Törlesztési moratórium: van olyan bank, ahol 100-ból 99 ügyfél nem lesz már benne

Ezekben a napokban is zajlik az adatok összesítése arról, hogy a magyar lakosság és a vállalatok bankhiteleinek hány százaléka maradt benne a törlesztési moratóriumban 2022 közepéig. A Magyar Bankszövetség előzetes adatai alapján a hitelezett ügyfelek 6,5%-a él tovább a lehetőséggel, de a pontos hitelállomány szerinti, illetve a végleges szektorszintű adatokra még várni kell. Addig is bemutatjuk az egyes bankok nekünk adott válaszait.

Bár egységes kérdéseket küldtünk a hitelintézeteknek, válaszaik nem egységesek abból a szempontból, hogy

a teljes hitelállomány,

a moratóriumban eddig részt vevő hitelállomány vagy

a hosszabbításra jogosult hitelállomány

arányában nevezték meg a moratórium október 31-ei utáni meghosszabbítást kérelmezők arányát, sőt, volt, aki darabszám szerinti választ adott, míg mások az állományösszeg szerinti adatukat árulták el, ezért az alábbi, kissé fura táblázatban lehetne összegezni a számot egyáltalán eláruló bankok válaszát. Néhány tanulság:

a bankok többsége alacsonynak értékelte a moratóriumban maradást kérelmezők számát és arányát,

az alacsony részvételi arány a bankok egy részénél megfelelt az előzetes várakozásnak, más részüknél pedig elmaradt attól,

a legtöbb banknál a lakosság nagyobb arányban kérelmezte a hosszabbítást, mint a vállalatok (ez részben a nagyobb jogosultsági arányból is következik),

a moratóriumban maradó lakossági hitelek jó része jelzáloghitel, a vállalati hitelek jó része pedig beruházási hitel,

az egyes hitelfajtákon, -típusokon belül azonban van, ahol a személyi kölcsönnel rendelkezők választották többen a maradást, a babaváró hiteleket senki sem említette.

Részvételi arány a meghosszabbított moratóriumban bankonként OTP BB Takarék UniCredit Gránit Teljes lakossági 6,8% 6%* 0,93% Teljes vállalati 1,0% 2%* 1,90% Eddig moratóriumos lakossági 22% Eddig moratóriumos vállalati 17% Jogosult lakossági 5%* Jogosult vállalati 6%* Forrás: Portfolio-gyűjtés *darabszám

OTP Bank

A kormány 2022. június végéig lehetővé tette a törlesztési moratóriumban való részvételt azon jogosult adósok számára, akik ezt október hónap során kérvényezték bankjuknál. Alakossági hitelállomány 6,8 százalék marad moratóriumban, a vállalati hitelállomány tekintetében pedig 1 százalék. Az OTP Core esetében így novembertől mintegy 224 milliárd forintnyi állomány vehet részt a moratóriumban, ami a fennálló teljes hitelportfólió 4,2 százaléka. Az OTP Bank felkészült arra, hogy a moratóriumot követően további fizetéskönnyítési lehetőségeket kínáljon a fizetési nehézséggel küzdő ügyfélkör számára. Ez lehet például a törlesztőrészlet csökkentése, a futamidő meghosszabbítása, illetve ennek a kettőnek a kombinációja.

Magyar Bankholding

A Budapest Bank esetében a lakossági ügyfelek 6%-a, a vállalati ügyfelek 2%-a maradt moratóriumban 2021. október 31. után. A Takarékbanknál mintegy 7200 lakossági ügyfél nyilatkozott arról, hogy igénybe veszi a hitelmoratórium 2. meghosszabbítását. Ez a jogosultak 5 százaléka. Főként lakáscélú hitelek és személyi kölcsönök érintettek. Emellett mintegy 1100 vállalati ügyfél jelezte, hogy továbbra is a moratóriumban marad, ez a jogosultak 6 százaléka. A vállalati ügyleteknél nagyjából fele-fele arányban vannak rövid futamidejű, likviditást segítő hitelek és hosszú lejáratú, beruházási ügyletek (darabszámot tekintve). A vállalati ügyfelek általában több ügylettel kapcsolatban is nyilatkoztak. Az MKB Bank a tőzsdei vállalatokra vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelően november 25. napján teszi közzé a 2021. 3. negyedévre vonatkozó eredményeit, amelyben összegzi a moratóriummal kapcsolatos tapasztalatait és adatait is.

UniCredit Bank

A szeptember 30-án moratóriumban lévő hitelállomány 20 százaléka esetében kérték ügyfeleink a fizetési haladék további hosszabbítását. A moratóriumban lévő lakossági hitelállomány 22, a vállalati-vállalkozói hitelállomány 17 százalékára igényelték ügyfeleink, hogy továbbra is élhessenek a fizetési haladékkal, ez a teljes hitelállományunk mintegy 2 százalékát jelenti. A moratóriumban maradó lakossági hitelek (db) mintegy kétharmada jelzáloghitel. A moratóriumban maradó vállalati-vállalkozói hitelek esetében pedig még ennél is lényegesen magasabb arányt képviselnek a beruházási és forgóeszközhitelek együtt.

