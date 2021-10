Már többet ér a német fintech szupersztár, mint a második legnagyobb német bank

A berlini székhelyű N26 nevű neobank a legújabb körös, 900 millió rolláros forrásbevonása alapján már 9 milliárd dollár ér, ez pedig magasabb érték, mint amennyire a tőzsdén jegyzett második legnagyobb bankot, a Commerzbankot értékelik.

Az N26-ot 2013-ban alapították, a német neobankot mindössze fennállásának nyolcadik évében egy minapi

900 millió dolláros forrásbevonásakor 9 milliárd dollárra értékelték a befektetők.

Ez magasabb érték, mint a második legnagyobb tőzsdén forgó német bankcsoport, a Commerzbank piaci kapitalizációja, ami 8,8 milliárd dollár (7,6 milliárd euró).

A friss tőkéből a társaság 1000 új alkalmazottat tervez felvenni globálisan, és kriptokereskedést is bevezethetnek az appban. Az N26 mintegy 7 millió felhasználóval rendelkezik Európában és az Egyesült Államokban, nemrégiben szereztek banki licencet Brazíliában, itt a fővárosban egy 40 fős team kezdett el dolgozni a piaci terjeszkedésen, a hatalmas új piacon jövőre lesz elérhető az app a tervek szerint.

A társaság befektetési körében most a Third Point, a Coaute és a Dragoneer vett részt, a társaság korábbi befektetői között szerepel a milliárdos Peter Thiel, és Li Ka-Shing hongkongi milliárdos üzletember. A neobank a tervek szerin a következő 1-1,5 évben tőzsdére is léphet.

A társaság jelenleg még veszteségesen működik, 2019-ben 216,9 millió eurós veszteségről jelentettek, 2020-ban 110 millió eurós volt a veszteség. A társaságot a német felügyelet egy 5 millió dolláros bírsággal is megvágta pénzmosás-ellenes eljárásoknál tapasztalt hibák okán.

