Történelmi bankfúzió Magyarországon: ezermilliárdok mozdulnak meg észrevétlenül

A vállalati hitelezésben, a lízingben és az agrár- és élelmiszeripari ágazat finanszírozásában is 25-30 százalék közötti összesített piaci részesedéssel vágnak neki a kétlépcsős fúziónak a Magyar Bankholding tagbankjai. A holding egyedi kiszolgálási területet vezető vezérigazgató-helyettesét, a Takarékbank új elnök-vezérigazgatóját kérdeztük a részletekről és a menetrendről. Szabó Levente szerint egyre több terméklehetőséget emelnek át az egyik bankból mind a háromba, egy következő ilyen lépés például a befektetési szolgáltatások egységesítése lehet. A várható költségcsökkentésekről megjegyezte: a társadalmi-gazdasági misszió sérülése nélkül tervezik javítani a banki működés hatékonyságát.

Ahogy a Magyar Bankholding legutóbbi sajtótájékoztatóján kiderült, a Budapest Bankhoz képest egy év haladékot kapott a Takarék Csoport arra, hogy csatlakozzon a leendő szuperbankhoz. Milyen belső feladatokat kell még addig elvégezniük?

A három hitelintézet egyesítésével Magyarország legmodernebb, digitális megoldásaival élenjáró univerzális bankját hozzuk létre, amely kulcsszerepet tölt be a magyar gazdaságban. Cégjogi értelemben a három bank fúziója két lépésben valósul meg: első lépésként 2022 márciusának végén a Budapest Bank beolvad az MKB Bankba, majd 2023 második negyedévének végéig a Takarékbank csatlakozik hozzájuk. De a cégjogi egyesülés mellett a fúzió a három bankcsoport működésének összes egyéb területére is kiterjed. Cégjogilag tehát a Takarék Csoport még majdnem másfél évig önállóan fog tevékenykedni, de közben már javában folyik a három bank üzleti és szervezeti integrálódása. Ez év márciusában elindítottuk közös ötéves üzleti stratégiánkat, amely mind a három bankra érvényes.

Az egész fúziós folyamat tehát már most is a három szereplő működését összehangolva zajlik.

A szervezetépítés, az üzletirányítás, az informatikai háttér és az üzleti folyamatok kialakítása a közös stratégia szerint halad a Magyar Bankholding irányításával, függetlenül attól, hogy jogilag ki mikor olvad be.

Nincs szó tehát arról, hogy először a takarékszövetkezeti múltból származó intézményeket kellene integrálni, mint amilyen az Integrációs Szervezet vagy a „régi Takarékbankként” ismert MTB, esetleg a Takarék Egyesült Szövetkezet?

Nem, az említett szereplőknek nincsen közvetlenül közük az egyesülési folyamathoz. Az Integrációs Szervezet ráadásul a Takarék Csoport központi prudenciális, intézményvédelmi szerve, amelynek a működésébe nincs beleszólásunk,

a másik két intézmény jövőjét érintő bármilyen változásról pedig egyelőre nem időszerű beszélni.

A Magyar Bankholding tagbankjai közötti hármas fúzió egyedülálló, soklépcsős, rendkívül összetett folyamat, a világban sem nagyon van rá példa, és csak a Takarékbanknál közel 1,2 millió érintett ügyfélről beszélünk. Összesen 10 500 munkatársunk dolgozik a három bankban, jelenleg még külön szervezeti felépítéssel, önálló folyamatokkal, eltérő vállalati kultúrában. Az informatikai és az üzleti folyamatokat is csak lépésről lépésre lehet harmonizálni annak érdekében, hogy az ügyfélkiszolgálás zökkenőmentessége ne sérüljön. Ugyanakkor ez lehetővé teszi azt is, hogy az ügyfeleink magának a fúziónak a gyümölcseit, egymás jó termékeinek és gyakorlatainak átvételét mielőbb élvezhessék. Ezért döntöttünk úgy, hogy első állomásként a Budapest Bank, második állomásként pedig a Takarék Csoport olvad be az MKB Bankba.

Több kinevezés és vezetőváltás is volt a Magyar Bankholding és a Takarék Csoport menedzsmentjében az elmúlt hónapokban. Milyen megfontolások mozgatták ezeket, és várható-e még vezetőváltás?

