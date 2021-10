Otthon maradt dolgozók, újra előkerülő maszkok: így működik most a magyar pénzügyi szektor

A legtöbb helyen jelenleg heti 2-3 napot kell bentről dolgozniuk a magyar pénzügyi szektor irodai alkalmazottjainak, de néhány terület kivételével a teljes home office feltételei is adottak. Nagy változtatásokat – a maszkviselés helyenkénti előírásán túl - egyelőre nem hajtottak végre a pénzintézetek a negyedik hullám miatt, de a járványhelyzet fényében ez bármikor megváltozhat. Az irodai kapacitásokat kis számú pénzintézetnél csökkentették, az oltakozást viszont sok helyen plusz szabadnappal ösztönzik, a dolgozók átoltottságáról pedig legfeljebb anonim felméréseik vannak. Bankokat, biztosítókat és független alapkezelőket kérdeztünk meg a járványkezelésről.

Kérdéseinket a munkáltató által kötelezővé tehető oltás csütörtöki bejelentése előtt tettük fel a piaci szereplőknek.

Változtat-e vagy változtatott-e a társaság az irodai munka és a home office szabályain a járványhelyzet romlása miatt az ősz folyamán? Ha igen, mikor, mikortól?

Budapest: A Budapest Bank nem változtatott az eddig használt szabályzaton.

CIB: A CIB Bankban már az „új normális” rend szerint dolgozunk, amit hosszú távon is megtartunk.

Erste: Jelenleg az Erste Bank központi területein dolgozó munkatársai a szeptember elejétől bevezetett hibrid munkarendben dolgoznak. Ezzel egyidejűleg a bank elindította a távmunkavégzés lehetőségét is, amelyet szintén a munkakör tartalmától függően, a vezetővel egyeztetve tudnak igénybe venni a dolgozók. Az Erste ezt a hibrid munkavégzést szeretné a jövőben is fenntartani.

K&H: Folyamatosan nyomon követjük a járvány alakulását és bármikor készen állunk arra, hogy a pandémiás helyzettel összefüggésben egészségvédelmi intézkedésekről döntsünk. November 2-től a K&H épületeinek közösségi tereiben (pl.: konyha, lift, étterem, büfé…) kötelező a maszkviselés, az ügyfélpontokban munkatársainknak, amennyiben nincs plexiüveg a munkaállomásuknál, kötelező maszkot viselniük. Ha a munkaállomás plexivel felszerelt, a maszkviselés nem kötelező.

OTP: Az OTP Banknál jelenleg hibrid munkavégzés van elrendelve az erre alkalmas területeken. Egyelőre a home office szabályozásban nincs változás, de folyamatosan felülvizsgáljuk a helyzetet. A fiókhálózati ügyfélterekben elrendeltük a kötelező maszkhasználatot a munkatársak számára, jövő héttől hasonló, egyre szigorodó intézkedésre a központi irodaépületekben is számítani kell.

Takarék: A Takarékbanknál az elmúlt hónapokhoz képest nem történt változás a munkarendben, az érvényben lévő home office szabályzat az irányadó a jelenlegi működésben. Munkavállalóink 30 százaléka, az irodai munkát végző munkatársaink 70 százaléka dolgozott otthonról a pandémia korábbi hullámaiban, jelenleg is hasonló arányban van jelen a home office.

UniCredit: A home office alkalmazását bankunk nem függesztette fel a harmadik hullámot követően sem, azaz jelenleg is hibrid rendszerben dolgozunk. A járvány elleni védekezés részeként a távoli és az irodai munkavégzés arányát a járványhelyzet alakulásának megfelelően, az aktuális fertőzöttségi adatok függvényében rugalmasan és gyorsan tudjuk szabályozni, mely döntés során ügyfeleink és kollégáink egészsége és biztonsága az elsőszámú prioritás. Mivel az irodaépületeinkben dolgozó kollégáink jelenleg is magas arányban (60 százalék) végzik munkájukat otthonról, ezen jelentős változtatást pillanatnyilag nem tervezünk. Ugyanakkor, ha a fertőzöttségi adatok tovább romlanak, bármikor tovább tudjuk csökkenteni az irodákban dolgozók arányát, ahogy ez a korábbi járványhullámokban is történt.