Gránit Bank

A Gránit Banknál a törlesztési moratóriumot korábban igénybe vett lakossági ügyfelek rendkívül kis számban igényelték a moratórium 3 lehetőséget. A teljes lakossági hitelállomány 0,93 százaléka marad moratóriumban november elsejétől. A moratóriumban maradt hitelállományon belül túlnyomórészt jelzáloghitelek maradtak. Hasonlóan rendkívül kis arányban éltek a törlesztési moratórium3 lehetőségével a Gránit Bank vállalati ügyfelei is, a törlesztési moratóriumban maradt hitelállomány 1,9 százalékát teszi ki a teljes vállalati hitelállománynak. A moratóriumban túlnyomórészt beruházási hitelek maradtak.

K&H Bank

A moratórium hosszabbítására vonatkozó érdeklődés az előzetes várakozásainknak megfelelő, a lakossági és vállalati ügyfeleknek kisebb hányada igényelte a moratórium hosszabbítását. Lakossági ügyfeleink, illetve a vállalatok és vállalkozások esetén is néhány százalék döntött úgy, hogy november elsejét követően is él a moratórium hosszabbításának lehetőségével. Lakossági ügyfeleink esetében jellemzően havi törlesztésű hiteltermék vonatkozásában kérték a hosszabbítást. A vállalatok/vállalkozások kapcsán általánosságban elmondható, hogy a lízingügyletek esetén inkább magas, míg a folyószámlahitelek esetén inkább alacsony az igénybevétel a moratórium 3. szakaszában.

Erste Bank

Az Erste Banknál a várakozásoknak megfelelően alacsony arányban igényelték a moratórium meghosszabbítását a magánszemély hiteladósok. A bejelentkezési időszak lezárultával az Erste Bank lakossági hitelállományát tekintve 5 százalék alatti az új moratóriumba való bejelentkezés, az adósok számát tekintve pedig még alacsonyabb. Az ügyfelek több mint kétharmada az online bejelentkezést választotta.

Sberbank

A Sberbank Magyarország Zrt.-nél a várakozáshoz képest jelentősen alacsonyabb mértékű volt a moratórium hosszabbítását igénylő ügyfelek aránya. Bankunknál a lakossági üzletágban a moratórium hosszabbítása iránti igény némileg magasabb volt, mint a vállalati üzletágban. A teljes hitelállomány csupán kis része élt a moratórium hosszabbítás lehetőségével. A legmagasabb igénybevétel a lakossági szegmensben, azon belül is a személyi kölcsönnel rendelkező ügyfelek körében volt azzal, hogy a várakozáshoz képest ebben az ügyfélkörben is jelentősen alacsonyabb volt a moratórium hosszabbítást igénylő ügyfelek száma.

Raiffeisen Bank

A vállalati ügyfelek a portfolió minimális része maradt moratóriumban, a lakossági ügyfelek a vártnál kevesebben igényelték a hosszabbítást.

Előzmények

Október 31-éig jelentkezhettek a hitelezőjüknél azok a jogosult hiteladósok, akik 2022. június 30-áig benne kívántak maradni a törlesztési moratóriumban. A banki adatok összesítése ezekben a napokban is zajlik, a Magyar Bankszövetség azonban hétfőn már közzétette előzetes számait, ezek szerint:

a hitellel rendelkező ügyfelek 6,5 százaléka vesz részt november 1-jétől a fizetési moratóriumban,

a hosszabbításra jogosult ügyfélkör mintegy 13 százaléka jelezte, hogy továbbra is élni kíván a moratórium lehetőségével,

a bent maradáshoz szükséges ügyfélnyilatkozatok 70-80 százaléka online érkezett a bankokhoz.

A bankszövetségnél rákérdeztünk a részletekre, ez alapján úgy tűnik, nincs jelentős különbség a vállalati és a lakossági adósok maradási hajlandósága között, és

A FENTIEK DARABSZÁM SZERINTI STATISZTIKÁK, A HITELÁLLOMÁNY ÖSSZEG SZERINTI ARÁNYÁBAN VETT RÉSZVÉTEL BECSLÉSÜNK SZERINT VALAHOL 5-10 SZÁZALÉK KÖZÖTT LEHET A JÚNIUS VÉGI 27 SZÁZALÉKOS ARÁNY UTÁN,

többektől úgy hallottuk, hogy az átlagnál magasabb összegű hitelek maradtak inkább a moratóriumban, ami arra utal, hogy a 10%-hoz van majd közelebb a moratóriumot meghosszabbítók állományi aránya. A bankszektor részletesebb adataira ugyanakkor még néhány napot várni kell.

További részletek minderről:

Címlapkép: Getty Images