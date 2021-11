Koronavírus: január végéig otthon dolgozhatnak az Erste alkalmazottai

Az Erste Bank új munkavégzési modellje legfeljebb 50 százalékos home office-t enged, de január végéig mindenki számára adott a teljes home office is, az irodai jelenlét teljesen önkéntes alapú ebben az időszakban – közölte a bank.

Szeptembertől az új, „new ways of working” modellben a pénzintézet – azokban a munkakörökben, ahol ez lehetséges – a maximális szintre emelte a home office arányát, ami azt jelenti, hogy a dolgozóknak havi átlagban munkaidejük 50 százalékát kell az irodában tölteni.

Bár ez az arány a korábbi, normál munkarendhez képest jelentős előrelépés, korábban a pandémiás időszak alatt a bank munkatársainak többsége, a központi feladatokat ellátó kollégák közel 90 százaléka távolról dolgozott.

Az Erste munkatársainak körében végzett felméréseiből kiderült, hogy a járványhelyzet alatt alapvetően megváltozott a munkavállalók home office-ról alkotott véleménye. Amíg tavaly áprilisban, a járványhelyzet elején a válaszadók csupán 34 százaléka érezte teljesen komfortosnak magát az otthoni munkavégzéssel, addig az idén májusban készült felmérésben már 84 százalékuk nyilatkozott így.

A szeptemberi bevezetés óta a munkatársak közel 5 százaléka élt a távmunka lehetőségével, de az Erste ennél is nagyobb igényre számít. Leginkább az informatika és a contact center területen dolgozók élnek ezzel a lehetőséggel, az igénylések 68 százaléka érkezett ezekről a területekről. A távmunka lehetőségével így már az sem elképzelhetetlen, hogy egy kolléga, költözzön bárhová is az országban, távmunkában továbbra is fenntartsa munkaviszonyát a bankkal - közölték.