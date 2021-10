Így reagáltak a magyar bankok vezetői a Revolut nagy bejelentésére

Egyre jobban leegyszerűsödő bankolást ígértek a Portfolio mai Banking Technology 2021 konferenciájának első panelbeszélgetésében hazai bankok vezetői. A mesterséges intelligencia előretörését prognosztizálták, a felhőtechnológia területén pedig többen hazai összefogást sürgetnek. A beszélgetés végén kommentálták a Revolut Bank magyarországi megjelenését és terjeszkedését is.

A mesterséges intelligenciáról

Csányi Péter (OTP Bank) szerint az egyik legkritikusabb kérdés a következő évtizedben az lesz, hogy használják ki a bankok a mesterséges intelligenciát. A rendelkezésre álló adatmennyiség az emberi munkaerő számára feldolgozhatatlan, eközben a mindennapi életünkben már számos területen jelen van az AI. Már most alkalmaznak mesterséges intelligenciát bizonyos területeken, a következő években pedig a természetes nyelvek értelmezése lehet az egyik fő feladata. Vinnai Balázs (WUP) szerint a tudás bankon belül tartása nagyon fontos, a digitális tudás core kompetencia, az ügyfél számára azonban nem kell érzékelhetőnek lennie a találkozásnak a mestereséges intelligencia különböző formáival.

Foltányi Tamás (Erste Bank) szerint a mesterséges intelligencia felhasználásának külső és belső megvalósulási helye egyaránt lesz, bizonyos kompetenciák akár külföldön maradnak, mások bankon belül összpontosulnak. Hegedüs Éva (Gránit Bank) elmondta: kezdettől fogva személyes, bizalomra épülő modellt valósítanak meg a banknál, de ez a digitális megoldásokkal is megvalósítható. Ők is alkalmazzák a mesterséges intelligenciát, például a digitális számlanyitásnál az arcfelismerés vagy éppen a keresztértékesítés során. Sziráki László (CIB) szerint kétszámjegyű lehet már az a százalék, amennyivel az új ügyfelek szerzéséhez hozzájárul náluk a mesterséges intelligenciára alapuló algoritmus. Németh Balázs (K&H) elmondta: anyabankjuk Európa egyik fejlett digitalizációs országából jön, ezért nem kell feltalálniuk újra a kereket, ugyanakkor nagy kihívás mindenki számára a való életből vett use case-ek alapján a legjobb megoldások megtalálása.

A felhőtechnológiáról

Csányi Péter (OTP) elmondta: régóta foglalkoznak a felhővel, és így vagy úgy be fog jönni a magyar bankszektor életébe. Sok előnye van, például szabadon skálázható és biztonságos, az új applikációk esetében erre támaszkodnak. Lengyelországban a bankok az állammal közös felhőközpontot hoztak létre, Magyarország számára is példa lehet ez. Vinnai Balázs (WUP) szerint nemcsak technológia, hanem szabályozási és ökoszisztéma kérdés is a felhő használata a bankoknál.

Foltányi Tamás (Erste) elmondta: George platformjukat a felhőben működtetik, szerinte a szabályozói oldal abszolút támogatja ezt a megoldást, ugyanakkor banki szinten a hibrid megoldásokban hisz, kizárólag a felhőre nem érdemes alapozni. Hegedüs Éva (Gránit Bank) szerint a videóbankolást elsőként vezették be Európában, AI területen olyan szakemberekkel dolgoznak együtt, akikkel globálisan is élenjáró megoldásokat tudnak bevezetni. Ő is támogatná, ha helyi összefogással Magyarországi központtal megvalósuló felhőszolgáltatást tudnának használni.

Az MNB digitális stratégiájáról

Németh Balázs (K&H) szerint előny, ha a szabályozó lépést tart a piaci szereplőkkel, vagy előbbre is jár, más szemszögből néz rá a piacra, hiszen így könnyebb új megoldásokat bevezetni. Nem alakította át a digitális gondolkodásukat, de jó inspirációkat és motivációt merítettek belőle. Sziráki László (CIB) szerint két ponton segíti az MNB a digitális gondolkodásukat: a stratégia újabb szintre emeli a diszkussziót, és rávilágít arra is, hogy ez egy borzasztóan átfogó és sok témát érintő kérdés, amire transzparens struktúrában érdemes rátekinteni. Csányi Péter (OTP Bank) szerint a digitális stratégia segít, hogy egyben lássák, hol és hová is tartanak a digitális átalakulásban. Hegedüs Éva (Gránit Bank) szerint stimulust adott és segítette a digitális gondolkodásukat az MNB stratégiája.