A fúziós folyamat egyik kulcseleme az egységes irányítási rendszer létrehozása a fúziót irányító Bankholdingban és a tagbankokban, hiszen így tudjuk megfelelő irányba állítani és összehangolni a most még külön-külön működő tagbankok tevékenységét. Az elmúlt néhány hónapban pályáztatás útján választották ki a Magyar Bankholding vezetőit, annak megfelelően, hogy kinek mennyire illeszkednek a tapasztalatai és elképzelései a szervezet terveihez, jövőképéhez. Ezek a vezetők idén november közepétől már nemcsak koordinációs feladatokat látnak el, hanem mind a három bankban az adott vezetői pozíciónak megfelelő terület irányítását is végzik. Jómagam az egyedi kiszolgálású üzleti területnek a vezérigazgató-helyettesi pozícióját pályáztam meg és nyertem el, nagyon örülök, hogy ezt vezethetem. Ezzel az egységes irányítási szerkezet már a fúzió egyik első elemeként létrejött, még a bankok jogi egyesülését megelőzően.

Mennyire vonják el a figyelmet a belső ügyek az üzlettől? Nem esett-e vissza a fúzió miatt a csoport tagjainak a piaci pozíciója az utóbbi időben?

Úgy kell levezényelnünk a három hitelintézet fúzióját, hogy közben megőrizzük és erősítsük piaci pozíciójukat, hogy továbbra is magas színvonalon szolgálják ki ügyfeleiket. Ezt a célt eddig sikerült maradéktalanul megvalósítanunk: idén valamennyi ügyfélszegmensben, mind betéti, mind hiteloldalon, illetve a tranzakciós darabszám szempontjából is növeltük vagy megtartottuk a piaci részesedésünket. Számos piaci szegmensben már most is az első vagy a második helyen vagyunk.

Piacvezetők vagyunk például a vállalati hitelezésben 28 százalék körüli piaci részesedéssel. A lízingcégek együttműködésével, majd összeolvadásával 28,5 százalékos részesedést érünk el a lízingpiacon,

ami mindenképpen figyelemre méltó. Az agrár- és élelmiszeripari ágazat finanszírozásában is jelentős, 26 százalékos a piaci részesedésünk, e téren is piacvezetők vagyunk. Az agrárszektor a stratégiánk egyik legfontosabb pillére az elkövetkező öt évre is. A bankokon belül a fúziós folyamat természetesen rengeteg energiát és időt köt le, ezért, ha nem is kétszer, de másfélszer annyi feladatot biztosan el kell most látnia a jelenlegi csapatnak, ami komoly leterhelést jelent. De rendkívül fontos, hogy mindebből az ügyfelek semmit ne érezzenek, őket továbbra is a lehető legmagasabb színvonalon kell kiszolgálnunk. Ez egy átmeneti időszak, és aki ebbe belevágott, azért vágott bele, mert hisz a célokban, és szívesen teszi ezt.

A lízing vagy éppen a SZÉP Kártya esetében már most egyesítik erőiket. Mik lesznek a következő területek, és mi alapján dől el a sorrend?

Azzal, hogy a három banknak az üzleti irányítása már egységes, új utak nyíltak meg, és ahol erősebb az ügyfélkiszolgálás vagy magasabb színvonalú az üzleti folyamat, azt sok esetben át tudjuk emelni a másik két bankba. Ilyen például az MKB SZÉP Kártya értékesítése, amibe a Budapest Bank és a Takarékbank is be tud szállni. A Takarék Lízing személyautó-lízinget csak nagyon minimális mértékben nyújtott, viszont a csoportműködésnek köszönhetően már a Takarékbank ügyfelei is hozzáférnek a csoport lakossági autólízing lehetőségeihez. Az a tervünk, és ezen a folyamaton tudatosan megyünk előre, hogy egyre több ilyen terméklehetőséget emeljünk át az egyik bankból mind a háromba. Azt tervezzük például, hogy

a befektetési szolgáltatások tekintetében is harmonizáljuk a tevékenységeket a három bankban,

és annak a 255 ezer ügyfélnek, aki jelenleg értékpapírszámlával rendelkezik nálunk, egységes termékkínálatot alakítunk ki. A jövőben egyre több ilyen típusú megoldást fogunk létrehozni.

Ön az egyedi kiszolgálási területet vezeti a Magyar Bankholdingnál, amit a digitális ugrás talán kevésbé érint, mint a tömeges kiszolgálást. Milyen tevékenységek tartoznak ide, és itt mik a csoport növekedésének vezérelvei?