Aegon: 2020 március közepe óta a kollégák kb 90%-a otthonról dolgozik. Jelenleg önkéntes alapon engedélyezett az irodai munkavégzés a védettséggel rendelkezők számára és elindítottuk a hibrid teszt-üzemmódot.

Allianz: A járványhelyzet első napjaiban, 2020 márciusában a közel 100%-os távoli munkavégzésre tértünk át, amit közel másfél évig fenntartottunk. 2021 szeptemberében bevezettük az új munkamodellünket, amely rugalmas, munkavállalói igényeken alapuló hibrid munkavégzési modell. A hibrid munkavégzés az Allianznál azt jelenti, hogy átlagosan heti 3 napot távolról, 2-t az irodában dolgoznak a kollégák, odafigyelve az egyéni igényekre, élethelyzetekre, mint például a kollégák vagy velük egy háztartásban elő családtagjaik veszélyeztetett egészségügyi helyzete. November 2-ától, a járvány negyedik hullámára tekintettel, átmenetileg újra áttérünk az önkéntes irodai munkavégzésre. Ez azt jelenti, hogy a kollégákat az otthoni munkavégzésre ösztönözzük, kivéve, ha irodai jelenlétüket munkájuk, feladatuk szükségessé teszi.

CIG: Többek között megteremtettük annak lehetőségét, hogy a home office-nak köszönhetően alacsonyabb létszámban találkozzanak egymással a kollégák a vírus terjedésének megakadályozása érdekében, de jelen helyzetben a nagyobb létszámú megbeszéléseket már online formában tartjuk.

Groupama: A különböző szakmai területeknél eltérő a veszélyeztetettség (néhány területen sokan dolgoznak egy légtérben), az otthoni munkavégzés lehetősége több területen is adott (több területen gyakorlatilag 100%-ban tudnak otthonról dolgozni változatlan hatékonyság mellett a kollégák), így nagy lehetőségük és felelősségük van a vezetőknek az egyéni döntések meghozatalára. Várhatóan 2 héten belül a maszk viselését fogjuk előírni a megbeszéléseken.

NN: Kollégáknak változatlanul biztosítjuk az otthoni és az irodai munkavégzés lehetőségét is. Az irodában ugyanakkor kisebb óvintézkedéseket már bevezettünk, így például a kötelező maszkhasználatot a közös terekben.

Union: A munkavégzési kereteket eleve a biztonságra törekedve alakítottuk ki, így azokon még nem kellett változtatnunk.

Amundi: Még nem, az irodai jelenlétben nem állt vissza a cég a járvány előtti szintre, kb. 40%-os jelenlét van. A karanténszabályt, hogyha valaki kapcsolatba került Covid fertőzőttel, akkor nem jöhet be az irodába, tartjuk, illetve az irodán belül is fontos a távolságtartás.

Hold: Folyamatosan alakítjuk a home office szabályait, kísérletezünk, hogy megtaláljunk egy optimális állapotot.

Hetente (vagy két-három hetente) hány napot kell vagy lehet az irodában dolgozniuk az alkalmazottaknak, és hány napot az irodán kívül?

Budapest: A Budapest Bank home office szabályzata szerint a munkavállalók a munkaidejük maximum 40%-ában dolgozhatnak otthonról.

CIB: Hibrid munkarend van érvényben a központi területeken dolgozók számára: a munkaidő 60%-ában bejárás, 40%-ban pedig home office. Az ügyfélszolgálat munkarendje teljesen más, hiszen ott a fióki nyitva tartás alapján dolgozunk

Erste: A munkakör tartalmától függően, az érintett vezetővel egyeztetve – a kollégák a havi munkanapok maximum felében tudnak otthonról dolgozni, felében pedig bejárnak az irodába.

K&H: Jelenleg heti 2 home office nap áll rendelkezésére azoknak a munkatársaknak, akik otthonról is el tudják látni munkakörüket. Az ügyfélpont hálózat munkatársai a megszokott rendben végzik munkájukat.

Takarék: Szakterületenként eltérő, 2-3 nap, de van, ahol A-B hét rendszert alkalmaznak.

