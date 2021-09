Kiadásfigyelővel rukkolt elő az OTP, a funkció a bank új internet- és mobilbankjában mutatja a költéseinket

A magyarok nagy része nem követi nyomon rendszeresen a kiadásait, pedig ez a pénzügyi tudatosság egyik sarokköve lenne. Az OTP Bank egy olyan funkciót alakított ki új internet- és mobilbankjában, amely a kiadások nyomon követését – így a nehéz pénzügyi helyzetek, a túlköltekezés elkerülését – segíti.

A „hónap vége” jelenség elkerülésében, a tudatosabb gazdálkodásban, valamint a hosszabb távú anyagi célok megvalósításában is segítenek az úgynevezett PFM vagy kiadásfigyelő alkalmazások, amelyet az OTP is integrált új internet- és mobilbankjába.

A kiadásfigyelő funkciót agilis módszerrel fejlesztette a hitelintézet, a projekt során a tervezéstől egészen az élesítésig egy csapat dolgozott a megvalósításon. A folyamatot a piaci- és ügyféligények felmérése, statisztikai adatok feldolgozása előzte meg, az első prototípusokat az ügyfelekkel együtt tesztelték, majd ezután készült el az első éles üzemi verzió. A Kiadásfigyelőt azóta is folyamatosan finomhangolják, beépítik az ügyfél-visszajelzések alapján érkezett javaslatokat is.

Az OTP Bankban az új internet- és mobilbank fejlesztése során is alkalmazott agilis módszertan egyik kulcseleme, hogy a felgyorsított fejlesztési és telepítési ciklusoknak köszönhetően az új funkciók – köztük a Kiadásfigyelő is - rövidebb idő alatt állhatnak az ügyfelek rendelkezésére. A fejlesztő csapat kiesésmentesen végzi a verzióváltásokat, miközben éles környezetben tud meggyőződni a rendszer teljeskörű működéséről. Az alapvető tesztek ma már automatikusan futnak, miközben a manuális tesztelésben részt vevők a kreatívabb tesztelési módokkal foglalkozhatnak. A bank kiemelt figyelmet fordít a rendszer monitorozására is, az esetleges hibák gyorsabb kiszűrésére.

A kiadásfigyelő legfontosabb jellemzői:

Az alkalmazás a kiadásokat grafikus úton, diagramon jeleníti meg, úgy, hogy ez összevethető az elmúlt három hónap átlagos havi költésével.

Nyomon követhető, hogy hol tart az aktuális havi költés, és ez hogyan alakul az átlagos költésünkhöz képest.

Automatikusan kategóriákba sorolja a költéseket különböző szempontok szerint - például számlák, rezsi, bevásárlás, közlekedés – és ezt diagramon is ábrázolja,

A pénzügyi tudatosság a meglévő jövedelmünk elosztásában, a nehézségek megelőzésében segít. Az OTP Bank új internet- és mobilbankjának kiadásfigyelő funkciójával nyomon követhetik a felhasználók, mire és mennyit költöttek az adott hónapban

– mondta el Kuhárszki András, az OTP Bank digitális fejlesztésekért felelős területének vezetője.

Az új internet- és mobilbank használatához szükséges új Digitális Szolgáltatási Szerződés első lépésben minden meglévő, OTPdirekt szerződéssel rendelkező lakossági ügyfél számára érhető el. Nyár végéig több mint 200 ezren regisztráltak az új digitális szolgáltatás internet- és mobilbankjára.

Hogyan költ a magyar?

Az OTP Bank megbízásából készített reprezentatív kutatásból* több, a magyar lakosság pénzügyi tudatosságára vonatkozó adatot ismerhetünk meg. A felmérésből kiderült, hogy a magyar lakosság 59 százaléka nem fordít figyelmet kiadásainak rendszeres követésére, míg 41%-uk nyilatkozott úgy, hogy könyveli ezeket a költségeket. A felmérésből az is kiderült, hogy a 60 év felettiekre kevésbé jellemző a kiadások nyomon követése (34%), míg a diplomások körében az átlagosnál nagyobb tudatosság figyelhető meg e téren (51% vezeti a kiadásait).

A lakosság döntő többségével előfordult, hogy egy terméket megvásárlás helyett visszatett a polcra, miután végiggondolta, hogy aktuálisan azt az összeget megengedheti-e magának. Minden hatodik megkérdezettel (17%) ilyen rendszeresen megtörténik, míg kétharmadnyian (67%) nyilatkoztak úgy, hogy előfordult már velük ilyen eset. Azok a válaszadók, akik tudatosan vezetik kiadásaikat, többször döntenek úgy, hogy anyagi okok miatt elállnak egy termék megvásárlásától (23 vs.13%).

A kutatás során megkérdezettek fele (48%) számolt be arról, hogy a hónap végéhez közeledve érzi, hogy fogy a pénze, jobban oda kell figyelni, hogy kijöjjön a következő fizetéséig.

A felmérés eredményei alátámasztják, hogy azok, akik vezetik a költéseiket, kisebb valószínűséggel kerülnek nehéz anyagi helyzetbe hónap végére. A válaszadók 48 százaléka számolt be arról, hogy a hónap végéhez közeledve érzi, hogy fogy a pénze, ezért jobban oda kell figyelnie, hogy kijöjjön a következő fizetéséig, a megkérdezetteknek pedig mintegy 40 százaléka került már ilyen helyzetbe élete során korábban. Ez az úgynevezett „hónap vége jelenség”, amelynek számottevő jelenléte megmagyarázhatja azt, hogy a lakosság jelentős része – 40 százaléka – miért aszerint tervezi kiadásait, hogy mikor kapja kézhez a fizetését.

A költések nyomon követésével hatékonyabban felmérhető, pontosan mire mennyi pénz ment el. Kiderül, mi az, amire valójában nem lenne szükség, de mégis a kosárba került, illetve arról is képet ad, hogy a megkeresett pénzből mire megy el a legnagyobb összeg.

A kutatás az OTP Bank megbízásából a Magyar Target-Pulzus Média Kutató Kft. – a Pulzus kutatási applikációjával készült 1000 fő részvételével. A 18 év feletti magyar alapsokaságot reprezentálja nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint. Az adatfelvétel 2021.07.02. és 2021.07.08. között történt.