A következő évek fókuszai

A teljes vállalati és lakossági digitális platform cseréje zajlik most az OTP-nél, az ügyféligényekből kiindulva újragondolják a funkciókat – mondta Csányi Péter (OTP Bank). A jövő év első negyedéve végén ki fogják tudni kapcsolni a régi lakossági smartbankjukat. Emellett az automatizációval foglalkoznak a legtöbben, különösen a háttérterületek admisztratív és repetitív jellegű feladatait tudják robotokkal kiváltani, értékteremtő munkára fordítva a szakemberek kapacitásait, továbbá a külföldi piacokon is számos átalakítást hajtanak végre. Minden egyes fejlesztésnél és munkakörben megvizsgálják, hosszú távon is képesek-e a fajlagos költségeket csökkenteni.

Foltányi Tamás (Erste Bank) a front felületek megújítása és bővítése mellett az adatvagyon kihasználását és egy adatvezérelt architektúra kiépítését, illetve a régi architektúra átalakítását említette, utóbbi a fintechekkel folytatott versenyben való helytállásához is szükséges. Hegedüs Éva (Gránit Bank) elmondta: működési költségük a mérlegfőösszeg arányában úgy is csak a fele a hagyományos bankokénak, hogy rengeteget költenek a digitális fejlesztésre. Annak a banknak, amely az egész folyamatát digitális szempontok alapján alakította ki, fajlagosan hamarabb megtérül. A termékeik minél szélesebb körét szeretnék end-to-end módon digitálisan elérhetővé tenni, minél egyszerűbbé téve az ügyfelek életét. Németh Balázs (K&H Bank) kiemelte: arra építenek, hogy a pénzügyek intézése nem hobbija az embereknek, azt szeretnék, ha pofonegyszerű szolgáltatások lennének mindenütt, és minden ügyféligényre lenne ilyen megoldás.

A Revolut Bankról

Sziráki László (CIB Bank) szerint a kitörési pontokat a komolyabb megtérülést termelő tevékenységek fogják jelenteni a Revolut Bank számára, ezzel azonban sokkal erőteljesebb felügyelet és szabályozás is együtt jár majd, ráadásul ezek nagy részét nem lehet tisztán digitális úton nyújtani. Veszélyt jelent a Revolut a bankok számára, de fel kell nőniük a feladathoz. Hegedüs Éva (Gránit Bank) szerint az ügyfeleknek el kell dönteniük, hogy egy veszteséges vagy egy stabilan nyereséges szolgáltatónál (mint amilyen a Gránit Bank is) bankolnak, tényleg a litván felügyelet alatt álló szolgáltatóval akarnak-e együttműködni, és figyelembe kell venniük, hogy ügyfélélményben és a szolgáltatási paletta komplexitásában egy magyar bank előbbre is jár, mint a Revolut. Foltányi Tamás (Erste Bank) szerint félelmetes, hogy rövid időn belül félmilliós ügyfélkört építettek fel, a bankszabályozás azonban olyan kihívás elé állíthatja a Revolutot is, amilyenekkel a hazai bankok szembesülnek. Csányi Péter (OTP) nem vár exponenciális ügyfélnövekedést a Revolutnál, és konkrét tervei pl. a támogatott termékekre sincsenek a Revolutnak, ezek nélkül nehéz komoly ügyfélbázist elérni. Vinnai Balázs (WUP) egy példán szemléltetve úgy vélte, az edukációban van lemaradásuk a magyar bankoknak, hogy meggyőzzék az ügyfeleket arról, hogy sok tekintetben régóta tudják azt, amit a Revolut. Németh Balázs (K&H Bank) szerint akárhogy is alakul a piaci verseny, egy biztos: az ügyfelek nyernek vele, és hasznos a verseny a bankok számára is.