UniCredit: A jelenlegi szabályok szerint a központi szakterületek kollégái 60-40 százalékos arányban dolgoznak otthonról és az irodában. Ha a járványhelyzet kedvezően alakul a későbbiekben, akkor várhatóan növeljük majd a fizikai jelenlét arányát: úgy tervezzük, hogy munkaidejük 40 százalékában a járványt követően is élhetnek majd a home office lehetőségével a központi területeken dolgozók.

Aegon: A vállalati és az egyéni igények összehangolásával létrejött hibrid keretrendszer – a havi szinten meghatározott minimum elvárás és az ettől való eltérés lehetősége – maximális rugalmasságot biztosít a munkavégzés jellegéből adódó különbségek figyelembe vételére (pl. munkafolyamatok, projektek, a munka ciklikussága). A havi 10 irodai nap és a +/- 60%-os eltérési lehetőség irányadó keretként szolgál, amelynek „személyre szabása” a vezetőkkel való egyeztetés során történik. Az irodai munkavégzés napjainak beosztása, megtervezése szintén a vezetőkkel történő megbeszélés alapján kerül meghatározásra.

Allianz: A hibrid munkamodellben heti 3 napot távolról, 2-t az irodában dolgozhatnak a kollégák, november 2-ától azonban a járvány negyedik hullámára tekintettel, újra áttérünk az önkéntes irodai munkavégzésre. Ez azt jelenti, hogy ismét elérhetővé tesszük a kollégáknak a heti 5 napos távoli munkavégzést, kivéve, ha irodai jelenlétük szükséges.

CIG: Május óta kollégáink heti 3 napot töltenek az irodában és 2 napot home office-ban. Nincs megkötés, hogy mely hétköznapokat töltik a munkatársak irodában vagy home office-ban, a hangsúly az arányokon van. Fontos szempont, hogy lehetőleg minden nap legyen csapatonként minimum létszámban az irodában is elérhető kolléga.

Groupama: Nincsen központi előírás az irodában való tartózkodásra, illetve a home offfice-t illetően. A területi vezetők saját hatáskörben az üzletmenetfolytonosság és a kollegák egyéni igényeinek figyelembe vételével határozzák meg területükön az irodai és az otthoni munkavégzés arányát.

NN: Az NN Biztosítónál a csapatok saját feladataik mentén döntik el, mennyi időt tartózkodnak az irodában. Alapvetően a közös együttműködést, ötletelést, interaktivitást igénylő feladatoknál javasoljuk a személyes megjelenést. Az egyéni, koncentrációt igénylő feladatoknál pedig az otthoni munkavégzést javasoljuk a munkatársaknak.

Union: Ez munkakör, feladatok és egyéni élethelyzetek kérdése. A legtipikusabb az, hogy hetente két napot vagyunk az irodában, a többi napon otthonról dolgozunk. Nincs a két irodai nap kőbe vésve és fontos meghagyni a rugalmasságot is, mert vannak olyan feladatok, amelyeket az eddigi tapasztalatok alapján hatékonyabban lehet elvégezni az irodából, de az is szempont lehet, ha valaki messziről jár be, vagy kevésbé alkalmasak az otthoni körülményei a munkavégzésre. Ezeket mind figyelembe véve törekszünk arra, hogy bizonyos rendszerességgel járjon be mindenki, amíg lehet, mert az iroda vált az emberi kapcsolódások fő színterévé.

Hold: Jelenleg heti 3 napot kell az irodában tölteniük az alkalmazottaknak.

Amundi: Hosszú távon is része lesz a munkának a home office (3 nap iroda 2 nap otthon normál menetben), most fordítva üzemelünk: 3 nap otthon, 2 nap irodai jelenléttel.

Alkalmaz-e jelenleg csoportbontást a társaság, vagy fog-e ilyet alkalmazni?

Budapest: A Budapest Bank jelenleg nem alkalmaz csoportbontást.

Takarék: Az irodai munkavégzés során törekszünk arra, hogy egy időben legfeljebb a munkavállalók 60 százaléka legyen jelen személyesen, ez alól csak az ügyfélintenzív, illetve jogosultsághasználat szempontjából érzékeny területek képeznek kivételt, ahol lehetőség van akár 100 százalékos irodai munkavégzésre is.

