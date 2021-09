Új funkciót jelentett be a Coinbase: még egyszerűbb kriptóba fektetni

A Coinbase pár héten belül lehetővé teszi az amerikai felhasználóinak, hogy a fizetésük egy részét közvetlenül az applikáción fenntartott számlájukra utalhassák. A pénzt dollárban, de akár instant átváltással kriptopénzben is tarthatják.

A Coinbase elnök-vezérigazgatója úgy nyilatkozott, hogy a közvetlen utalásnak köszönhetően az ügyfelek sokkal gördülékenyebben tudnak majd kereskedni a kriptopénzekkel. Az upgrade-et a következő hetekben tervezik élesíteni és arra a problémára nyújt megoldást, hogy az ügyfelek túl kényelmetlennek és időigényesnek tartották a manuális banki átutalásokat. A Coinbase egy, az FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) által biztosított, banki partnerrel szerződött a betéti szolgáltatáshoz, de még nem árulta el melyikkel.

Más népszerű online pénzügyi applikációk már engedélyezik a fizetések számlára való közvetlen átutalását. A Paypalnak és a Robin Hood tőzsdeappnak is van már ilyen funkciója. A Coinbase folyamatosan bővíti a szolgáltatási portfolióját, de közben egy komplex szabályozói környezetben is helyt kell állnia. A múlt héten a kriptokereskedőnek vissza kellett vonnia egy magas kamatozású hitelterméket, miután a tőzsdefelügyelet (-U.S. Securities and Exchange Commission, - SEC) perrel fenyegette meg miatta.

A SEC elnöke Gary Gensler egyre élesebb kritikákat fogalmaz meg a kriptokereskedelmi szektorral kapcsolatban. Gensler a kriptokereskedelmi szektor szigorúbb ellenőrzését kérte a szenátus banki tanácsától. Ráadásul a kongresszustól is kért extra erőforrásokat a nyomozási szervek hatékonyságának növelésére, és kihangsúlyozta, hogy minél több digitális kereskedelmi eszközt be kell regisztrálni a hatóságoknál.

A Coinbase áprilisban lépett a tőzsdére és az árfolyama 40%-ot zuhant azóta. A Coinbase részvény így hétfőn 229,40 dolláron állt. A mozgás a bitcoin árfolyamingadozását követi, amely ugyanezen idő alatt 28%-ot zuhant.

(CNBC)

Címlapkép forrása: Robert Nickelsberg/Getty Images