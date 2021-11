Izlandi bankválság: egy évtizedes sztori ér a végéhez

Szabó S. László , Szabó Consulting 2021. november 28. 15:10

Az izlandi bankok felszámolása nagy hullámokat vetett a második nyilvánosságban is – a magyar bankkonszolidáció és a 2007-2008-as válság kezelésének kritikusai példaként emlegetik. Míg a három nagy izlandi bank esetében „már” 2015-ben lezárult a csődeljárás, a Landsbanki viszonylag kis luxemburgi leányvállalata még most is felszámolás alatt áll. A francia Legfelsőbb Bíróság (Cour de Cassation) a legfelső fokon is elutasította a bank egyik nagyon speciális hitelkonstrukciójának igénybevevőit azzal az érveléssel, hogy nem tévesztették meg őket, tudták, hogy spekulatív üzletet kötöttek. Az ítélet érinti a luxemburgi pénzügyi piac renoméját is.