Szuperolcsó lakáshitelek érkeztek: súlyos milliókat bukhatsz, ha nem ezeket választod

Több bank kínálatában is megjelent hétfőn a Zöld Otthon Program legfeljebb 2,5%-os kamatozású lakáshitele, és indul ennek kamattámogatott változata is, a 0%-os zöld CSOK-hitel. A Portfolio számításai szerint 10 millió forint hitelösszegenként előbbivel akár 2-3 millió, utóbbival akár 5-6 millió forintot spórolható meg az átlagos piaci lakáshitelekhez képest a teljes futamidő alatt. A Pénzcentrum kalkulátora alapján megnéztük azt is, mi vár most azokra, akik nem a feltételnek megfelelő lakóingatlanba költöznek.