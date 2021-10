Bizalmatlanság és elkaszált világmegváltó tervek: ezt tudja a Facebook a pénzügyekben

Régi terv a Facebooknál, hogy mindennapi pénzügyeink intézésre is használhassuk, de a Facebook Pay brand alatt futó pénzküldési szolgáltatásai még csak az USA-ban elérhetők. Sokadszorra próbálkozik kriptovaluta-projektjével is a techég, ebbe most új köntösben és kevésbé ambiciózus formában készül ismét belevágni. A Facebooknak az adatkezelési visszaélések miatt megrendült felhasználó bizalmat is vissza kell szereznie.

A Facebook Pay készen áll, de a bizalom recseg-ropog

A Facebook fizetési szolgáltatásai egyelőre csak korlátozott számú országban érhetők el. A következőkben bemutatott funkciókat szinte kizárólag csak az Egyesült Államokban élők vehetik igénybe. A Facebook ígéretet tett arra, hogy a fizetési megoldásait fokozatosan egyre több országban ki fogja terjeszteni. Tekintve, hogy egyes funkciók milyen régóta működnek már az Egyesült Államokban és hogy azóta milyen kevés országban sikerült csak implementálni őket, nem érdemes egyhamar a hazai rolloutra számítani.

A Facebook először 2016-ben engedélyezte a Messengeren belüli P2P ( -peer-to-peer) fizetést az Egyesült Államokban és Kanadában. A Facebook később Európán belül az Egyesült Királyságban és Franciaországban is bevezette a szolgáltatást, de 2019-ben váratlanul kivonult ezekből az országokból. 2021 májusában viszont elindult a Whatsapp Pay Brazíliában, így az ottani felhasználók akár naponta 1000 brazil realt (~ 55 000 Ft) küldhetnek és fogadhatnak az alkalmazáson keresztül.

A pénzküldést és a fizetések fogadását a chat felületbe ágyazták. Forrás: Facebook

Az Instagram Shopping a fotómegosztó applikációt gyakorlatilag egy e-kereskedelmi funkcióval látta el. A beépített checkout funkcióval a felhasználó fizetés esetén sem került átirányításra egy másik oldalra és applikáción belül folytathatta a vásárlást. Az Instagram Shopping ugyan létező szolgáltatás Magyarországon is, de a beágyazott fizetés egyelőre csak az egyesült államokbeli vállalkozások és vásárlóik számára érhető el.

Az Instagram Checkout funkciója, amivel az alkalmazáson belül is lehet fizetni. Forrás: TechCrunch

A Facebook Paynél az volt a központi gondolat, hogy közös platformra terelje a fenti fizetési funkciókat és a felhasználónak csak egyszer kelljen megadni a fizetési adatait, ha a Facebook valamelyik applikációját fizetésre használják. A Facebook célja, hogy minél kevesebb súrlódási pont lépjen fel a felhasználó vásárlási folyamatában és az minél több időt töltsön a saját alkalmazásain belül. A Facebook Payhez a felhasználóknak egyszerűen csak hozzá kell adniuk a betéti kártyájukat, vagy a Paypal adataikat és már használhatják is a szolgáltatást. Vásárolhatnak vele az oldalon, küldhetnek pénzt a barátaiknak valamelyik üzenetküldőn keresztül és adakozhatnak jótékonysági kezdeményezések és szervezetek számára. Magyarországon is megadhatjuk az kártyaadatainkat a Facebook fizetési rendszerében, ám itthon egyelőre csak a Facebook szolgáltatásaiért (például játékok, hirdetések) fizethetünk vele, de akár adományozhatunk is.

A Facebook már korábban nyitott az e-kereskedelem irányába a Facebook Shop és a Marketplace elindításával, így a platformon hirdető kereskedők számára mindenképp előnyt jelent, ha a felhasználók a fizetést is le tudják bonyolítani ugyanazon a felületen. Az üzenetküldőkön keresztül ráadásul fel tudják venni a kapcsolatot a felhasználókkal, akik a chat funkcióval könnyen, egy gombnyomással kiegyenlíthetik a megvásárolt termékek ellenértékét.

A tranzakciókért a közösségi média oldal nem számít fel díjakat, így felmerülhet a kérdés, hogy mindez miért éri meg neki.

A kényelmes, beágyazott fizetési megoldások és a célzott hirdetések könnyen impulzusvásárlásokra ösztönözhetik a felhasználókat, akik így sokkal többet költenek a Facebook platformjain hirdető kereskedőknél, mint korábban.

