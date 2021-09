Bajban a magyar nyugdíjrendszer – Hova tűnnek el a fiatalok?

Jelentőset ugrott tavaly az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak kezelt vagyona, ez azonban nem annyira a tagok megnövekedett befizetéseinek, sokkal inkább a tőkepiacok emelkedésének köszönhető. Elszomorító kép, hogy a taglétszám mindkét pénztártípusnál csökken, és különösen aggasztó, hogy egyre kevesebb fiatal választja az öngondoskodásnak eme formáját. Erről a témáról bővebben is szó lesz szeptember 22-ei Öngondoskodás 2021 konferenciánkon.

A magyar nyugdíjrendszer kihívásairól és a nyugdíjpénztárak válaszlépéseiről is szó lesz a Portfolio szeptember 22-ei Öngondoskodás konferenciáján. Ne maradj le róla, jelentkezz te is! Részletek itt:

Nagyot ugrott az önkéntes pénztárak vagyona tavaly

Jót tett a tavalyi, összességében emelkedő tőkepiaci környezet az önkéntes pénztárak vagyonának is. az MNB Aranykönyve szerint a legnagyobb szereplők mind növelni tudták kezelni vagyonukat 2020-ban.

Közülük is kiemelkedik az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár, amely a legnagyobb hazai szolgáltatóként több mint 320 milliárd forintos vagyon felett őrködött 2020 végén.

Az OTP-t követi

a második helyen 222 milliárd forinttal az Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Önkéntes Nyugdíjpénztár, a harmadikon pedig az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár 211,5 milliárddal.

A legnagyobb arányú vagyongyarapodást egy év alatt a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár tudhatja a magáénak 12%-kal, de nem sokkal marad le az OTP és az Erste nyugdíjpénztára sem, mind a három szolgáltató 10% feletti bővülést mutatott fel.

Valamelyest változik a fenti sorrend akkor, ha taglétszám alapján rendezzük sorba a hazai szolgáltatókat:

Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár taglétszáma volt a legmagasabb a piacon tavaly 238 ezer fővel, ezt követi viszont az Aegon 172 ezerrel, az Allianz pedig a harmadik helyre csúszott 170 ezerrel.

A taglétszámot látva összességében megállapítható, hogy a pénztárak az utóbbi években nem tudtak érdemi bővülést elérni az új tagok bevonzását tekintve, sőt, tavaly négy pénztárat leszámítva a nagyok mind létszámcsökkenést szenvedtek el. Létszámbővülést egyedül a Vasutas, a Pannónia, a Prémium és az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár könyvelt el. A Prémium és Pannónia pénztárak taglétszámának bővülését vélhetően elősegítette, hogy esetükben több pénztári beolvadás is történt tavaly.

Nem mutat kedvező trendet az alábbi ábra sem, amely szerint a fiatalabb, 16-29, illetve 30-44 év közöttiek tagokon belüli aránya minden évben egyre csökken (különösen a 30-44 közöttiek száma), pedig pont őket kellene minél nagyobb arányban bevonzani a rendszerbe:

Hasonló trendet mutat a kezelt vagyon kormegoszlása is: látható, hogy a fiatalabb pénztártagok vagyona javarészt stagnál, inkább az idősebb korosztály tesz többet féle a nyugdíjas évekre (ebben nyilván szerepet játszik az is, hogy a nyugdíjhoz közeledve többet takarítanak meg).

A kiegyensúlyozott portfóliók a népszerűbbek

Az önkéntes pénztári portfóliók közül egyértelműen a kiegyensúlyozott, részvényeket és kötvényeket nagyjából megegyező arányban tartó portfóliók a legnépszerűbbek a kezelt vagyon alapján.

A legnagyobb magyar önkéntes portfóliók közül az OTP kiegyensúlyozottja a legnagyobb 229 milliárd forinttal, ezt követi az Allianz, majd az Aegon kiegyensúlyozott portfóliója 177, illetve 125 milliárddal.