Az egyedi kiszolgálási terület igen fontos szerepet játszik a bankcsoport teljesítményében, hiszen már most mintegy 45 ezer ügyféllel, 2300 milliárd forintot meghaladó hitelállománnyal és 2500 milliárdos betétállománnyal rendelkezik.

Ide tartozik az agrár- és élelmiszeripari üzletág mellett a nagyvállalati és speciális hitelezés, a középvállalati, illetve az önkormányzati kompetencia-központ, valamint a pénz- és tőkepiaci, befektetési szolgáltatási és a private banking terület, illetve természetesen az ezekhez kapcsolódó üzletfejlesztés, termékfejlesztés és értékesítéstámogatás. Csak a private banking tekintetében mintegy 6000 ügyfélről és 1000 milliárd forintot meghaladó kezelt ügyfélvagyonról beszélhetünk. A befektetési szolgáltatás keretében pedig közel 4000 milliárd forint az, amit az ügyfelek megbízásából mi kezelünk itt a bankcsoporton belül. Ami a digitalizációt illeti, nyilvánvalóan a standard, retail terület kiszolgálási és háttérfolyamataiban talán még erősebb szerepet fog kapni, de az én területemhez tartozó ügyfélkör is elvárja az egyedi kiszolgálás mellett az egyszerű, gyors, digitalizált ügyfélbarát megoldásokat, a private banking és a befektetési szolgáltatási tevékenységben kiemelt szerepe lehet, de még a faktoring és a lízing esetében is egyre nagyobb teret nyer. Ahhoz, hogy versenyképesek tudjunk maradni, a mid office és a back office folyamatokat az egyedi kiszolgálási területek tekintetében is digitalizálni szükséges.

Ön egyúttal a Takarékbank új elnök-vezérigazgatója is. A csoport év elején 750 fiókkal és csaknem 5000 alkalmazottal rendelkezett. Mekkora költségcsökkentési tartalékot látnak a beolvadásig, illetve az azt követő időszakra?

A Takarék Csoport legfontosabb feladata az elkövetkező másfél évben, hogy megőrizze és tovább erősítse piaci pozícióit, magas színvonalon szolgálja ki közel 1,2 millió ügyfelét, és hogy felkészülten, az előre közösen megtervezett szervezeti, folyamati, informatikai és üzleti lépések megtételével olvadjon majd be a másik két bank fúziójába 2023 második negyedévéig. Ezzel biztosítjuk, hogy ügyfeleink a fúzióból lehetőleg csak az új üzleti lehetőségeket, új termékeket és szolgáltatásokat, valamint a gyorsabb és jobb működést érzékeljék majd. Valóban fontos célunk a minél hatékonyabb működés, de emellett továbbra is be fogjuk tölteni társadalmi-gazdasági missziónkat. Mi működtetjük ugyanis az ország legnagyobb fiókhálózatát, jelentősen hozzájárulunk a vidéki Magyarország, a helyi lakosság, vállalkozások és közösségek fejlődéséhez, boldogulásához. Bár a cégjogi egyesülésre majd csak 2023 második negyedévéig kerül sor, a Takarék Csoport egyre több területen lép be a Bankholding vezette fúziós folyamatokba. Ma már minden döntést a három bank közös szemüvegén keresztül hozunk meg. A folyamatnak valóban fontos pillére, hogy a fúzió egyszeri költségeit meghaladják a fúzió által nyert szinergiahatások, legyen szó ezekről a költség- vagy a bevételi oldalon. A fúzió egyik lényegi célja emellett, hogy az általa létrejött új bank ne csak az ügyfélkiszolgálásban, de a működésében is hatékonyabb legyen, mint előtte a három bank külön-külön. Ezért a párhuzamosságokat ki kellett szűrni, hiszen nyilvánvalóan nincs háromszor szükség mindenre egy fuzionált bankban, és

ezeknek a párhuzamosságoknak a kiszűrésével a költségeket is lehet csökkenteni. Emellett jelentős tartalékok vannak a méretgazdaságosságban, így összességében az új bank még hatékonyabbá fog válni.

Hiszünk benne, hogy a vidéki városokban és kistelepüléseken élő magyar emberek is jövőálló, nemzetközi színvonalú kiszolgálást érdemelnek. A Takarék Csoport életében újabb fejezet kezdődik, ami egyedülálló lehetőséget ad: erőinket a Magyar Bankholding ernyője alatt egyesítve valósíthatjuk meg a missziónkat.