UniCredit: Igen, a koronavírus-járvány elleni védekezés kezdete óta alkalmazzuk az egyes területeken dolgozók csoportokra bontását. Így, ha egy kollégánk megfertőződik, könnyen el tudjuk végezni a kontaktkutatást és az érintettek elkülönítését.

CIG: Jelenleg nem alkalmazunk csoportbontást, de elképzelhető, hogy a jövőben akár ezt is számításba vesszük és mérlegeljük, mint lehetőséget.

Aegon: Egyelőre nincs tervben.

Allianz: Szakértői területeken a vezető és a munkatársak megegyezése alapján történik a hibrid munkavégzés beosztása, a fenti egyszerű, rugalmas irányelvek mentén. Operációs területeken az A és B hetes megközelítést alkalmazzuk, azaz a különböző csapatok felváltva vannak bent az irodában.

Groupama: Két területen alkalmazunk ilyet, ahol azonos tevékenységet egy légtérben sokan végeznek. Egyéb területeken nem szükséges, jól működtünk 90%-os home office mellett is.

NN: Nem, és nem is tervezünk ilyen bontást használni.

Union: Mi nem alkalmaztunk eddig csoportbontást és nem tervezünk ezzel élni.

Amundi: Csak részben lehetséges, kevés munkakörben léteznek nagyobb létszámú csoportok, ahol megoldható lenne. Inkább felváltva jönnek be a kollégák az ülésrend szerint, hogy a távolságtartás betartható legyen.

Hold: Nem.

Melyek azok a területek, amelyek szinte kizárólag az irodában vagy kizárólag home office-ban dolgoznak (a személyes ügyfélkiszolgálást és a létesítménygazdálkodástleszámítva)?

Takarék: Nincs ilyen terület.

UniCredit: Egyáltalán nem lehetett bevezetni a home office-t például a treasuryben és a postázóban dolgozók számára.

Allianz: Abszolút rugalmas a megközelítésünk, mindenki számára elérhetővé tesszük a hibrid munkavégzés lehetőségét és ehhez rugalmasan állunk hozzá. Vannak kollégák, akik irodai munkavégzést preferálják, nekik lehetőségük van akár 100%-ban is az irodából dolgozni, illetve van lehetőség a nagyobb arányú távoli munkavégzésre is. Ezek megegyezések a vezető és a munkatársak között figyelembe véve az egyéni és az üzleti érdekeket, igényeket.

CIG: Mivel működésünk legnagyobb része már digitalizált, ezért a pandémia alatt azt tapasztaltuk, tudjuk úgy szervezni feladatainkat, hogy ne legyen olyan terület, ami kizárólag irodai jelenléttel tud üzemelni. A személyes ügyfélszolgálat, üzemeltetés, HR és Dokumentumkezelés bizonyos munkafolyamatai ugyan megkívánják a személyes jelenlétet, de ez is tervezetten, meghatározott keretek között tud zajlani. Ugyanakkor a kizárólagos home office sem jellemző vállalatunknál, mivel kollégáink kifejezetten igényelték, hogy valamilyen ’hibrid’ megoldásban működjünk, így az ő igényeiket maximálisan szem előtt tartva alakítottuk ki a 3-2-es rendszert.

Groupama: Lényegében csak a postázó, ahol a papír alapú postákat bontják.

NN: Az NN Biztosítónál minden munkaterületnek ugyanúgy adott az otthoni munkavégzés lehetősége, nem teszünk különbséget abban, hogy ki milyen feladatot lát el, és ehhez képest mennyire elérhető számára home office. Úgy gondoljuk, saját feladataikat ismerve a csapataink azok, akik a legjobban meg tudják ítélni, feladataik eredményes ellátásához milyen arányt érdemes követniük az irodai és otthoni munkavégzés terén.

Union: A fentiekben említett munkakörökön kívül az iratkezeléssel foglalkozó munkatársakra jellemző az irodai munkavégzés, de egyes feladatokat mindenki el tud látni otthonról is. A kizárólagosan home office olyan munkaköröknél van, akik különböző rendszereken keresztül érik el az ügyfeleinket, a munkájuk jól követhető a rendszerekben, így a helynek nincs jelentősége a kiszolgálás szempontjából.

