Megérkezett a magyar állam legszebb ajándéka: itt a 42+73 milliós családtámogatás!

A Zöld Otthon Program és a zöld CSOK-hitel részleteinek meghirdetésével összeállt a következő időszakban érvényes családtámogatási rendszer, amely minden eddiginél bőkezűbb a gyermekes családokkal és a családalapítás előtt állókkal. A Portfolio számításai szerint a három gyermeket tervezők akár 42 millió forintnyi vissza nem térítendő nagy összegű támogatást és 73 millió forintnyi kedvezményes hitelt vehetnek igénybe az évek során egy nettó 100 milliós lakás megvásárlása esetén, részben persze a cikkünkben bemutatandó megfelelő jövedelemszint és hitelképesség mellett. Ami a háromgyermekeseknél 42+73 millió forint, az a kétgyermekeseknél 20+80 millió, az egy gyermeket vállalóknál pedig 13+83 millió. Bemutatjuk, hány gyerekre mekkora összegek vehetők igénybe októbertől.

Régi és új, nagy összegű családtámogatási formák érhetők el idén a Magyarországon élő családok számára:

a 2015-ben bevezetett és 2016-ban kibővített CSOK és a hozzá felvehető 3%-os kamattámogatott CSOK-hitel ,

és a hozzá felvehető 3%-os kamattámogatott , a 2018-ban elindított, illetve 2019-ben kibővített jelzáloghitel-elengedési és a diákhitel-elengedési program,

és a program, a 2019. július 1-jével elindított 0%-os babaváró hitel, a falusi CSOK és a nagycsaládosok újautó-vásárlási támogatása ,

a és a , a 2021. január 1-jével induló otthonfelújítási támogatás és a megelőlegezésére február 1-jétől felvehető 3%-os kamattámogatott otthonfelújítási hitel , valamint

és a megelőlegezésére február 1-jétől felvehető 3%-os kamattámogatott , valamint a szintén 2021-gyel megjelenő lakásáfa-visszaigénylés és illetékmentesség a CSOK-igénylők számára, illetve a tetőtér-beépítésre és emelet-ráépítésre igénybe vehető CSOK,

és a CSOK-igénylők számára, illetve a tetőtér-beépítésre és emelet-ráépítésre igénybe vehető CSOK, az október 4-étől elérhető Zöld Otthon Program és a keretében igénybe vehető kamatmentes zöld CSOK-hitel, amelyet az eddig ismert CSOK-hitelhez hasonlóan (vele nem egyidejűleg) a kétgyermekesek 10, a háromgyermekesek 15 millió forintig vehetnek fel.

Az akár 70 millió forint összegig, 25 évre energiahatékony újépítésű ingatlanokra felvehető Zöld Otthon Program részben (15 millió erejéig) 0%-os, részben (a további 55 millióra) 2,5%-os kamattal lesz elérhető (utóbbi a CSOK igénybevevőinek), ami számításunk szerint 50+247 =

297 ezer forintos várható törlesztőrészletével a nettó félmillió forint feletti háztartási jövedelemmel rendelkezők számára jogszabályi alapon elviekben már elérhető lesz a maximális összegben is,

így nem alaptalan számolni vele a cikkünkben, miközben az önerő vagy annak egy része előteremtésében a vissza nem térítendő támogatások segítenek. A cikkünkben említett többi hiteltípussal együtt természetesen magasabb jövedelemre lehet szükség a nettó félmilliós összegnél (ugyanakkor ezek egy része, nevezetesen a babaváró hitel vissza nem térítendő támogatássá alakulhat), a cikkünkben szereplő számok a legtöbb háztartás számára egy elvi felső határt jelentenek, de a bemutatott példák bizonyos részleteikben is hasznosak lehetnek.

Általános szabály, hogy az előre vállalt gyermekek után járó támogatásokat (vállalt gyermekre felvett CSOK, babaváró hitel) csak házaspárok vehetik igénybe, a többit azonban egyedülállók és elváltak is felvehetik.

A bevezetőnkben említett összegek azok számára érhetők el, aki most vágnak családalapításba. A családtámogatási formák között azonban nagy különbség van a tekintetben, mely gyermekek után vehetők igénybe (jellemzően a magzati lét 12. hetétől számít gyermeknek a gyermek):

a CSOK, a falusi CSOK, illetve az ezekhez kapcsolódó kamattámogatott hitelek a meglévő 25 év alatti és az előre vállalt, még meg nem született gyermekekre egyaránt igénybe vehetők a költözők számára a bankoknál,

igénybe vehetők a költözők számára a bankoknál, a jelzáloghitel-elengedés a kormányhivatalnál és a diákhitel-elengedés a Diákhitel Központnál csak új gyermekekre vehető igénybe, de az összegük kiszámításakor a meglévő gyermekeket is figyelembe kell venni, mindkettőhöz legalább két gyermek kell,

vehető igénybe, de az összegük kiszámításakor a meglévő gyermekeket is figyelembe kell venni, mindkettőhöz legalább két gyermek kell, a babaváró hitelhez kapcsolódó támogatások azoknak járnak banki igénylés útján, akinek 5 éven belül legalább egy gyermekük érkezik . Ilyen támogatás a futamidő végéig járó kamatmentesség, a tartozás 30%-ának elengedése kettő új, és 100%-ának elengedése három új gyermek esetén, valamint 3 éves törlesztés-szüneteltetés gyermekenként,

