Beszántották a Google bankgyilkos szolgáltatását, de a harc folytatódik

Technológiai felkészültségét és széles felhasználói bázisát tekintve a bigtechek élen járhatnak beágyazott pénzügyi technológiák elterjedésében, de láthatólag nem minden kezdeményezés jár sikerrel náluk sem. Akadozik a Facebook nagy hírveréssel bejelentett kriptovalutája, a Google pedig a minap jelentette be, hogy lemond ambiciózus terveiről, hogy pénzügyi applikációja, a Goolge Pay mellé számlavezetési szolgáltatást is kínáljon. A Google visszalépése jó apropót kínál arra, hogy áttekintsük, milyen pénzügyi szolgáltatások érhetők el a keresőóriás kínálatában itthon és külföldön.

A Google Pay eredetileg 2020 november 17-én indult el Magyarországon, de ekkor még csak az együttműködő partnerek mobilapplikációin keresztül lehetett igénybe venni, internetes vásárlásnál és érintésmentes fizetéshez. Eleinte csak a Curve, a Revolut és a Monese applikációin belül lehetett összekötni a bankkártyákat a Google Pay-jel. A felhasználók egy jelentős részénél azonban még ez a művelet is nehézségekbe ütközött. A kártyakezelés is macerás volt, hiszen a beállítások egyik almenüjében lehetett csak hozzáadni, illetve cserélgetni a kártyákat. Ehhez még hozzájön, hogy az indulást követően a Google helyett a kártyatársaságoknak kellett tisztázni a felmerülő kérdéseket.

Pár hónappal a rajt után első hazai bankként a K&H implementálta a szolgáltatást, így az ügyfelek már a mobilbanki applikáción keresztül is használni tudták a fizetési megoldást. Az alkalmazás végül idén szeptember 8-án jelent meg és elsősorban digitális tárcaként működik, de beszállókártyákat is tárolhatunk rajta és a Wear OS operációs rendszerű okosórákon is fut. Az alkalmazás így majdnem egy évvel a szolgáltatás bevezetését követően vált elérhetővé hazánkban, ami megfelel a Google gyakorlatának, miszerint sokszor régiónként, de akár azonos területen készüléktípusonként eltérő ütemben jelentetik meg az új funkciókat.

Bár az applikációval régi adósságát törlesztette a Google a magyar felhasználók felé, nyugatra pillantva azért látszik, hogy az amerikai verzióhoz képest csak egy sokkal szerényebb kiadásban részesülhettek a hazai felhasználók. Igaz ugyanakkor, hogy az ottani verzió körül rengeteg a felfordulás mostanában és az elhibázott alkalmazásfrissítés nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a megújult GPay az Egyesült Államokon kívül csak Indiában és Szingapúrban elérhető. Az új kiadást kifejezetten a Plex nevű bankszámlás szolgáltatáshoz tervezték, ami azonban a hibáktól hemzsegő frissítés és a vezetőség egy részének távozása miatt úgy tűnik, mégsem fog megvalósulni.

A sokak elégedetlenségét kiváltó márciusi upgrade egy Indiában fejlesztett verzióra cserélte a stabil, régóta működű applikáció alapjait. Ezt követően az alkalmazás, a Whatsapp rendszeréhez hasonlóan, már csak SIM kártyával működött, az asztali verziót le kellett állítani, és sok felhasználói fiók el is tűnt. Az új verzió Google fiók helyett telefonszámokat használ a hitelesítéshez. Emiatt a kontaktokat nem lehetett importálni a régi applikációból, így ahhoz, hogy pénzt küldhessenek, a felhasználóknak újra kellett építeniük az ismerősi listájukat. Az új appban a kártyás utalásokat ráadásul külön díjak is terhelik. A régi applikációból és az asztali verzióból pedig a felhasználók legnagyobb bosszúságára kiemelték a személyek közötti pénzküldési lehetőséget (peer-to-peer) is.

Az új applikációval a Google sok más mellett olyan fizetési alkalmazásokkal kíván versenyre kelni, mint az Apple Pay, a Samsung Pay, a PayPal, a Venmo, és a Square Cash. A márciusi frissítés minden kellemetlensége ellenére több olyan funkciót tartalmazott, amivel az egy egyszerű digitális tárca már inkább egy multifunkciós pénzügyi alkalmazásra hasonlít. Az applikáció felhasználói felületét teljesen átszabták, a kezdőoldalon három fül kapott helyet:

Pay: itt találhatók a fizetési és pénzküldési funkciók

Explore: ez alatt a menüpont alatt személyre szabott vásárlási ajánlatok és kedvezményeket jelenít meg az alkalmazás

Insights: egy helyen, kategóriákba rendezve láthatjuk pénzmozgásainkat

Az elsődleges és központi Pay fül alatt a peer-to-peer és tap to pay funkciók állnak a rendelkezésünkre, de a felület sokkal informatívabb, mint a korábbi verzióban. Az elsődleges nézetben az ikonok az ismerőseinket jelenítik meg, majd kiválasztva az egyes kontaktokat egy chat-szerű ablak jelenik meg, ahol a fizetéseinket látjuk egységes nézetben. Csoportbeszélgetéseket is létrehozhatunk, ahol közösen kezelhetjük a pénzügyeinket, mint például a lakbér és a közös éttermi fizetések. Mutatja, hogy ki fizetett és ki nem, így az elmaradóknak figyelmeztetéseket is küldhetünk. A személyek alatt azokat az üzleteket látjuk összegyűjtve, ahol már fizettünk. Egy-egy cég névjegyét megnyitva elérhető a hűségkártyák és a különleges ajánlatok is.