Amundi: A befektetési döntések végrehajtása egyelőre kizárólag irodából zajlik, még nem született döntés arról, hogy ezen a területen is visszatérnénk a hibrid vagy teljes home office-ra, ehhez globális engedély kell.

Történt-e vagy várható-e olyan változás a társaságnál, amely más megközelítést, felfogást tükröz a járvány negyedik hullámában a korábbi járványkezelési gyakorlathoz képest?

Budapest: A Budapest Bank egyelőre nem tervez változtatást az eddigi gyakorlatában.

Takarék: Folyamatosan figyeljük a pandémiás helyzetet, és szükség esetén változtatunk a szabályainkon. Jelenleg a munkatársaknak ajánlott a maszkhasználat, a rendszeres kézfertőtlenítés, a megbeszélések, oktatások korlátozása, illetve az online térbe helyezése.

UniCredit: A járvány elleni védekezésünk eddigi is szigorú megközelítésen alapult, és ezen nem is tervezünk változtatni, mert csak így tudjuk biztosítani a kollégáink biztonságos munkavégzését.

Union: Úgy véljük, hogy ez eddigi elveink jól beváltak. Az arányokat, az időzítést vagy adott esetben az intézkedések sorrendjét mindig az aktuális helyzethez igazodva kell meghatározni, de a biztonságos munkavégzés elsőbbsége mellett, igyekszünk a lehetséges legnagyobb kiszámíthatóságot, rendszerességet is érvényesíteni, mert azt látjuk, hogy erre nagy szüksége van a munkatársaknak.

Amundi: Igen, az átoltottság miatt enyhébb korlátozásokra számítunk, az iroda teljes bezárása nem várható.

Hold: Folyamatosan kísérletezünk, visszajelzést kérünk kollégáktól és ezeket is figyelembe véve alakítjuk az irodai rendszert. Egyelőre nagy változást nem várunk, de bízunk benne, hogy ebben a hullámban nem kell majd teljes home office-ra átállnunk.

Van-e információjuk arról, alkalmazottjaik hány százaléka oltatta be magát?

OTP: Adatvédelmi okokból nem tartjuk nyilván, hogy melyik munkatársunk van beoltva.

Raiffeisen: Önkéntes adatközlésen alapuló megkérdezésünk alapján a bank dolgozóinak több mint 95%-a beoltott.

Takarék: Nincs, ilyen információt nem gyűjtünk, nem gyűjthetünk.

UniCredit: Bankunk nem kezel erre vonatkozó személyes adatot. Belső anonim felmérésünk eredményéből tudjuk, hogy kollégáink több mint 85 százaléka rendelkezik védettséggel.

Aegon: Önkéntes alapon tett munkavállalói nyilatkozat alapján a munkatársaink közel 70 %-a rendelkezik két védőoltással.

Allianz: Idén tavasszal végzett anonim felmérésünk alapján azt látjuk, hogy mostanra a kollégák 80-90%-a beoltatta magát.

Groupama: Igen, végeztünk ilyen felmérést anonim módon, a válaszadók 90%-a legalább két oltást felvett.

NN: Nincsen ilyen információnk.

Union: A nyár elején készítettünk erről egy önkéntes felmérést, azóta vannak ismereteink újabb beoltott kollégákról, így ezek alapján az a becslésünk, hogy messze 70% felett vagyunk átoltottságban. Több olyan szervezeti egységről tudunk, ahol mindenki kapott oltást.

Bármilyen szempontból alkalmaz-e pozitív megkülönböztetést a társaság a védettségi igazolvánnyal vagy az oltással rendelkező alkalmazottakkal vagy ügyfelekkel szemben másokhoz képest?

CIB: Egyértelműen minden kommunikációnkban támogatjuk, hogy mindenki vegye fel az oltást. Jelenleg a rendezvényeink azok, ahol oltási igazolás meglétéhez kötjük a részvételt, sőt, adott létszám felett önmintavételes antigéntesztet is kérünk a résztvevőktől, amit természetesen mi biztosítunk.

Erste: Az elsők között ajánlottunk plusz fizetett szabadságot azoknak, akik felveszik az oltást, ezzel sokan éltek is.