A legnagyobb portfóliók közül egy növekedési és egy kiegyensúlyozott portfólió végzett az élen a hozamszerzésben:

tavaly az OTP Növekedési portfóliója 9,1%-ot hozott tagjainak,

tagjainak, ezt követte az OTP Kiegyensúlyozott portfóliója 6,2%-kal .

. A harmadik helyre az Aegon Növekedési portfóliója fért fel 4,5%-os hozammal.

Az MNB egyébként idén is közzétette honlapján az önkéntes nyugdíjpénztárak 2020. évi hozamaira, valamint a 10 és a 15 éves hozamrátáira vonatkozó adatokat.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak eszerint

4,13 százalék - záró vagyonnal súlyozott - átlagos nettó hozamot értek el. Az inflációs hatást (2,7 százalék) figyelembe véve ez nettó 1,39 százalékos reálhozamnak felel meg,

tehát a pandémiás helyzet ellenére is sikerült szektorszinten infláció feletti hozamteljesítményt elérni.

Az alapvetően hosszú távú megtakarítást ösztönző önkéntes nyugdíjpénztári szektor 10 éves és 15 éves (záró vagyonnal súlyozott) nettó hozama 6,23 százalék, illetve 5,91 százalék volt tavaly (évesítve). Ezek 3,87 százalék, illetve 2,49 százalék reálhozamot jelentenek a tagok számára.

A magánnyugdíjpénztárak vagyona is nőtt

A magánnyugdíjpénztárak is sokat köszönhetnek a tőzsdék tavalyi – a koronavírus-válság ellenére is –jó teljesítményének, mind a négy magánkassza növelni tudta vagyonát, annak ellenére, hogy a taglétszám évek óta csökken. Fontos megjegyezni, hogy a magánnyugdíjpénztárak vagyona nagyobb arányban van részvényekbe fektetve, mint az önkéntes társaiké, így egy-egy kedvezőbb tőkepiaci felívelés jelentősebb nyereséget is hoz a konyhára (másik oldalról ennek hátulütői is megvannak).

A legnagyobb magánnyugdíjpénztár továbbra is a Horizont, amely tavaly 173 milliárd forintnyi vagyonnal bírt.

Ezt a Szövetség nyugdíjpénztár követi 42,8 milliárddal, a harmadik helyen a Budapest magán-nyugdíjpénztári ága van 39,3 milliárddal, az MKB pedig 20,5 milliárdot kezelt.

Arányaiban a legnagyobb vagyonnövekedést a Szövetség Nyugdíjpénztár könyvelte el 3%-os gyarapodással egy év alatt.

A fenti sorrendet kapjuk akkor is, ha taglétszám alapján készítünk listát a magánkasszákról. A Horizontnak van a legtöbb tagja, tavaly év végén 34,6 ezren voltak a pénztárnál. A számokból azonban látszik, hogy évről évre egyre csökken a magánnyugdíjpénztárak taglétszáma. Ennek jelentős oka az is, hogy a nyugdíjkorhatár elérése előtt sokan visszalépnek az állami nyugdíjrendszerbe, mivel a törvényi előírások szerint csak így kapható meg a 100%-os öregségi nyugdíj. Ennek okairól bővebben itt írtunk.

A magán-nyugdíjpénztári portfóliók közül több növekedési, azaz részvénytúlsúlyos portfólió került be a legnagyobb vagyont kezelő portfóliók közé.

Ezek között a Horizont növekedési portfóliója a legnagyobb 97,7milliárd forintos vagyonnal, ezt követi a Horizont Kiegyensúlyozott 60 milliárddal, a harmadik helyen pedig a Szövetség Növekedési portfóliója végzett közel 31 milliárddal.

A nagyobb vagyont kezelő magán-nyugdíjpénztári portfóliók hozama tavaly nem volt olyan meggyőző, mint az önkéntes társaiké, a fenti portfóliók közül a legjobban a Szövetség Növekedési portfóliója teljesített 4,6%-kal, a második helyen fej-fej mellett végzett a Szövetség Kiegyensúlyozott és a Horizont Növekedési portfóliója 3,8%-os nettó hozammal.

Címlapkép: Getty Images