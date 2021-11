Szép nyereséget hozott megint az MKB Bank

A hozamkörnyezet emelkedése, az értékvesztések visszaírása és az üzleti állományok bővülése is jót tett az MKB Bank harmadik negyedéves eredményének. A hitelintézet az egy évvel korábbinál 7%-kal magasabb, 16,3 milliárd forintos adózott nyereséggel zárta ezt a három hónapot, így idén már 54,5 milliárd forintos nyereségnél jár, ami tőkearányosan kimagasló, 32%-os évesített megtérülést jelent. A Budapest Bank 2022 márciusában várható beolvadásával rá se fogunk majd ismerni a bank számaira.

Bár 2019 júniusa óta jelen van a tőzsdén, mind a mai napig nem kereskedtek az MKB Bank részvényeivel a tőzsdén. A részvénypiaci jelenlét arra mindenesetre jó, hogy részletesen megismerjük a társaság számait. A ma 9 órakor közzétett gyorsjelentés azt mutatja, hogy a harmadik negyedévben

a korrigált kamateredmény 39,5%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, ami a hitelállomány és az értékpapír-állomány bővülésének, valamint az emelkedő kamatkörnyezetnek is köszönhető,

a korrigált jutalékeredmény 6,3%-ot emelkedett egy év alatt, ami az üzleti aktivitás növekedését tükrözi, ugyanakkor nem kiugró változás,

a nettó egyéb eredmény 3,4%-kal csökkent annak ellenére, hogy 14,3 milliárd forintnyi átértékelődési eredményt is tartalmaz a hozamok emelkedésének köszönhetően, azonban ezt részben ellensúlyozta a fix kamatozású állampapír portfólió átértékelődésének 7,3 milliárd forintos negatív hatása.

Összességében a bank bruttó korrigált bevételei 13,2%-kal múlták felül az egy évvel korábbit.

Ami a ráfordítási oldalt illeti,

a működési költségeknél jelentős, 27,7%-os emelkedés történt egy év alatt, ennek hátterében a gyorsjelentés szerint a fúziós folyamatok, üzleti fejlesztések és törvényi megfelelési projektek költségnövelő hatása áll, mindazonáltal az alaptevékenységhez kapcsolódó működési költségek érdemben változatlanok maradtak. Ezen belül

a személyi költségek 16,0%-kal növekedtek a harmadik negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, a dologi költségek 27,4%-os emelkedését pedig főként a Magyar Bankholdinghoz kapcsolódó fúziós ráfordítások okozták, melyek nélkül a költségek a tavalyi szinten lennének,

a költség/bevétel arány így az egy évvel korábbi 36,4%-ról 41,0%-ra romlott,

a kockázati költségek sora pozitívan járult hozzá az eredményhez: 2021 harmadik negyedévében 0,68 milliárd forintnyi hitelkockázati költség (korrigált érték) felszabadítása történt meg az MKB-nál.

A nem teljesítő hitelportfólió záróállománya szeptember végén 26,3 milliárd forinton állt, ami 9,0 milliárd forintos csökkenést jelent 2020 harmadik negyedévéhez képest a törlesztési moratóriumnak is köszönhetően. Az IFRS szerinti NPL-mutató 118 bázisponttal 2,11%-ra javul, miközben az NPL direkt fedezettség 69,2%-ról 69,9%-ra nőtt.

Ami a bank méreteit illeti,

a növekvő betétállománynak köszönhetően a mérlegfőösszeg 3 142,1 milliárd forintra nőtt, ami év 31,0%-os növekedést jelent,

a betétállomány évi 28,3%-os növekedéssel 2 031,1 milliárd forintre emelkedett,

a bruttó hitelállomány 1 248,0 milliárd forint volt szeptember végén, ami 16,0%-os éves bővülést jelent, és a gyorsjelentés szerint „az MKB ügyletszerzési potenciálját mutatja.”

A bankcsoport hitel-betét mutatója 61,4%, saját tőkéje 244,3 milliárd forintra nőtt, a tőkemegfelelési mutató (CAR) 16,8% volt.

A gyorsjelentés szerint a retail üzletágbana a tavalyi évhez képest jelentősen bővült a fedezett hitelek folyósítása. A fedezetlen hitel folyósítást elsődlegesen a személyi kölcsönök iránti érdeklődés határozta meg, míg a Babaváró hitelek iránti kereslet csökkent. A retail hitelállomány évi 9,2%-kal, a lakossági megtakarítások állománya 15,8%-kal nőtt. A teljes ATM hálózatban implementálásra került a készpénz befizetési funkció.

A corporate üzletágban a Széchenyi GO! termékek iránt jelentős az érdeklődés, és továbbra is jelentős a kereslet az MFB, NKP termékek iránt. A közép- és nagyvállalati szegmensben alacsony a moratórium III-ban való részvétel. A piaci három legnagyobb szereplője között lévő lízing üzletágon nyomott hagyott, hogy a harmadik negyedévben a magyarországi gépjármű finanszírozási piacon is érezhetővé váltak azok a nemzetközi trendek – chiphiány, ellátási láncok lassulása – amelyek megtörték a folyamatos állománybővülést.