K&H: Minden munkatársunk, aki részt vesz az oltási programban, plusz 1 fizetett szabadnapot vehet igénybe.

Magyar Bankholding (Budapest, MKB, Takarék): A Magyar Bankholding és tagbankjainak munkatársai plusz egy szabadnapot 2021-ben, amennyiben beolttatták magukat. Más esetben nem tesz különbséget a bank a védettségi igazolvánnyal rendelkező és nem rendelkező munkatársai közt.

OTP: Kollégáink távolléte igazolt a koronavírus elleni oltás felvételének idejére, ezzel lehetőséget biztosítva a védettség megszerzéséhez minél szélesebb körben (a szektorban jogszabály továbbra sem írja elő a kötelező oltást).

Raiffeisen: Nem, erre nincs jelenleg jogszabályi lehetőség.

UniCredit: Nem.

Aegon: Az irodai munkavégzés önkéntes alapon lehetséges a megfelelő védettséggel rendelkezők számára.

Allianz: Nem.

CIG: A törvényi előírásokat maximálisan betartjuk, nem alkottunk azoktól eltérő belső szabályokat.

Groupama: Nem.

NN: Nem.

Union: Nem.

Amundi Alapkezelő: Az ügyféltalálkozókkal kapcsolatosan október közepétől újra az online megoldások kerültek előtérbe, az ősz elején tartott rendezvényeinken is kértük, hogy védettséggel rendelkező ügyfelek vegyenek csak részt.

Hold Alapkezelő: Nem.

Csökkentette-e vagy várhatóan csökkenti-e társaság irodai kapacitásait a járvány miatt? Ha igen, mennyivel?

Erste: A hibrid munkavégzés okán felszabadult irodai kapacitást kihasználjuk: az iroda már sokkal inkább közösségi tér, a személyes kapcsolatok ápolásának, a csapatok összetartásának helyszíne, mintsem klasszikus munkaállomás. Az irodaház tárgyalói alkalmasak a hibrid értekezletek megtartására, az összes helyiséget felszereltük a szükséges rendszerekkel. A szobák közel 50 százaléka videókonferenciára is alkalmas.

Magyar Bankholding (Budapest, MKB, Takarék): Nem.

Allianz: Középtávon terveink szerint nagyságrendileg 1/3 részben fog csökkeni a szükséges irodai kapacitás. Jelenleg a tervezési folyamatok zajlanak, amelynek során figyelembe vesszük az üzleti területektől érkező munkatér igényeket, a shared és fix munkaállomás arányokat, a kialakítandó a kollaborációs területeket, valamint a hibrid munkavégzés miatt jelentősebb meeting és videokonferencia tereket egyaránt. Ezen tervezési fázist követően várhatóan 2022 végéig hajtjuk végre a szükséges átalakításokat és a felszabaduló iroda terek hasznosítását.

CIG: Idén februárban vettük birtokba új irodánkat a Népliget Centerben, ami mindenben megfelel a modernkori igényeknek. A 2 nap home office, 3 nap irodai megosztás eleve sokat segít abban, hogy csökkentett létszámmal legyünk jelen.

Groupama: Nem.

NN: Az NN Biztosító tavaly nyáron költözött új székházába a Váci Greens-be. Az új irodánkat abszolút a saját működésünkre szabva alakítottuk ki, hogy színes, inspiráló, a közösségi és egyéni munkát egyaránt támogató környezetet biztosítsunk a munkatársaknak. Itt már afféle shared desk rendszer alapján működünk, így nem tervezünk ilyen kapacitáscsökkentő intézkedéseket.

Union: Tervezzük az irodaterületeink optimalizálását, csökkentését, és olyan hibrid munkavégzési kereteket kívánunk kialakítani, amelyeket már nem feltétlenül a járványügyi számok határoznak meg, hanem hosszútávon is fenntarthatók, hatékony munkavégzés mellett vonzó rugalmassággal a munkavállalóink számára.

Amundi: Nem tervezzük, várhatóan tavasztól a heti 3 nap irodai jelenléttel fogunk működni, viszont a távolságtartás miatt szükség lesz a meglévő irodatérre.

Hold Alapkezelő: Nem.

