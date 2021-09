Új őrület hódít, a PayPal is BNPL-céget vesz 2,7 milliárd dollárért

A PayPal amerikai fizetési óriás bejelentette, hogy megveszi a japán Paidy nevű BNPL-szolgáltató (Buy Now Pay Later) egy 2,7 milliárd dolláros, nagyobb részben készpénzes tranzakció során – írja a Reuters.

A BNPL-őrületről is szó lesz a Portfolio október 13-ai Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt!

Rendkívül felkapott szektor lett az utóbbi néhány hónapban a digitális részletfizetéssel foglalkozó BNPL-szolgáltatók piaca, a nagy technológiai óriások sorra vásárolnak fel ilyen cégeket, vagy indítják el a saját BNPL szolgáltatásukat. Az Apple júliusban jelentette be, hogy beszáll a területre saját brandes szolgáltatással, a Goldman Sachssal kötött partnerség keretében. Augusztus elején pedig az amerikai Square jelentette be, hogy felvásárolja az ausztrál Afterpayt egy 29 milliárd dolláros csak részvényes tranzakció során.

A BNPL-szolgáltatók az online és a fizikai boltokban is néhány kattintásos digitális részletfizetést tesznek elérhetővé, mely általában rövidebb időtávon ingyenes, hosszabb időtávú részletfizetésnél viszont díj ellenében vehető igénybe (kamatot vagy díjat fizetnek az ügyfelek). A BNPL-szolgáltatók általában a kereskedőktől kapott díj fejében nyújtják a szolgáltatást.

A PayPal már eddig is rendelkezett BNPL-szolgáltatással, a Paidy felvásárlásával piacot is vesznek, a japán ugyanis a világ harmadik legnagyobb e-kereskedelmi piaca, mintegy 200 milliárd dolláros éves forgalommal.

A PayPal az egyik legnagyobb nyertese volt a világjárvány miatt felfutó e-kereskedelmi forgalomnak, hiszen rengetegen használták a fizetési szolgáltatásait, már több mint 400 millió, a számláját aktívan használó ügyféllel rendelkeznek. A tranzakció 2021 negyedik negyedévében záródhat.

A Paidy 6 millió regisztrált ügyféllel rendelkezik, a Financial Times múlt hónapban írt arról, hogy a társaság tőzsdére készült. A Paidy befektetői között szerepel többek között a Soros Capital Management és a Visa kártyatársaság is. A Paidy megtartja a saját brandjét és az alapító-elnök Russel Cummer és a vezérigazgató Riku Sugie is megtartja pozícióját.