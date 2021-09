Döntött a kormány: napokon belül új ingyenhitel érkezik a magyar családoknak!

Várhatóan október 4-én indul a Magyar Nemzeti Bank Zöld Otthon Programja, amelyben legfeljebb 2,5%-os kamatozású hitelhez juthatnak a legalább BB energiahatékonyságú ingatlant építők vagy vásárlók. Novák Katalin családügyi miniszter most megerősítette augusztusi bejelentését , miszerint a kormány kiegészíti ezt egy még kedvezőbb, 0%-os kamatozású lakáshitellel is azok számára, akik a CSOK igénybevételével költöznek ilyen ingatlanba. Két gyermek mellett 10, három gyermek mellett 15 millió forint erejéig lesz ez felvehető, de azt még nem tudni, mekkora MNB-s zöldhitelt kell igénybe venni a feltételeként.

1. Zöld Otthon Program

A Magyar Nemzeti Bank a Növekedési Hitelprogram részeként várhatóan 2021. október 4-én indítja el a Zöld Otthon Programot, amelynek keretében a lakossági ügyfelek legalább BB energiahatékonyságú új lakások, családi házak vásárlására és építésére igényelhetnek kedvező, a teljes futamidő alatt fix kamatozású hitelt a programban részt vevő bankoknál – jelentették be még július 6-án. A 200 milliárd forintos kezdeti keretösszeggel elinduló Zöld Otthon Programban elérhető hitelek paraméterei:

felvehető kölcsönösszeg: maximum 70 millió forint ,

, választható futamidő: legfeljebb 25 év,

futamidő végéig fix kamat: legfeljebb 2,5%.

Az eddig megismert információk szerint a Zöld Otthon Programban nyújtott hitelt az a belföldi magánszemély igényelheti, aki olyan új lakás vásárlását vagy új családi ház építését, illetve vásárlását tervezi, amely magas energiahatékonyságú, azaz legalább BB energetikai besorolású és primer energiaigénye éves szinten nem haladja meg a 90 kWh/m²-t. A hitel törlesztőrészlete 10 milliós hitelösszeg és 20 éves futamidő mellett 53 ezer forint körül alakulhat.

A Zöld Otthon Program várhatóan meghatározó lesz az új ingatlanok piacán, hiszen 2022. június 30. után már nem kaphatnak használatbavételi engedélyt a BB-nél alacsonyabb energiabesorolású lakóingatlanok. A lakáshitelpiacon is jelentős változást hozhat az új termék: a KSH adatai szerint tavaly mindössze 21% volt az új lakásokra felvett hitelek aránya. Építési célra 79, újlakás-vásárlási célra 111 milliárd forintnyi lakáshitelt vettünk fel 2020-ban, a használt lakások vásárlására felvett 636 milliárd forinttal szemben.

2. Kamatmentes CSOK-hitel

Augusztus 17-én több kisebb változást is bejelentett a családügyi miniszter a CSOK-kal, a babaváró hitellel és az otthonfelújítási támogatással kapcsolatban, amelyek jó része a jövő héten hatályba lép, miután a múlt héten kihirdették a rendeletet. Lesz egy nagyobb horderejű változás is: a 0%-os CSOK-hitel őszi bevezetése, amelyet azok tudnak igénybe venni, akik a CSOK mellett élnek a Zöld Otthon Program hitelével is.

Mai sajtótájékoztatóján Novák Katalin családügyi miniszter megerősítette: akik igénybe veszik az MNB Zöld Otthon Programját és felveszik a CSOK-ot (új lakás esetén ez három gyermek mellett 10, két gyermek mellett 2,6 millió forint), azok

két gyermek mellett 10, három gyermek mellett 15 millió forint erejéig 0%-os kamattal vehetik igénybe a (más típusú ingatlanok esetében továbbra is 3%-os kamatozású) CSOK-hitelt.

Alábbi táblázatunk alapján

míg a jelenleg elérhető 3%-os CSOK-hitel törlesztőrészlete 20 éves futamidő és 10 milliós hitelösszeg mellett 55 ezer forint, a Zöld Otthon Programban ugyanez 53 ezer forint lehet, a kamatmentes CSOK-hitellel pedig 42 ezer forint.

A Zöld Otthon Programban felvehető 2,5%-os hitel feltétele lesz annak, hogy az érintettek igénybe vegyék a 0%-os CSOK-hitelt, azonban nem ismerjük, hogy e kettő milyen összeg szerinti arányban vehető fel egymáshoz képest, ezért most még nem lehet pontosan megmondani, mekkora az érintett hitelfelvevők várható teljes törlesztőrészlete a kétféle hitel különböző kombinációi mellett. Alábbi táblázatunk azt tartalmazza ezért még csak, hogy mekkora egyenként e hitelek elméleti havi törlesztőrészlete.

Van még két jelentős különbség a zöldhitel és a CSOK-hitel között:

előbbi jegybanki 0%-os refinanszírozású lesz (ezt adhatják tovább a bankok 2,5%-on), vagyis a jegybank eredményén keresztül lehet hatása az állam pénzügyeire, és a bankok nem saját, hanem jegybanki forrásból nyújtják,

utóbbi viszont állami kamattámogatású, ami közvetlenül a költségvetést terheli, magát a hitelt viszont a bankok saját forrásból finanszírozzák.

Címlapkép: Novák Katalin Facebook-oldala