A Facebook pedig nem lenne Facebook, ha nem használná fel a fizetési adatokat is valamilyen módon a hirdetések relevanciájának növelésére. A közösségi média oldalnak ezentúl rálátása lesz arra is, hogy egy hirdetés megtekintése után a felhasználó megvásárolta-e az adott terméket. Az adatokat tehát már a vásárlási folyamat egészéről be tudja gyűjteni és így még célzottabb hirdetéseket küldhet a felhasználóknak. Ezzel pedig még vonzóbb tereppé válik a kereskedők számára, akik még többen fognak csatlakozni a felülethez.

A Facebook folyamatosan igyekszik kitörni saját platformja korlátjai körül, és a Facebook Pay használatát egyre általánosabbá akarja tenni. Első lépésként bevezették a QR-kódos fizetési funkciót, amivel a felhasználók már nemcsak a szűk ismerősi körüknek küldhetnek pénzt, hanem bárkinek, aki megosztja velük az egyedi QR-kódját. Következő lépésként pedig a fizetési szolgáltatásukat a Facebook ökoszisztémán kívül eső felületeken is elérhetővé akarják tenni, hogy a Google Pay és az Apple Pay fizetési lehetőségei mellett a Facebook Pay is szerepeljen a kereskedők oldalán. Az Egyesült Államokban augusztusban jelent meg a Facebook Pay gomb, egyelőre még csak a Shopify platformját használó kereskedőknél.

Fizetés az egyedi QR-kód beolvasásával. Forrás: Facebook

A Facebook Pay-jel újra felélénkültek az aggodalmak a közösségi média óriás visszás adatkezelési és -biztonsági gyakorlataival kapcsolatban. A fizetési platform fennmaradása így azon múlik, hogy a felhasználók mennyire hajlandók rábízni a személyes adatok mellett a fizetési információikat is a Facebookra.

A MEGBÍZHATÓ VÁLLALAT IMIDZSÉNEK VISSZAÉPÍTÉSE NEM LESZ EGYSZERŰ FELADAT, TEKINTVE, HOGY EGY FELMÉRÉS SZERINT A FELHASZNÁLÓK, A KÖZÖSSÉGI MÉDIA OLDALAK KÖZÜL, A FACEBOOKBAN BÍZNAK A LEGKEVÉSBÉ. AZ UTÓBBI IDŐSZAK FOGYASZTÓVÉDELMI BOTRÁNYAI PEDIG VALÓSZÍNŰLEG CSAK TOVÁBB RONTOTTAK EZEN A HELYZETEN.

A Libra projekt kálváriája és lassú elsorvadása

A Facebook a tudatában óriási piaci erejének és az emberek életében betöltött nélkülözhetetlen szerepének, sokkal ambiciózusabb elképzeléseket is szövögetett a pénzügyi szektor meghódítására egy egyszerű fizetési alkalmazásnál. Ezek a tervek viszont olyan mértékű közfelháborodást és jogi ellenállást váltottak ki, amely megakasztotta az elképzelések gyakorlatba való átültetését már az első tanulmányanyagok nyilvánosságra hozatalakor.

A pénzügyi rendszer kapuőrei, élükön az Egyesült Államok pénzügyi szabályalkotóival, felismerték a fenyegetést a Facebook projektjében és még a kezdeti fázisban leállították azt. Nem is csoda, hiszen a Facebook terve alapjaiban rengette volna meg a globális pénzügyi status quo-t.

A Facebook projektje nem más, mint egy magánpénz, egy libertárius elképzelés, amely rendeltetése szerint a világ összes devizájának helyettesítőjeként lépett volna fel, azzal az ígérettel, hogy olyanokat is bekapcsol majd a pénzügyi körforgásba, akik korábban nem jutottak banki szolgáltatásokhoz. A Facebook egy non-profit szervezettel a svájci Libra szövetséggel karöltve építette volna fel a blockchain-alapú digitális pénzeszközt, amely a stablecoinokhoz hasonlóan működött volna.

A stablecoinok olyan kriptovaluták, amiket hagyományos valutákhoz vagy egy árucikkhez, például az aranyhoz kötnek, hogy viszonylag stabil értékkel rendelkezzenek, és elkerüljék azt az áringadozást, amelyek a bitcoint és más digitális tokeneket a legtöbb kereskedelmi tevékenységeben nem teszik praktikussá. A Librát egy kosár különböző valutához és különböző alacsony volatilitású értékpapírokhoz – például állampapírokhoz - kötötték volna.

Az eredeti tanulmány szerint a Libra következőket ígérte volna:

egy egységes globális fizetőeszközt,

engedély nélküli részvételt a hálózat üzemeltetésében,

a központi kontroll teljes hiányát (ahogy azt eredetileg a bitcoin felhasználói is megálmodták)

a digitális pénztárcák átvizsgálását a szervezet a helyi hatóságokra hagyta volna.

