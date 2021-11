"Kolosszális" károk és menekültválság: összeomolhat Afganisztán teljes bankrendszere

Az ENSZ Fejlesztési Programja hétfőn sürgős lépéseket sürgetett az afgán pénzügyi rendszer stabilizálása érdekében, friss jelentésükben arra figyelmeztettek, hogy megugrott a bajba jutott adósok száma, csökken a betétállomány, a bankok likviditási problémákkal küzdenek – írja a Reuters.

"Kolosszális" összeomlásra figyelmeztetnek

A hírügynökség birtokába jutott az afgán bankrendszerről szóló friss ENSZ-jelentés, amely szerint a pénzügyi rendszer összeomlása az országban kolosszális gazdasági károkat okozhat, amelynek negatív társadalmi következményei is lennének, menekültválság is kialakulhat emiatt.

Az Egyesült Államok és a nyugati hatalmak kollektív kivonulása, majd az augusztus közepi tálib hatalomátvételt követően az afgán gazdaság szabadesésbe kezdett, a pénzintézetek a bankroham megelőzése érdekében a hetente felvehető készpénz mennyiségét korlátozták.

Az ENSZ becslése szerint a jelenlegi trendekkel számolva és a most érvényben lévő korlátozásokkal együtt az afgán betétállomány 40 százaléka tűnhet el év végéig a bankokból.

A bankok leálltak a hitelezéssel, a nem teljesítő hitelek aránya az év eleji szintről duplájára emelkedett szeptember végére, a hitelek 57 százaléka volt nem teljesítő.



Az afgán pénzügyi és bankrendszert zűrzavar jellemzi, a bankroham-problémát minél gyorsabban meg kell oldani, és ezzel a bankrendszer összeomlását megelőzni

– írják a jelentésben.

Ez azonban nem lesz könnyű feladat, ugyanis a tálib rezsim ellen több nemzetközi és egyoldali szankció is életben van. Az ENSZ Fejlesztési Programjának vezetője, Abdallah al Dardari úgy nyilatkozott:

Olyan megoldást kell találnunk, amely biztosítja, hogy ha támogatjuk a bankrendszer fennmaradását, azzal nem a tálibokat támogatjuk.

Fél évet sem jósolnak a bankrendszernek

Olyan súlyos a helyzet, hogy minden lehetőséget számba kell vennünk. Amit három hónapja elképzelhetetlennek tartottunk, az most átgondolandó lehet – mondta, és azt is hozzátette:

ha a nem teljesítő hitelek aránya a mostani szinten ragad, akkor a bankoknak a következő fél évet sem lesz esélyük túlélni, és akkor még optimista voltam.

A bankrendszer helyreállítása akár évtizedekbe is telhet. Az afgán pénzügyi rendszer már a tálib hatalomátvétel előtt is sérülékeny volt, ám azóta a nemzetközi támogatások megszűntek, afgán pénzügyi eszközök dollármilliárdjait fagyasztották be külföldön. Az ENSZ megoldási javaslatai között szerepel egy betétbiztosítási rendszer kialakítása és a bankrendszer likviditásának helyreállítása, a bajba jutott hitelek átstrukturálása és hitelgarancia-programok indítása.

Az afgán bankok erősen függtek az Egyesült Államokból származó dollár-készpénz szállítmányoktól, melyek leálltak mára. A forgalomban lévő 4 milliárd dollárnyi afgániból (vagyis a hivatalos afgán pénzből) mindössze 500 000 dollárnyi forog a gazdaságban, a többi a „párnacihában” pihen.

