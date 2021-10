Gyorsan terjed a sárga csekkek nagy ellensége, egyre több bank vezeti be

A sárga csekk alternatívájaként számon tartott fizetési kérelem szolgáltatás már hét banki, valamint öt nem banki szereplőnél érhető el, és a szolgáltatást nyújtók és az érdeklődő, csatlakozni szándékozók köre folyamatosan bővül - árulta el kérdésünkre Selmeczi-Kovács Zsolt, a Giro Zrt. vezérigazgatója. Jövő heti Banking Technology konferenciánk előadójával az azonnali fizetési rendszer első 1,5 évéről, a fizetési kérelmek tömeges benyújtását támogató GIROfix szolgáltatásról, a jegybanki digitális pénzekről beszélgettünk.

Selmeczi-Kovács Zsolt előadónk lesz jövő heti, október 13-ai Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció itt!

Hogyan értékelnéd az azonnali fizetési rendszer teljesítményét az elmúlt 1,5 évben? Hogyan alakult a forgalom, a rendelkezésre állás, illetve mennyire terjedtek el a rendszerre épülő újszerű megoldások?

Az azonnali elszámolás központi rendszere továbbra is problémamentes üzemelés mellett szolgálja ki a hazai pénzforgalmat, sikeresen teljesíti a tranzakciók permanens feldolgozását. A bevezetés óta eltelt másfél éves időszak alatt több mint 180 millió darab tranzakció került elszámolásra, több mint 28 billió forint értékben. A tranzakciók 99,9996%-át a központi rendszer 1 másodpercen belül dolgozta fel.

A hazai fizetésforgalmi szereplők már megjelentek néhány ráépülő innovatív megoldással, amelyek közül a QR-kódos fizetés lehetősége kiemelendő. Ezen felül örömteli látni, hogy több hazai bank szintén bevezette a fizetési kérelem szolgáltatást, amelyet a Giro Zrt. már az azonnali fizetési rendszer bevezetésének első napjától biztosít. A teljes siker azonban ennél a szolgáltatási elemnél is akkor jöhet el, amikor minden bankszámlával rendelkező ügyfél címezhetővé is válik fizetési kérelmekkel, amelyhez célszerű a teljes hazai bankszektor csatlakozása.

Ugyancsak komoly előrelépés egy olyan, elsőre keveseknek szembeötlő újítás az elmúlt másfél évben, amely lehetővé teszi a kötegelt tranzakciók benyújtását, hiszen 2020. szeptember 1-jétől lehetővé vált a nem azonnali feldolgozási kötelezettség alá tartozó tételek beküldése is azonnali elszámolásba. Mivel a bankok oldalán is biztosított a megfelelő likviditás, így azt tapasztaljuk, hogy egyre több a 10 millió forint feletti tranzakció is, habár a jogszabály a nevezett értékhatár alatti átutalásokra teszi kötelezővé az azonnaliságot. Ennek köszönhetően még erősebben el tud terjedni az azonnali átutalás, hiszen a lakásvásárlásoknál is elsődleges fizetési mód lehet, kiváltva az immár szükségtelen nagyösszegű készpénzfelvételeket -, majd azok újra befizetését.

Ugyancsak az elmúlt másfél évben történt – pontosan 2020. szeptemberében -, hogy a Wise (akkor még Transferwise) csatlakozott a magyar klíringrendszerhez, így a nemzetközileg is kiemelten innovatívnak számító fintech magyar ügyfelei is élvezhetik az azonnali átutalásokhoz kapcsolódó nemzetközi utalások előnyeit, amelyek így sokkal gyorsabban teljesülnek. Kíváncsian várjuk, hogy a közeljövőben milyen újdonságokkal találkozhatnak a végfelhasználók a hazai bankok, illetve fintech cégek részéről, amelyekhez a Giro Zrt. a továbbiakban is minden támogatást megad.

Melyek azok a területek, ahol erőteljesebb innovációs tevékenységre számítasz a közeljövőben a bankoktól, fintech szereplőktől?

A Giro Zrt. elsősorban a fizetésforgalmi szegmensre fókuszál, és azt látjuk, ezen a területen is fokozódó verseny várható a már meglévő banki, a feltörekvő fintech és egyelőre az ajtónál sorakozó bigtech versenyzők között. Azt mindenki látja, hogy a fizetés már sok esetben nem kártyával, hanem mobiltelefonnal vagy okosórával történik.

További lehetőséget kínálnak az ezeket is helyettesítő biometrikus fizetési helyzetek, amelyek mellett további potenciál rejlik a háttérfolyamatok újragondolására is.

