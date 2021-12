15-20 évre biztosíthatjuk magunknak az alacsony lakáshitelkamatokat (Interjú)

Ma már más eladástechnikával dolgozik a Fundamenta-Lakáskassza, mint korábban: nem a megtakarítási oldal optimalizálása, hanem az alacsony hitelkamatok 15-20 évre történő biztosítása adja a termék igazi vonzerejét - mondja Morafcsik László vezérigazgató-helyettes, aki 2022-ben is a lakásforgalom és a lakásárak növekedésére számít. A személyes értékesítés varázsának megtartása mellett a digitalizációból és az energiahatékonyság radikális felértékelődéséből sem maradnak ki.

A biztosítók adatai azt mutatják, hogy idén eddig 17%-kal többet fizettünk be életbiztosításokba, mint tavaly. Mi a helyzet e téren a lakás-előtakarékossági szerződésekkel?

Nálunk még nagyobb, 20% körüli a növekedés tavalyhoz képest. Veszélyhelyzet idején az emberek Magyarországon is takarékoskodnak, a koronavírus pedig hatással volt az egészség- és életbiztosítási piac mellett az öngondoskodás másik nagy szereplőjére, a lakás-takarékpénztári szektorra is. A pandémia idején az ország nagy része home office-ban dolgozott, ezáltal

sokkal fontosabbá vált az otthon, amelyben már nemcsak este és éjszaka tartózkodunk, hanem napközben is onnan dolgozunk.

Sokan vették észre, hogy kicsi vagy nem megfelelő a lakásuk, például két szülő és két gyermek számára már kevés lehet a másfél szoba. Egyben felértékelődtek olyan régiók is, mint például a Balaton vagy a főváros agglomerációja.

Nemcsak ezekben a régiókban, hanem országosan is tovább száguldanak a lakásárak. A kis összegű lakás-számla hogy tud ezzel lépést tartani?

Sehogy, ezért már nem is beszélünk kis összegekről. Egyre nagyobb szerződéses összegekről, megtakarításokról és hitelekről van szó nálunk is. 2018 előtt 3,5 millió körül volt az átlagos hitelösszeg, ez most már közel 10 millió. Korábban 10 milliónál nagyobb hiteleket nem folyósítottunk, most viszont akár már 40-50 milliós összegek is előfordulnak. Ezekre pedig nagyobb összegű megtakarításokkal készülnek fel az ügyfelek. Megváltozott a piac és a mi szerepünk is, hosszú távon is biztonságos partnereivé váltunk a családoknak.

Továbbra is jellemző, hogy kereskedelmi banki hitellel is kiegészítik a lakás-takarékpénztár által nyújtott hiteleteket?

Nem, ez mára megváltozott.

Az új lakáshitel-kihelyezésekben 11-12 százalékos a piaci részesedésünk, amivel a legnagyobb szereplők közé tartozunk.

A teljes hitelállomány szempontból is hasonló a részesedésünk. A 2008-as válság után, amikor a bankok behúzták a kéziféket, mi akkor indultunk be igazán a hitelezési tevékenységgel. Volt olyan év, amikor az új hitelek egyharmadát mi folyósítottuk, mára azonban ismét kiegyensúlyozott piacról beszélhetünk, amiben viszont a Fundamenta már megkerülhetetlen szereplő.

Az új lakás-előtakarékossági szerződések értékesítésben azért még messze vannak a 2018-as csúcstól, a 2014-2015-ös szinten járnak. A hajdan 3000 fölötti hálózatuk nagyjából fele, a megmaradt 1500 személyi bankár hogy tudott alkalmazkodni a teljesen új helyzethez?

Nem volt egyszerű az átállás, ugyanakkor a megváltozott piachoz nagyon hamar alkalmazkodtunk.

Ma már más eladástechnikával dolgozunk: nem a megtakarítási oldal optimalizálása, hanem az alacsony hitelkamatok 15-20 évre történő biztosítása adja a termék igazi vonzerejét.

