Hogyan árazzák a bankok a számlacsomagokat és a bankkártyákat?

Hogyan árazzák a bankok a számlacsomagokat és bankkártyákat, milyen, és mekkora számszerűsített különbségek láthatók ebben bankonként? Több mint egy évvel az azonnali fizetési rendszer sikeres bevezetése után változtak-e a számlacsomagok árazásai és milyen mértékben terjedtek el az innovatív fizetési megoldásokat támogató csomagok? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ alábbi elemzésünkben.

Hasonló témákról is szó lesz október 13-ai Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció itt!

Ingyenes havidíj, de nem minden esetben

A számlacsomagok havidíjainak összehasonlítása során megvizsgáltuk a kedvezményesen elérhető havidíjakat melyeket különböző feltételek teljesüléséhez kötnek a pénzintézetek, valamint a felételek nem teljesülése esetén fizetendő havidíjakat is.

A felmérés adatai Magyarországon, lakossági ügyfelek számára számlatermékeket nyújtó 11 bank (OTP; K&H; UniCredit; Erste; Raiffeisen; Takarékbank; CIB; MKB; Budapest Bank; Gránit; MagNet) publikusan elérhető kondíciós listáiból és hirdetményeiből származnak, az adatgyűjtésre 2021. augusztusban került sor. Közel hetvenöt számlacsomag és több mint nyolcvan kártyatermék árazását vetették össze.

Minden általunk vizsgált bank esetén valamilyen formában elérhető a 0 Ft-os havidíj, azonban ehhez különböző feltételek és akciók együttes megfelelése szükséges. Leggyakoribb feltétel az elvárt havi jövedelem jóváírás melynek összege viszonylag széles skálán mozog, havi 130 ezer Forinttól akár havi 400 ezer Forintos jövedelem elvárás is tapasztalható. Gyakori feltétel még a meghatározott napi minimum számlazáró egyenleg vagy meghatározott összegű megtakarítás. Ugyanakkor sok esetben minimum darabszámú kártyás vagy átutalási tranzakciók elvégzéséhez is kötik a havidíj mértékét. Több számlacsomag esetén együttesen kell megfelelni az elvárt feltételeknek. Megfigyelhető, hogy sok esetben új termék vagy szolgáltatás bevezetését kötik össze a díjmentes számlavezetéssel, ilyen szolgáltatás például az online számlanyitás is.

A kártyás vásárlás tényleg ingyen van?

Sokszor a kényelem és az egyszerűségen túl a bankkártyás vásárlás mellett szól annak díjazása is. Jelenleg az ügyfelek közvetlenül a kártyás vásárlások után nem fizetnek úgynevezett kártyás tranzakciós díjakat, ezen tételek díjazását legtöbb esetben a bankok az éves kártyadíjban érvényesítik.

Néhány számlacsomag kondíciós listájában megfigyelhető a bankkártyás tranzakciók árazásának lehetősége is, mint például az MKB Klassz és Extra számlacsomagok esetén, ahol a kártyás vásárlás díjazás 0 Ft + (0,3% maximum 6 000 Ft), azonban ezt a költséget a bank a tranzakciós illeték jogszabályi változására tekintettel nem számítja fel. Az UniCredit Bank 2021. májusától érvényes, betéti bankkártyák kondíciós listájában a kártyás tranzakció díjaknál feltüntetésre került a „Jutalék vásárláskor” tétel is, azonban az akció érvényességéig ezen tétel díjmentes. Megnéztük a 2021. novembertől hatályos listát is, melyben ez a tétel díjmentesként szerepel, akciótól függetlenül.

Az egyes bankoknál látható magas éves kártyadíj oka a prémium kártyák és az azokhoz kapcsolódó extra szolgáltatások (például: utasbiztosítás, sürgősségi készpénzfelvétel, asszisztencia szolgáltatások, soron kívüli ügyintézés), ezen kivételektől eltekintve átlagosan 3.000 és 7.000 Forint között alakul az alacsonyabb éves kártyadíj. Bizonyos akciók, ilyen például az új kártyatermék bevezetése vagy számlanyitási akciók, melyek során az első évben elengedik az éves kártyadíjat, annak költségét csak a második évtől szükséges megfizetnie az ügyfélnek.

Mennyibe kerülhetnek az átutalások?

Sok esetben az utalási tranzakciók költsége nem csak egy egyszerű százalékos díj, melyet a tranzakció összegéből határoznak meg, hanem úgynevezett minimum és maximum értéket is megszabnak a bankok. Ilyen például az Erste Bank Egyszámla díjcsomagja is, melyben az internet és mobilalkalmazásban indított, bankon kívülre történő utalás díjazása 0,185%, de emellé meghatározták, hogy minimum 180 Ft és maximum 11 445 Ft költséggel járhatnak az ilyen típusú tranzakciók. Fontos megjegyezni, hogy ennél a számlacsomagnál is elérhető az ingyenes utalás, amennyiben a szükséges feltételeknek megfelel az igénylő, és további kedvezményként ezt az opciót választja.

AZ MKB bank árazása esetén az utalási díjakat nem terheli százalékos költség, viszont minden utalást minimum 100 Ft-tal terhelnek.