. Ilyen támogatás a futamidő végéig járó kamatmentesség, a tartozás 30%-ának elengedése kettő új, és 100%-ának elengedése három új gyermek esetén, valamint 3 éves törlesztés-szüneteltetés gyermekenként, a felújítási támogatás, a hozzá kapcsolódó kamattámogatott hitel, valamint a nagycsaládosok újautó-vásárlási támogatása csak meglévő gyermekre igényelhető a kormányhivatalokban, előbbiek legalább egy, utóbbi legalább három gyermekre.

Fontos figyelni a határidőkre is: a lakásvásárlásra felvett CSOK az adásvételt követő 180 napon belül, a babaváró hitel a születést megelőzően, a felújítási támogatás pedig az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül igényelhető. A babaváró hitel törlesztésének szüneteltetése a születést vagy örökbefogadást követő 60 napon belül igényelhető (a veszélyhelyzet idején ezek a határidők időről időre kitolódnak). Ugyanez a 60 napos határidő vonatkozik a jelzáloghitel-elengedésre is a 2020. június 30-a után született vagy örökbefogadott gyermekek esetében, míg a korábbiaknál nincs ilyen határidő.

Nézzük mindezt összegszerűen és táblázatosan a gyermekszám függvényében! A három gyermekkel rendelkezőkkel, illetve ennyit vállalókkal kezdjük, akik számára minden olyan családtámogatási forma elérhető, amit e cikkünkben tárgyalunk. Természetesen nem minden támogatás érhető el azonnal és előre, az igénybevételüknek különböző feltételeik lehetnek a gyermekek számára vonatkozóan is, és ahogy említettük, többféle támogatáshoz új gyermekre is szükség van.

A kétgyermekesek, illetve két gyermeket vállalók esetében már nem ennyire bőkezű a rendszer, a CSOK, a CSOK-hitel, a jelzáloghitel-elengedés és a diákhitel-elengedés összege eleve kisebb, a babaváró hitelt csak 30%-ban engedik el, az autótámogatás pedig nem jár. Az ingatlanfelújítás esetében azonban nincs különbség a háromgyermesekhez képest, mint ahogy az egygyermekesek esetében sincs.

Az egygyermekesek, illetve egy gyermeket vállalók már egy jelentősen szűkített támogatási kört élvezhetnek csak. A CSOK csak 600 ezer forint, nincs CSOK-hitel, jelzáloghitel-elengedés és diákhitel-elengedés sem, a születés előtt felvett babaváró hitel 5 éven belül érkező új gyermek esetén ugyan kamatmentes, de semennyit sem engednek el belőle. Az ingatlanfelújítási támogatás és hitel viszont nekik is ugyanúgy jár.

A 2,5%-os kamatozású, akár 70 millió forintig elérhető Zöld Otthon Programhoz gyermekre sincs szükség, kivéve, ha annak 0%-os változatát, a két gyermek mellett 10, a három gyermek mellett 15 millió forintig elérhető zöld CSOK-hitelt kívánjuk felvenni.

Végezetül nézzük meg, hogyan tudja mindezt a támogatást maximalizálni egy családalapítás előtt álló pár! A három-, a kettő- és az egygyermekes példánkban is egy nettó 100 millió forintos új ingatlan megvásárlásra szerepel, amely első lakástulajdonként funkcionál (ez a 4%-os illeték szempontjából érdekes), az anya aktuális diákhitel-tartozása pedig 2 millió forint. Mivel nemrég vásárolt új ingatlanokra is kérhető a felújítási támogatás és hitel (például kerítésépítésre, napelemes rendszerre, stb.), ezért ezeket is beletettük a táblázatba. A babaváró hitel esetében már úton lévő és sorozatban (egymás után 3 évben belül) érkező gyermekekkel kalkuláltunk, ezzel maximalizálható a hozzá kapcsolódó támogatás.

Három gyermek vállalása és nevelése esetén az évek során akár 42 millió forintnyi vissza nem térítendő állami támogatás és 73 millió forint kedvezményes hitel vehető így igénybe az évek során. Mint a táblázatban is látható, ezeknek csak egy része áll rendelkezésre már az ingatlan megvásárlásakor.

Két gyermek vállalása és nevelése esetén ugyanez 20 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatás és szintén 80 millió forintnyi kedvezményes hitel.

Egy gyermek vállalása és nevelése esetén 13 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatást és ugyancsak 83 millió forintnyi kamattámogatott hitelt lehet igénybe venni egy ilyen nettó 100 milliós lakás megvásárlása mellett.

