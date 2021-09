25 milliárdos ajándék érkezett a kormánytól a moratóriumosoknak

Jellemzően több tízezer forintos könnyítéssel számolhat az a legalább 500 ezer magyar ügyfél, aki moratóriumban érintett hitelkártya-tartozással vagy folyószámlahitellel rendelkezik: jóval kedvezőbb, személyi hitelekre jellemző 12% körüli kamatozásra számolják át a moratórium miatt felhalmozott kamattartozásukat a kormány friss rendelete értelmében. Úgy értesültünk, hogy a lépés költsége a bankszektor számára 20-30 milliárd forint között lesz, vagyis ennyivel több marad az ügyfelek zsebében. Kiderült az is, pontosan kik élhetnek november 1-jétől a jövő év közepéig a moratóriummal.

Hitelkockázatok a koronavírus-válság után - Hogyan segíthet ebben az AI? Erről is szó lesz október 13-ai Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció itt!

Fontos könnyítés jön

Célba ért Nagy Márton miniszterelnöki főtanácsadó (korábbi jegybanki alelnök) javaslata, melyről a szakember már júliusban nyilatkozott, és amely értelmében a moratóriummal érintett hitelkártya-tartozások és folyószámlahitelek alacsonyabb kamattal kerülnek elszámolásra.

Nagy Márton júliusban azt mondta, a moratóriumban részt vevő lakossági folyószámlahitellel és hitelkártyával rendelkező ügyfelek helyzetét, a hitelek futamidejét és a kamatozását is érdemes lenne újraértelmezni. Szerinte a moratórium 19 hónapja alatt ezek a termékek valójában átalakultak hitelkeretből személyi hitellé.

A tegnapi közlönyben három rendelet jelent meg, melyek a moratóriumot érintik:

A moratórium hosszabbításáról döntöttek,

a moratóriumban érintett folyószámlahitelek és a hitelkártyák kamata a személyi hitelek kamatára változik az elszámolásban,

és meghatározták azt is, hogyan néz ki a kitöltendő nyilatkozat azok számára, akik szeretnének a moratóriumban maradni.

Hogy néznek ki a számok?

A moratóriumban résztvevő 1,2 millió lakossági ügyfél 1,8 millió darab hiteléből 700 ezer, vagyis darabszám alapján 40 százalék folyószámlahitel és hitelkártya hiteltípusba tartozik, míg a fennálló tartozás alapján a moratórium alatt lévő 3000 milliárd forintos hitelállománynak nagyjából csak 4,5 százalékát adják, ami 130 milliárd forintot jelent. Egy ügyfél rendelkezhet egyszerre hitelkártyával és folyószámlahitellel,

az érintett ügyfelek összesen több mint 500 ezren lehetnek, átlagosan mintegy 40-60 ezer forinttal járhatnak jól az új szabállyal.

A folyószámlahitelek 2020 februárjában (a moratórium kezdete előtt) átlagosan 19 százalékos kamattal rendelkeztek, a hitelkártyáknak 2020 februárjában (a moratórium kezdete előtt) átlagosan 25 százalékos kamatuk volt. A most megjelent rendelet úgy fogalmaz:

a fizetési moratórium alatt a szerződés alapján felhalmozódott tartozást a Magyar Nemzeti Bank 2020. február hónapra vonatkozó statisztikai közleményében szereplő, a háztartásoknak nyújtott forint személyi hitelek átlagos évesített kamatlába alkalmazásával kell a hitelezőnek átszámítania.

Ez pedig 11,99 százalékos kamatot jelent, ami ráadásul egy felső sapka.

Ugyanis előfordul, hogy prémium ügyfelek esetében a folyószámlahitel e fent említett kamatnál alacsonyabban kamatozott, ez esetben az alacsonyabb kamatszint marad mérvadó.

