Hatalmas ugrás a magyar garanciarendszerben: már minden harmadik kkv-hitel náluk van

Több mint duplájára növekedett a koronavírus-válság és a miatta bevezetett új hitel- és garanciaprogramok hatására a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalási portfóliója. A cég elmúlt másfél éves eredményeit és innovációit Búza Éva vezérigazgató (képünkön) mutatta be egy mai sajtótájékoztatón. Elhangzott: az NHP Hajrá nyári kifutása hozott némi törést a hitelkeresletben, a részben helyébe lépő Széchenyi Kártya Go! a korábban megfigyeltnél kisebb felfutást mutat. Az intézmény aktuális elképzeléseinek, terveinek jó része a zöld hitelezéshez kapcsolódik.

Helyén az MFB

Az MFB Csoport végre megtalálta fejlesztési banki szerepét – mondta Sipos-Tompa Levente, az MFB elnök-vezérigazgatója bevezetőjében. Mind a kereskedelmi bankok számára, mind a vállalkozások számára olyan termékeket, szolgáltatásokat nyújtottak, amelyek hozzásegítették az elmúlt másfél évben a vállalkozásokat a túléléshez. 2300 milliárd forint kötelezettségvállalást tett tavaly az MFB, a bank ebből 1200 milliárd forintot (hitel+tőkebefektetés) vállalt, és egyre inkább kacsingat a befektetési banki tevékenység újraindítása felé. 2021-ben a tavalyi teljesítményt jó eséllyel túl is fogják szárnyalni, és továbbra is rendelkezésre állnak.

Hatalmas ugrás a garanciánál

Impozáns eredményeket ért el az elmúlt időszakban az MFB Csoporthoz tartozó Garantiqa Hitelgarancia Zrt. is, ezeket Búza Éva vezérigazgató ismertette a társaság mai sajtótájékoztatóján. Az augusztus 31-ei számok szerint

mintegy 2200 milliárd forint garantált hitelállománnyal és

ebből 1270 milliárd forintnyi, a koronavírus-válság miatt életre hívott Krízis Garanciaprogramban garantált hitellel (ami így 15 hónap alatt épült fel),

1718 milliárd forintnyi kezességi portfólióval rendelkeznek, ami

62 ezer szerződést és 45 ezer vállalkozást jelent.

A 2017-ben felvázolt 5 éves stratégiai tervben meghatározotthoz képest csaknem a dupláját érte el ezzel a Garantiqa a kezességvállalási portfólió méretét illetően. A Krízis Garanciaprogram indulásának köszönhetően tavaly 512, idén augusztus 31-éig 429 milliárd forintos növekedést értek el. Csak 2020-ban akkor új állományt sikerült felépíteniük, mint amekkora 2017-es teljes állományuk volt, a portfólió közel kétharmadát a Krízis Garanciaprogramban garantált hitelek teszik ki.

Mi áll a háttérben?

A növekedés elsősorban a nagyon kedvező feltételrendszerű termékcsaládnak köszönhető (különösen az idén nyáron kifutó NHP Hajrá, illetve a Széchenyi Kártya termékeknek. Új termékcsalád kialakítását igényelték a változások, a termékek számossága 4,5-szeresére, 171-re nőtt tavaly a 2019-es 38-ról. Az egyedi ügyletek darabszáma 30%-kal, a megállapodásos ügyleteké pedig 75%-kal emelkedett.

Minden harmadik kkv-hitel mögött ott áll már a Garantiqa: a piaci kkv-hitelállomány dinamikáját meghaladó ütemben, 34,5%-ra nőtt mára a Garantiqa által biztosított hitelek aránya. A fókuszban a kis cégek állnak: a portfólió 40%-át a mikrovállalkozások, további 40%-át a kisvállalkozások adják annak ellenére, hogy nőtt a középvállalkozások súlya, és az EU-s szabályozás változásának köszönhetően 5 milliárdos hitelméret erejéig a nagyvállalati garanciaprogramot is elindították.

Hitelcél alapján lényeges változásokat tapasztalnak: míg korábban a folyószámlahitelek domináltak, 2020-tól megugrott a forgóeszközhitelek volumene (a portfólió több mint harmadát képviselik), és nőtt a beruházási hitelek arány és volumene is. Az ágazati megoszlásban viszont nincs ilyen elmozdulás: továbbra is a szolgáltatási és kereskedelmi szektor veszi igénybe a leginkább a szolgáltatásukat, emellett a feldolgozóipar és az építőipar is hangsúlyos.

A garanciaintézmények európai egyesületének (AECM) adatai alapján a magyar garanciarendszer Európában is az élmezőnyben található. A GDP-hez viszonyított garanciaállomány nálunk 3,3%-ra rúg, minket csak néhány ország (Franciaország 6,7%, Törökország 6,5%, Portugália 4,9%) előz meg, az európai átlag pedig 2,2%.

A július 1-jével elindult Széchenyi Kártya GO! program hiteleihez a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása is kapcsolódik. A hitel 1 milliótól 1 milliárd forint hitelösszegig érhető el különböző hitelcélokra, fix kamattal, a legtöbb konstrukció esetén akár ingatlanfedezet nélkül.

Kérdésre válaszolva Búza Éva elmondta:

az NHP Hajrá kifutása okozott némi törést a keresletben, a részben helyébe lépő Széchenyi Kártya GO! a korábbinál mérsékeltebb felfutást mutat.

Ma már lehetséges a Garantiqánál is a személyes jelenlét nélküli ügyintézés. A pandémiás időszak innovációja a Garantiqa Direkt, amely az érdeklődő vállalat pénzügyi adatai alapján becsült értékekkel dolgozik, és három tipikus termékre lefejlesztett előzetes lekérdezésre ad lehetőséget, 3 hónapig érvényes, mobilapplikáción is lekérhető szándéknyilatkozatot nyújtva az ügyfeleknek.

Tervek, elképzelések

A Garantiqa céljai között szerepel államilag támogatott „zöld hitelprogram”-hoz kapcsolódó új garanciaprogram bevezetése a „zöld hiteltermékek” gyors és hatékony garantálására (egyebek mellett a költségvetési törvényben rögzített viszontgarancia mértékének és feltételeinek meghatározásával), illetve