.

Módszertani magyarázat Az MNB a statisztikáiban megkülönbözteti a kibocsátói és az elfogadói oldalon jelentkező visszaéléseket, az ezek alakulását bemutató ábrákon szereplő értékeket nem lenne helyes egyszerűen összeadni, ugyanis a két adatsor átfedéseket tartalmaz. Azok a visszaélési tranzakciók, melyeket egy belföldi bank által kibocsátott kártyával egy belföldi kereskedőnél hajtanak végre, mindkét statisztikában szerepelnek. Utóbbi esetek a visszaélések csupán tizedét teszik ki (vagyis a két adatsorból nagyjából 5-5 százalékot kellene levonni, hogy összeadhatóak legyenek az adatok). Erre az a magyarázat, hogy jellemzően a Magyarországon ellopott adatokkal és kártyákkal külföldön élnek vissza, míg a magyar elfogadóknál a más országban szerzett kártyaadatokkal és plasztikokkal követnek el csalásokat.