Mesterséges intelligencia és felhő a bankokban, BNPL-őrület és open banking - Jön a Banking Technology 2021!

A lemaradó bankok digitális ugrásra készülnek, a digitálisan fejlettebbek újabb innovációkon dolgoznak, hogy megtartsák a pozíciójukat, miközben a B2C fintechek és a bigtechek is egyre több területen szállnak ringbe a bankokkal, a verseny egyre kiélezettebb. A két legforróbb technológiai megatrend a felhő és az AI használata a bankokban, de berobbant a nyílt bankolás és a világ megőrül a BNPL-cégekért, miközben a fintech újítások is utat törnek maguknak. Immáron hatodik alkalommal rendezzük meg a bankszektor, az IT-szektor és a fintech cégek egyik legfontosabb szellemi műhelyéül szolgáló Banking Technology konferenciánkat, ahol a bankok digitális transzformációjáról, a szektor legfontosabb IT-üzleti és technológiai fejlesztési irányairól van szó.

Előadóink lesznek többek között:

Csányi Péter OTP Bank, vezérigazgató-helyettes Csányi Péter közgazdász, vállalatirányítási és pénzügyi szakértő. 2016 augusztusa óta ügyvezető igazgatóként vezette az OTP Bank digitális értékesítésért és fejlesztésért felelős igazgatóságát.

Foltányi Tamás Erste Bank, operációs igazgató Foltányi Tamás az Erste Bank Hungary Zrt. operációs igazgatója (COO) és igazgatósági tagja. Ezt megelőzően Foltányi Tamás tíz éven át az FHB Jelzálogbanknál dolgozott, ahol 2005-től kezdve vezérigazga

Németh Balázs K&H Csoport, innovációs vezető Németh Balázs 2020 márciusától innovációs vezető a K&H Csoportnál, mely pozícióban az új technológiai irányok kijelölését és a fejlesztések kivitelezését fogja össze, s felel ezen nagylétszámú ter

Hegedüs Éva Gránit Bank, elnök-vezérigazgató 1997-től három éven át a Földhitel és Jelzálogbank vezérigazgató helyettese volt, majd 2000-től a Gazdasági Minisztérium stratégiai és energetikai helyettes államtitkárként dolgozott. A bankszektorhoz

Biró Gabriella Magyar Nemzeti Bank, informatikai felügyeleti főosztály vezetője Biró Gabriella programtervező matematikusként végzett 2004-ben az Eötvös Loránd Tudmányegyetem Informatikai Karán. Informatikai biztonsági felelősként dolgozott a Tata Consultancy Services budapesti f

Bartha Lajos MNB, ügyvezető igazgató 1992-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát. Először könyvvizsgálóként dolgozott majd az Állami Vagyonkezelő Rt-nél portfolió menedzser, illetve később a bankpriva

Kórász Tamás KPMG, Partner KórászTamás 1996-ban csatlakozott a KPMG budapesti irodájához, jelenleg partnerként az IT tanácsadás vezetője. Több, mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik informatikai rendszerek tervezése, bevezeté

Bruzsa Géza Fintrous Group, vezérigazgató Bruzsa Géza 2006-ban lakossági banki tanácsadóként csatlakozott a CIB Bankhoz. 2009-ben fiókvezető, majd 2013-ban az ügyfélmegtartási projekt vezetője lett, ezt követően 2015-től a retail CRM terület

Fáykiss Péter Magyar Nemzeti Bank, igazgató 2009-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen. Az egyetemi évek alatt 2007-2008 között dolgozott az IFUA Horváth & Partners nemzetközi tanácsadó cég pénzügyi intézményekkel foglalkozó területén,

I. szekció: Digitális bankszektor vs. trónkövetelők

A digitális transzformációban lemaradó bankok egyetlen nagy ugrással előznének, a fejlettebbek a pozíciójuk megtartásán dolgoznak és újdonságokat vezetnek be, miközben a közvetlen ügyfélkapcsolatot építő fintech disruptorok és a bigtechek is egyre több területen szállnak ringbe a bankokkal. Az MNB digitális transzformációs ajánlása a digitalizáció felpörgetését sürgeti, melyek lesznek a legfontosabb stratégiai irányok, a következő mérföldkövek a hazai bankok digitalizációjában? Hogyan lesznek ettől versenyképesebbek a hazai bankok? Mely területeken látszódik valódi veszély a bigtechek/fintechek oldaláról, és mely területeken zárkóztak fel vagy előzték meg a bankok a kihívóikat? Hogy néznek ki az inkumbens szereplők 5-10 év múlva? A bankszektor digitális fejlődéséről, stratégiájáról a legmagasabb szintű digitális vezetők társaságában lesz szó első szekciónkban.

II/A Szekció: Mesterséges intelligencia és gépi tanulás a bankszektorban

Ma már nem kérdés, hogy a mesterséges intelligencia megoldások fontos helyet töltenek be a banki szolgáltatások fejlődésében és a hatékonyság javításában, több hazai szereplő berkein belül zajlik már AI-projekt. A mesterséges intelligencia a csalásmegelőzéstől kezdve az ügyfélinterakciók kezelésén keresztül a kockázatkezelésig hasznos lehet a bankoknak. Idén külön dedikált szekciót szentelünk a témának banki IT-vezetőkkel és iparági szakértőkkel.

II/B Szekció: Felhő technológia a bankszektorban

A banki informatika egyik legforróbb trendje ma a felhő technológia egyre szélesebb körű terjedése, a cloud native és a konténerizációs trend. A bankok ma már olyan architektúrát építenek, amely „felhő-ready”, és az új alkalmazásokat gyorsan és egyszerűen képes integrálni. Banki IT-vezetők és a felhő technológiai szakértői beszélgetnek minderről.

III/A Szekció: Payment trendek

A fizetési piac volt az egyik első olyan terület, ahol a forradalmi újítók megjelentek, és a mai napig a digitalizáció és az innováció kulcsterülete a payment szegmens. Nem véletlen, hogy az instant fizetések, a legkiválóbb UX-szel működő fizetési megoldások mellett már a jegybanki digitális pénzek koncepciójával is komolyan foglalkoznak a jegybankok. Mindeközben rakétaként lőttek ki a BNPL-szolgáltatók, miért őrült meg hirtelen mindenki a részletfizetésért? Melyek most a legfontosabb változások a területen?

III/B szekció: Open Banking

A bankok először féltek tőle, aztán átrágták magukat a szabályozói megfelelésen, most pedig sokallják a PSD2-projektekbe feketetett pénzt és energiát. Az open banking koncepciót kihasználó új szolgáltatók azonban már itt vannak, Magyarországon is több szereplő indult el élesben is kifejezetten hasznos és jó megoldásokkal, a nyílt bankolás már tényleg érezteti hatásást a piacon. Erről beszélgetünk a PSD2-es szolgáltatók, bankok és a szabályozó részvételével a szekcióban.

IV. szekció: Fintech trendek

Miközben a nemzetközi piacokon igazi fintech nagyágyúk érnek be, a hazai piacon is egyre több a sikeres, már külföldi piacok felé kacsingató fintech vállalat. Kik most a legmenőbb fintechek és mivel újítanak a pénzügyekben? A hazai fintech szektor jeles képviselőinek társaságában lesz szó a fintech trendekről.

A címlapkép forrása: Getty Images.