Az ügyfelek fizetési számláihoz kapcsolódó szolgáltatási díjak könnyebb átláthatóságát – ez által a pénzügyi szolgáltatások uniós szintű összevetését –egyszerűsítette az Európai Unió vonatkozó irányelve (Payment Accounts Directive – PAD) és annak magyarországi, 144/2018. számú kormányrendeletbe történő implementálása. A rendelet értelmében a pénzintézeteknek minden év elején egységes, átlátható és tételes díjkimutatást kell küldeni az ügyfeleik számára, a bankszámlához kapcsolódó előző éves díjakról, jutalékokról és költségekről. A 12 hónapra vonatkozó díjkimutatás segíti, hogy az ügyfelek jobban átláthassák és részletesen megismerjék, mely szolgáltatásért mennyit fizettek a pénzintézet felé. A díjkimutatás mellett, terminológiájában és struktúrájában egységes, központi díjjegyzék támogatja a pénzügyi tudatosság növelését és közvetve a piaci verseny fellendülését is.

A jelenlegi árazások és az azonnali átutalás kapcsolata

Az AFR rendszer bevezetésével az innovatív fizetési megoldások elterjedéséhez szükséges gyors és biztonságos rendszer vált elérhetővé a hét minden napján, 24 órában. A rendszer lehetővé teszi az új, nem bankkártyára épülő fizetési megoldások bevezetését is, melyek ösztönzik az elektronikus fizetéseket és képesek felvenni a versenyt a kártyás vásárlási élménnyel.

Néhány megoldás már látható a piacon, azonban ezek széles körű elterjedése még nem történt meg. Ilyen megoldások például a fizetési kérelem szolgáltatás, másodlagos számlaazonosító használata vagy a QR kódos fizetési megoldások implementálása is.

Azonban az erre épülő fizetési megoldások elterjedéséhez olyan árazás szükséges, amely támogatja az azonnali fizetési rendszerre épülő szolgáltatások ügyfél oldali népszerűségét, melyben az átutalások kedvező, akár csomagárazása történik. A jelenlegi árazási struktúra a kártyás fizetési tranzakciókat, azok aktív használatát támogatják, szemben az átutalási tranzakciókkal.

Míg a kártyás fizetési tranzakciók árazása szinte minden esetben az ügyfél számára díjmentes, az ügyfél oldaláról nem történik közvetlen díjfizetés a kártyás tranzakciókat követően, legtöbb esetben csak éves kártyadíjat fizet. Az azonnali átutalások esetén sok esetben tranzakciós díjat és 20 ezer Forint vagy e feletti kosárérték esetén tranzakciós illetéket kell fizetni, amely nem ösztönözni a használatot.

A pénzügyi tranzakciós illeték a 20.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó tranzakciók után fizetendő, melynek mértéke 0,3%, de maximum 6.000 Forint tranzakciónkként. A tranzakciós illeték közvetlenül az ügyfélre való terheléséről a bankok saját hatáskörükben dönthetnek, azonban ritka azoknak a csomagoknak a száma, ahol nem terhelik az illeték, ezek a megoldások bankonként és számlatermékenként eltérőek. Néhány esetben havonta meghatározott darabszámú utalás ingyenes, ezáltal illetékmentes is, ilyen számlacsomag a K&H kényelmi plusz vagy a Takarékbank Prémium bankszámla is. Más esetben, függetlenül a tranzakció összegétől nem számítják fel a pénzügyi tranzakciós illetéket, helyette egy egységes (0,20%) utalási díj terheli a tételeket, ilyen számlacsomag az OTP Bank Smart számla.

Az AFR-re épülő fizetési megoldások széles körű elterjedését mindenképpen elősegítené egy olyan árazás, melyben az ügyfelek számára az utalási tranzakciók használata hasonlóan kedvező költségekkel jár, mint a kártyás tranzakcióké.

Szakértőink több megoldási lehetőséget is látnak az AFR-re épülő fizetési megoldások ügyfél oldali elterjedését elősegítően:

Számlacsomagok árazásának felülvizsgálata a pénzforgalmi intézmények részéről, és egy a kártyás fizetési megoldásokhoz hasonló árazás bevezetése

További árazási megoldás lehet a csomagárazás bevezetése az átutalások használatának ösztönzésére

Az átutalásra épülő számlacsomagok kialakítása, melyek fő fókuszában az ingyenes átutalás biztosítása áll

Az átutalásos tranzakciók közül az azonnali fizetési rendszerre épülő tranzakciók árazásának megkülönböztetése

Tranzakciós illetékre vonatkozó szabályzás felülvizsgálata

MNB 2021-es fizetési rendszer jelentése alapján is van tér az elektronikus úton kezdeményezett tranzakciók fejlődésére, hiszen mindössze az ügyfelek 22%-a aktív ezen a téren. Azonban az árazási kérdések összetettségét bizonyítja az is, hogy a bankok pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételeinek közel 20% -a a számlacsomaghoz és számlavezetéshez kapcsolódó időszaki bevétel, míg több mint 26%-a az átutalásokhoz kapcsolódó bevétel, derült ki az MNB jelentéséből.

Konklúzió

Az Azonnali Fizetési Rendszer 2020-as bevezetését követően még nem történtek nagy változások a pénzforgalmi szolgáltatások árazásában, azonban néhány törekvés már látható. Szakértőink egyetértenek abban, hogy az azonnali fizetésre épülő innovatív fizetési megoldások széles körű elterjedéséhez nem elegendő a megfelelő technológiai megvalósítás, ha azt ügyfél oldalról nem támogatják a jelenlegi díjazási struktúrák. Emellett talán a legnagyobb kihívást az ügyfelek edukálása és vezetése jelenti majd. Nélkülözhetetlen alapfeltétel továbbá, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások ökoszisztémájában minden résztvevő megtalálja a saját számítását és az egyes érdekvonalak egy irányba mutassanak.

(Rowanhill Digital)

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Banking Technology 2021 Hasonló témákról is szó lesz október 13-ai Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció itt!

A címlapkép forrása: Getty Images.