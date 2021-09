Mesterséges intelligenciával működő házi robotot fejlesztett az Amazon

Az Amazon kedden mutatta be az Astro névre keresztelt házi robotját, amelyet még idén eladásra szánnak, egyelőre azonban csak egy szűk,meghívott kör tudja majd megvenni, 999 dollárért. A robot tulajdonképpen egy sor sikeres Amazon eszköz kombinációja, mesterséges intelligenciával megspékelve.

A kisebb kutya méretével rendelkező, három keréken guruló, porszívó-szerű robotba, a cég több közkedvelt - más termékeibe már beépített - funkciót gyúrt össze. A robot viszonylag gyors, másodpercenként 1 métert képes megtenni, úgy, hogy közben a beépített szenzoroknak köszönhetően nem ütközik neki semminek. A két oldalsó kerék úgy van kialakítva, hogy ne akadjon el semmiben, míg a középső kisebbel irányt változtat. Jó mozgékonysága ellenére emeletre sajnos nem tud felmenni.

A robot közepéből egy periszkóp-szerű kamera emelkedik ki, amelyet arra használ, hogy őrködjön a tulajdonosa távollétében, vagy videóchatelés közben kövesse őt. Az Astro egy érintőképernyőt is hord magán, amelyen egy sor különböző gesztust kifejező szem jelenik meg.

A robot felismeri az arcunkat, a „gyomrában” pedig kisebb tárgyakat tárolhatunk, amelyeket egyik helyiségről a másikra lehet szállítani. Így, ha egy idősödő családtagunknak szüksége van valamire – például gyógyszerekre - a robot el tudja látni őt. A cég úgy tervezi, hogy külön tartozékként egy vérnyomásmérőt is lehet majd az Astrohoz csatlakoztatni.

A házi robotot távolról, okostelefon segítségével is lehet majd irányítani, de az Amazon két másik hangfelismerő virtuális asszisztenséhez (Alexa, Echo) hasonlóan beszélhetünk is hozzá. Az Astro tulajdonképpen az Alexa guruló kiadásának is tekinthető, ugyanakkor a fejlesztők egyedi „személyiséggel” látták el.

Más Amazon termékekhez hasonlóan, előreláthatóan az Astro is rengeteg személyiségi jogi vita kiváltója lesz majd. A céget számos kritika érte, miután kiderült, hogy az alkalmazottak visszahallgatták az Alexa által rögzített felvételeket azért, hogy hatékonyabban tudják fejleszteni a hangvezérléses technológiát.

(CNBC)

Címlapkép forrása: Jamie McCarthy/Getty Images