Az NFC-s érintéses fizetési funkción túl, az amerikai felhasználók az üzemanyagért is instant fizethetnek, illetve igénybe vehetik a Google ételrendelő szolgáltatását is.

Az egyetlen teljesen új menüpont a Google felületén az Explore tab, ahol a Google vásárlási ajánlatokat gyűjt össze nekünk. Itt tudunk engedélyt adni a Google algoritmusának arra, hogy elemezze a vásárlási előzményeinket, majd személyre szabott ajánlatokkal lepjen meg minket. Az Explore menü alatt a kuponokat egy gombnyomással tudjuk majd aktiválni, így az belesimul a vásárlási élménybe. A felület tetején egy QR kód szkenner foglal helyet, amellyel be tudjuk szkennelni a boltokban a termékeket, majd egy Google keresést indítva megtudhatjuk, hogy hol lehet megvenni olcsóbban a terméket. A felhasználók egymás vonalkódjait is be tudják szkennelni, így kontaktcsere nélkül is tudnak egymásnak pénzt küldeni.

A jobboldali menüpont az Insights nevet kapta, amellyel összesített nézetben láthatjuk a pénzügyeinket. A szolgáltatáshoz csatlakoztatni kell a betéti és hitelkártyánkat, majd automatikusan megjeleníti a költéseinket és a beérkező számlákat is. A keresőfunkcióval hatékonyan szűrhetünk kategóriákra és Google keresőmotorjának köszönhetően a fizetési információkhoz köthető egyszerű kulcsszavakra is rákereshetünk (pl.: mexikói étterem). Az Insights képernyő tetején rövid összefoglalókat találunk fontos pénzügyi információkról, mint például a közelgő számlabefizetések, legnagyobb tranzakciók stb.

Miben tér el a Google Pay frissített verziója és az itthon is letölthető applikáció? Google Pay (USA) Google Pay Magyarország érintés nélküli mobilfizetés x x fizetés webshopban x x alkalmazáson belüli fizetés x x pénzküldés (peer-to-peer) x kártyaadatok automatikus kitöltése fizetési felületeken x x Gmail Inbox számlaimport x x Google Photos számlaimport x Vonatjegyek, beszállókártyák, hűségkártyák tárolása x x Ételrendelés, Fizetés az üzemanyagért x Explore: személyre szabott ajánlatok, kedvezmények x Forrás: Portfolio gyűjtés

PLEX

A Google még 2020-ban ígérte meg, hogy felhasználói hamarosan folyószámlát és megtakarítási számlát is nyithatnak majd a GPay alkalmazáson belül. A Google tulajdonképpen ezért a projektért építette újra szinte teljesen az alapoktól az eredeti applikációt.

A Plex nevű szolgáltatásban - amely idén indult volna el - nem számítottak volna fel havi díjakat és minimális számlaegyenleget sem írtak volna elő. A szolgáltatáshoz fizikai kártyát is ígértek, amit a Mastercard biztosított volna.

A Google Plex váróslistáján 400 000 felhasználó szerepelt, akik alig várták, hogy még a hivatalos indulás előtt kipróbálják a megoldást. A mobile-first banki szolgáltatást az alacsony díjak, a fizikai kártya és a jól kidolgozott vizuális költségkezelő felület tette volna vonzóvá. A Google a Citigrouppal, a Stanford Federal Credit Unionnal és még jó néhány pénzügyi szervezettel lépett partnerségre a banki háttérinfrastruktúra biztosítása érdekében.

Mint az online bankok esetében, a Plexszel megtakarítási célokat is ki lehetett volna jelölni. A felhasználók ezt egy Goals menüpont alatt érhették volna el, ahol egyszerű pénzügyi célokat jelölhettek volna ki maguknak, de ismétlődő feladatokat, így rendszeres utalásokat is be lehetett volna állítani a megtakarítási számlákra.

A Plex bukásának hátterében a hírek szerint a Google Pay részleg szervezeti összeomlása áll. A márciusi frissítés óta ugyanis több tucat alkalmazott, hét igazgató és az alelnök is otthagyta a céget. Caesar Sengputa alelnök, aki személyesen koordinálta Google Pay fejlesztési munkálatait, azután távozott, miután a katasztrofális frissítés tömeges elégedetlenséget váltott ki. Vele együtt távozott a Plex projekt másik kulcsembere, Felix Linn is, ez pedig elég is volt ahhoz, hogy beinduljon az alkalmazottak elvándorlási hulláma. Az új GPay még a mai napig sem működik tökéletesen és ez lehet az oka annak, hogy a piac többi részén, így hazánkban is, csak a régi verzió érhető el.

Érdekes lett volna látni, hogy a bankok hogyan reagálnak az új feature-ökre, a projekt leállításával azonban nem biztos, hogy a későbbiekben nem fog újra próbálkozni a Google a terület meghódításával. Mindenesetre az biztos, hogy nem tesz jót a cég reputációjának, hogy ez már nem az első szolgáltatás, amiről hirtelen lemondanak. Így járt 2020 augusztusában a Google zenestreaming szolgáltatása a Google Music, a Gmail Inbox és a Google+ közösségi média oldal is.