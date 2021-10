Most érkezett: durván elszáll egyes lakáshitelek törlesztőrészlete

Hiteladósok tömegeinek törlesztőrészletét meghatározó BUBOR-adatok láttak ma napvilágot: az MNB monetáris szigorítása révén 6-7 éve nem látott szintre emelkedtek a bankközi kamatok Magyarországon. A kis- és középvállalkozások mellett a gyakran változó kamatozású lakáshitellel rendelkezők vannak a leginkább kitéve ennek, egy 10 milliós tartozás esetében a novemberi törlesztőrészlet 3-8 ezer forinttal is magasabb lehet az előzőnél, és számításaink szerint egyre gyakoribb a 10%-ot is meghaladó törlesztőrészlet-emelkedés.

A múlt héten az ötödik egymást követő hónapban, összesen már 1,2 százalékponttal emelte a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank, az alapkamat így most 1,8%. Azt is jelezte a jegybank, hogy a következő hónapokban is szigorításra lehet számítani.

A monetáris szigorítást követik és a vele kapcsolatos várakozásokat tükrözik a bankközi kamatok:

a 3 havi BUBOR a 3 hónappal ezelőtti 1,33%-ról 2,02%-ra,

a 6 havi BUBOR a 6 hónappal ezelőtti 0,86%-ról 2,17%-ra,

a 12 havi BUBOR a 12 hónappal ezelőtti 0,87%-ról 2,40%-ra

emelkedett mára.

A mai (szerdai) nap azért fontos, mert a 2009. évi CLXII. törvény értelmében az új kamatot a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz kell igazítani. Mint alábbi ábránkon is látható, 6-7 éves csúcsról beszélünk, és a devizahitelek 2014-2015-ös forintosítása óta nem volt ilyen magas a kamatszint.

A legalább 5 éves kamatperiódussal rendelkező lakáshiteleknél jellemzően nem érzékelhető (legalábbis nem ekkora) emelkedés, ugyanis a mostani állampapírpiaci hozamkörnyezet a hosszú lejáratokon még jellemzően nem sokkal magasabb az 5, és pláne nem magasabb a 10 évvel ezelőttinél. Ezt tükrözik az e hiteleknél meghatározó kamatváltoztatási mutatók, amelyek negatív értéke eddig a törlesztőrészlet némi csökkenését vetítette előre,

az 5 éves kamatperiódus mellett viszont 2022 elején már bekövetkezhetnek e mutató alapján törlesztőrészlet-emelkedések, ahogy a 3 éves kamatperiódusnál már elő is fordultak ilyenek.

Az MNB által rendszeresen közzétett többféle kamatváltoztatási mutató közül hármat mutat alábbi ábránk.

A gyakran változó kamatozású lakáshiteleknél viszont szinte azonnali törlesztőrészlet-emelkedésre kell felkészülniük azoknak, akiknek novemberben lesz a fordulónapjuk.

Egy BUBOR+3 százalékpontos kamattal rendelkező, 10 milliós fennálló tőketartozású lakáshitel várható törlesztőrészlet-emelkedését mutatja alábbi táblázatunk a hátralévő futamidő függvényében. Mint látható, annál nagyobb törlesztőrészlet-emelkedés várható, minél nagyobb a hátralévő futamidő.

A probléma sokakat érint: mintegy 400 ezer jelzáloghitel-szerződést. 2020 végén a jelzáloghitelek darabszám szerinti 48 százaléka és állományösszeg szerinti 41 százalék volt gyakran változó kamatozású, vagyis jellemzően 3, 6 vagy 12 havi kamatperiódusú.

Az MNB legfrissebb Makroprudenciális jelentése szerint

a jelzáloghitel-állományon belül a legfeljebb egyéves kamatpieródusú hitelek aránya mára még tovább, a 2020 végi 41 százalékról 36 százalékra csökkent, és 23 százalék a 10 éven túli (vagyis különösen kamatérzékeny) lejáratú változó kamatozású hitelek aránya.

Öröm a kamatemelések miatti ürömben, hogy 2015 óta sokuknak csökkent jelentősen a törlesztőrészletük, és akik már akkor rendelkeztek a hitelükkel, jelentős megtakarítást könyveltek el a kamatkörnyezet csökkenésén az elmúlt években.

Nem tudni, hol áll meg a kamatemelési ciklus, de az biztosnak tűnik, hogy folytatódik. A következő hónapok sordöntőek lehetnek abban, mekkora további törlesztőrészlet-emelkedésre számíthatnak a hitelesek – mint fent láttuk, elsősorban a gyorsan változó kamatozású jelzáloghitellel rendelkezők. Alábbi ábránk egy 8 milliós, jelenleg 4,5%-os kamatozású hitel esetében mutatja be ennek lehetséges hatásait. Egy valószínűtlennek mondható, összesen 5 százalékpontos kamatemelés akár másfélszeresére is növelheti a törlesztőrészletet.

Az MNB szakértői nemrég a Portfolio oldalán 10 pontban foglalták össze, miért aggódnak kevésbé a változó kamatozású hitelek miatt, mint korábban. Szerintük miközben az egyes érintett adósok esetében a kamatkörnyezet emelkedése magasabb törlesztőrészletekben tükröződik, a makrogazdaság szempontjából egyértelműen kijelenthető: a változó kamatozású hitelek mára korántsem jelentenek akkora kockázatot, hogy - korábbi cikkeink szavával élve - „pokoli” helyzetre kelljen készülnünk:

Kapcsolódó cikkünk 2021. 09. 17. Lakáshitelek és változó kamatok: pokolian felkészültek a háztartások

Címlapkép: Getty Images