Nagy Márton kérdésünkre részletezte azt is, hogy háromféle ügyfélelszámolás lesz:

akinek már lezárt szerződése van, mert előtörlesztette vagy kilépett a moratóriumból, annak visszamenőlegesen átszámolják a kamatot, és megtérítik a különbözetet, a második esetben az ügyfél nem folytatja a moratóriumot, most lép ki a belőle, neki átszámolják az új kamattal a szerződését, ami 60 nap alatt történik meg legkésőbb. Ezután, akinek tartozása marad fenn, annak 30 napos időablak nyílik arra, hogy ő ezt részben vagy egészben kifizeti-e, vagy 12 hónapos kamatmentes részletfizetést kér. Utóbbi lehetőség akkor is él, ha részben előtörleszt az ügyfél, és csak a maradékot szeretné 12 egyenlő részletekben kifizetni. Tehát egyfajta kedvezményt kapnak az adósok a tartozás kifizetésére. a harmadik esetben, aki folytatja a moratóriumot, és hitelkártyás vagy folyószámlás tartozása van, annak esetében most nem történik átszámolás, majd ha véget ér a moratórium, akkor fogják személyi hitelként átszámolni a hitelét.

A bankoknak a rendelet miatt az IFRS szerint át kell könyvelniük a moratóriumos hitelkártya és folyószámlahiteleket személyi hitelnek.

A bankok a fenti rendelet és az ügyfél számára kedvezőbb elszámolás miatt 20-30 milliárd forint közötti összeget bukhatnak el, vagyis ennyivel több marad az ügyfelek zsebében.

Ez a szóban forgó összeg egyébként a szabályozók álláspontja szerint egyfajta extra bevétel lett volna a bankoknak, amit a moratórium tett lehetővé, hiszen a moratórium ezt a több mint 500 ezer ügyfelet egy magas kamatozású hitelbe ragasztotta bele, és ezt a bankok sem vitatták az egyeztetések alatt. A részletkérdésekben azért viszont voltak viták, például hogy mi legyen az alacsonyabb kamatszint, amin átszámítják a hiteleket, hiszen a végső döntésben szereplő 2020 februári átlagos fogyasztási hitelkamat - ahogy a nevében is szerpel - egy átlagkamat, bankonként és ügyfeleként pedig eltérhet, hogy ki milyen kamat mellett és kinek adott hitelkártya és folyószámla-hiteleket.

Ezért is van az, hogy míg a szabályozói oldal szerint inkább 20, a bankszektor szerint inkább 30 milliárd forint körül lesz az intézkedés banki bevételekre gyakorolt negatív hatása. A bankok azt is nehezményezték, hogy a tavalyi számaikat is át kell írniuk utólag a rendelet miatt.

Előre nem látott pénzügyi veszteséget / elmaradt bevételt jelent a bankok számára, és jogérzékünk szerint nem elegáns utólagos jogalkotással alacsonyabb kamatú személyi kölcsönné nyilvánítani olyan hiteltartozásokat, amelyek valójában nem személyi kölcsönök, de a moratórium hatására valóban sok hasonlóságot mutatnak a személyi kölcsönökkel. A moratóriumban benne maradó hitelkerettel rendelkező ügyfelek annak tudatában maradhattak a moratóriumban, hogy tartozásuk a hitelszerződésnek megfelelő magas (hitelkártya, illetve folyószámla) kamattal kamatozik tovább, más kérdés, hogy ezt a tudatosságot nem mindenki gyakorolta.

Itt a hivatalos hosszabbítás is

A tegnapi közlönyben jelent meg a törlesztési moratórium meghosszabbításáról szóló rendelet, amelyben a korábban már részletesen előre jelzett moratórium-hosszabbítás is szerepel. Eszerint október 31-éig meghosszabbítja a kormány a törlesztési moratóriumot a jelenlegi formájában, azt követően pedig, egészen 2022. június 30-áig csak a rászoruló jogosultak vehetik majd igénybe külön nyilatkozattétellel.

A rászorulóknak számítanak:

a nyugdíjasok,

a gyermeket várók és nevelők (a 25. életévüket még be nem töltők és a megváltozott munkaképességű gyermekek tartoznak ide, valamint a várandósság 12. hetét már betöltő anyák)

a közfoglalkoztatottak (vagyis a köznyelvben közmunkások – a szerk.),

azok a magánszemélyek, akiknek a háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent (hogy ez pontosan mit jelent, az a nyilatkozatókra van bízva),

azok a vállalkozások, amelyek árbevétele a vállalkozás tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

A címlapkép forrása: Getty Images.