Ezek közül, amelyik a Giro Zrt.-t a legjobban érinti, miszerint ezek a fizetések nem feltétlen kártyatársaságokon keresztül, hanem azonnali átutalással, direktben történhetnek. Valamint kérdés, hogy milyen további ügyfélélményt tudnak kínálni a piac szereplői az ügyfeleknek, amely akár különböző keresztértékesítésekkel is létrejöhet, vagy pedig olyan interakciókat nélkülöző megoldásokkal, amelyek egyszerűbbé teszik az életünket. Ilyen jövőbeni helyzetek lehetnek például, amikor egy tankolás során nem szükséges az ügyfél által indított fizetési tranzakció, hiszen az automatikusan megtörténik, például a rendszám alapján. Vagy például határátlépéskor automatikusan megtörténik az utasbiztosítás megkötése, amelynek záró időpontja az újabb, immár befelé történő határátlépés – a geolokációs adatok alapján.

A sárga csekk nagy ellenségeként is emlegetett fizetési kérelmet hány bank vezette be eddig, és hogyan alakulnak a forgalmi számok ennél a szolgáltatásnál?

A fizetési kérelem szolgáltatás már hét banki, valamint öt nem banki szereplőnél érhető el, és a szolgáltatást nyújtók és az érdeklődő, csatlakozni szándékozók köre folyamatosan bővül.

A fizetési kérelem tranzakciók száma egyelőre felfutó szakaszban van, az ügyfelek még csak ismerkednek ezzel az újdonsággal. Nagyban megkönnyítené az elterjedésüket, ha a bankok – akik közvetlen kapcsolatban állnak az ügyfelekkel – jobban megismertetnék az ügyfelekkel ezt a lehetőséget is, csakúgy, mint a másodlagos számlaazonosítók használatát is.

Hiszünk benne, hogyha a banki ügyfelek jelentős részének elérhetővé válik a fizetési kérelem szolgáltatás, akkor a közműcégek és egyéb vállalati szereplők elsődleges fizetési opcióként tekintenek majd rá.

A GIROFix szolgáltatását hányan veszik igénybe jelenleg, milyen típusú társaságok csatlakoztak eddig?

A GIROFix szolgáltatással egyszerűen, hatékonyan és rendkívül kedvező feltételek mellett nyílik lehetőség a 21. század digitalizációs ügyféligényeit kielégítő, elektronikus úton történő díjbeszedésre. A GIROFix szolgáltatás alacsony fejlesztési igények mellett, interneten biztosít lehetőséget fizetési kérelmek tömeges benyújtására.

A jelenlegi banki és nem banki felhasználók mellett, egyre nagyobb érdeklődéssel bír, mind a fizetési kérelem mind a GIROFix szolgáltatás.

A közeljövőben várhatóan 40 új partnerrel bővül a felhasználók köre – akik igen széleskörűen lefedik a gazdaság különböző területeit - amelyek egy része a fizetési kérelem szolgáltatáshoz is csatlakozna.

A digitális jegybankpénzek koncepciójával egyre több jegybank - köztük az MNB - is foglalkozik. Mit gondolsz a CBDC-kről általában, mennyire forgathatják fel a jövő pénzforgalmát, és hogyan érintheti ez a bankrendszert, a mindennapi pénzügyeket?

Ezen a területen mindenképpen szükséges lépniük a jegybankoknak, hiszen mindenki láthatja, hogy a kriptovaluták jelentősége is egyre növekszik, amely az emberek digitális pénzek iránti igényét mutatja.

Azonban amíg a kriptovaluták világa nehezen szabályozható, ezáltal a feketegazdaságnak is remek táptalajt kínál, addig a jegybankoknak felelősségteljesen, a jogszabályi keretek között, az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva kell tevékenykedniük. Az ügyfelek így olyan digitális fizetőeszközökkel rendelkezhetnek, amelyek védettséget élvezhetnek, miközben a társadalmi hatásuk is várhatóan előnyös.

Ilyen formán, legális keretek közé terelve a jelenlegi szereplők számára is megnyílik az esély, hogy haszonélvezői és ne kárvallottjai legyenek az új fizetőeszközöknek, azonban ez elsősorban rajtuk múlik. Nekik is fel kell ismerniük a megváltozott ügyféligényeket, amelyek a jelenlegi kriptovaluták iránti keresletből is látszik.

Valószínűleg nem önmagában forgatja fel a pénzforgalmat, hanem csakúgy, mint az azonnali átutalási rendszer, remek lehetőséget biztosít a megújulásra, amelynek kiaknázása a fizetési ökoszisztéma összes érintettjén múlik majd.