A pénzügyi szabályozók rögtön nekimentek a projektnek. Többeket ugyanis a pénzpiaci alapok 2008-as válsághoz vezető befektetési gyakorlatára emlékeztetett a Libra fedezeti koncepciója. A Facebook ugyanis nem árulta el, hogy mekkora értékű fedezetet kell fenntartani a hálózata mögött, de a közösségi médiaoldal 2,9 milliárd aktív havi felhasználójából kiindulva valószínűleg ezermilliárd dollárokban mérhető összeget. Ezzel a Libra vált volna a világ legnagyobb befektetési alapjává, a kriptovaluta stabilitásának megőrzéséhez pedig olyan mértékű pénzügyi eszközt kellett volna megmozgatni, amely akár komplett országok gazdaságát is képes lett volna befolyásolni, kisebb gazdaságokat pedig egyenesen pénzügyi kataklizmába sodorni.

A dollarizáció fogalma az, amikor az amerikai dollár teljesen átveszi egy ország helyi valutájának a szerepét. Ez történhet szándékosan, de akár egy krízishelyzet egyetlen megoldási lehetőségeként is. Így járt Ecuador is a 2000-es évek hiperinflációs időszakában, amikor az emberek úgy döntöttek, hogy a helyi fizetőeszköz elértéktelenedése miatt dollárt kezdenek el használni. Így szép lassan a dollár vált az ország új hivatalos fizetőeszközévé. Ugyanez megtörténhetett volna Librával is, a kormányok pedig elvesztették volna a kontrollt a pénzügyeik felett, az Egyesült Államok pedig a dollarizációból és a dollár nemzetközi pozíciójából fakadó hatalma ingott volna meg. A pénzügyi status quo sérülésén túl, a nemzeti kormányok attól is tartottak, hogy a Libra anonimitása miatt bűnszervezetek kedvelt pénzeszközévé válik majd. További félelem volt, hogy a Facebook vissza fog élni a felhasználók személyes adataival, ami egy globális valuta esetében óriási kockázatot rejt magában.

Látva az ellenállást, a Libra szövetséget támogató pénzügyi szervezetek és kártyatársaságok- a Mastercard, a Visa, a Stripe – sorra hátráltak ki a projekt mögül (miközben szóban továbbra is éltették a kezdeményezést), amire a Facebook némileg szűkítette a projektcélokat. A Libra 2.0-ban már az összes fent említett pontot elengedte a Facebook és egy olyan digitális pénztárcát akart elindítani, amiben több stablecoint lehetett volna tárolni, mindegyiket egy-egy ország valutájához kapcsolva. A nemzetközi utalásokhoz forgalomba helyeztek volna egy olyan tokent is, amit a valutákhoz rögzített stablecoinokhoz kapcsoltak volna. A Libra szövetség azért, hogy a szabályozók előtt elhatárolódjon a Facebooktól, még a nevét is lecserélte.

A Diem néven futó új projekt idén tavasszal az Egyesült Államokba költözött, miután a svájci felügyeleti hatóság megtagadta tőle az engedélyt. Ekkorra azonban az ígéret már csak egy digitális pénztárca és egy dollárhoz kötött stablecoin volt, a Diem USD. A bitcoinnal ellentétben - amely elosztott főkönyvi technológiát használ, így bárki részt vehet a működtetésében - a Diem rendszerét kizárólag a Facebook és a Diem szövetség néhány tagja kezelheti.

A Facebook a múlt héten jelentette be, hogy elindítja Novi nevű fizetési applikációjának pilotját, amiben a Diem egészen addig nem kap majd helyet, amíg az amerikai szabályozók nem hagyják jóvá a forgalomba helyezését. A Novi tulajdonképpen egy digitális pénztárca, ami kriptovaluták tárolására és küldésére alkalmas. Az alkalmazás a Google Play és az Apple App Store-jából érhető el, egyelőre még csak az USA-ban és Guatemalában. A felhasználók pénzt küldhetnek a tárcára, ezt az összeget pedig stablecoinokra válthatják át, majd igény szerint vissza dollárra. A tárca a Diem híján a USDP stablecoint fogja használni, a Coinbase-zel és a Paxosszal kötött szerződések értelmében. Mivel a USDP mögött stabil dollárfedezet van, a Novi megfelel a fogyasztóvédelmi rendelkezéseknek és nem kell tartania a szabályozók ellenállásától. A Facebook ugyanakkor nem szeretne lemondani a saját stablecoinjátról sem, így amint sikerül elfogadtatni a Diemet az amerikai hatóságokkal, az a Novi rendszerében is megjelenik majd.

Címlapkép forrása: Getty Images