Biztosítva ezzel a családoknak a hosszú távon is kiszámítható, egyben fix hitelkamatot. Mint minden pénzügyi közvetítőnél a pandémia persze nálunk is hozott némi megakadást az értékesítésben, hiszen az ügyféltalálkozók esetén egy rövid ideig online módszerre kellett átállnunk, de ma már –szükség esetén- ezt is rutinszerűen végzi az értékesítői hálózatunk. Az 1500 fős Személyi Bankár hálózatunk még az ország legjelentősebb pénzügyi közvetítő hálózata.

Még inkább push termékké vált a lakás-takarékpénztári megtakarítás?

Mindig is proaktív értékesítéssel dolgoztunk. Bár már 25 éves nálunk a lakásszámla fogalma, messze nem olyan ismert a termék, mint egy lakás- vagy életbiztosítás vagy akár egy folyószámla. Egy átlagember élete során nem gyakran vesz fel hitelt, vagyis viszonylag ritkán találkozik a komplexebb pénzügyi termékekkel. Ehhez képest azonban a kínálat óriási: a mi hiteleink, a bankpiac hitelei és akkor még ott van a rengeteg támogatott hitel. Egy ilyen kínálati bőségben kihívást jelent, hogy igazán tisztában legyünk a lehetőségeinkkel. Emiatt és a jelentős mennyiségű adminisztráció miatt nagy szükség van a személyes kapcsolatra és segítségre. Ebben a jövőben is számíthatnak az ügyfelek a Fundamenta Személyi Bankáraira.

Az állami támogatás megszűnése után, 2019-ben elkezdték értékesíteni a lakossági állampapírokat is. Mennyire érződik az értékesítésben, hogy a megugró infláció miatt kevésbé vonzó most a szuperállampapír?

Egyáltalán nem érezzük,

az ügyfelek jó része ugyanis arra számít, hogy a magas infláció csak átmeneti jelenség lesz, és hosszabb távon megéri MÁP Pluszban megtakarítani.

A mi célunk az volt, hogy olyan ügyfelekhez juttassuk el ezt a terméket, akiknek a fizikai adottságok miatt nagy valószínűséggel nem lenne másképp lehetőségük arra, hogy elérjék ezt a terméket. A Fundamenta Személyi Bankár hálózata nemcsak a nagyvárosokban van jelen, hanem az ország minden pontján, ott is, ahol a bankoknak nincs fiókhálózatuk, és a kincstárnak sincs elérési pontja. Nincs e téren versenytársunk, és ebben komoly sikereket értünk el az elmúlt években.

A Magyar Posta feladata is hasonló.

Igen, de a Magyar Posta reaktív, a Fundamenta viszont proaktív eladástechnikával dolgozik. A Magyar Posta a fiókhálózatukba betérő, valamilyen postai ügyet intézni kívánó ügyfélnek értékesít, a Fundamenta viszont proaktív módon, ajánlás útján jut el az ügyfelekhez. Ahogy már említettem, országos lefedettséggel rendelkezünk, a legkisebb faluban is dolgoznak Személyi Bankáraink.

Az ingatlanok értékesítésébe is belefogtak az elmúlt két évben. Milyen évet jósol 2022-ben az ingatlanpiacnak?

Változatlanul a növekedésről szólhat 2022 is, és nemcsak a forgalom, hanem az árak további növekedésével is számolok.

Számos kutatást és elemzést végzünk, a magyarországi ingatlanok nagyon magas tulajdonosi részaránya komoly támogató ereje a növekedésnek. Azt sajnos nehéz megmondani, hogy lesznek-e további járványhullámok, de amennyiben nem, és ennek köszönhetően még a külföldi befektetők is visszatérnek, az valószínűleg ismét felfelé fogja tolni az ingatlanárakat.

Mekkora az átfedés a Fundamenta által forgalmazott és az általa finanszírozott lakások között?

Az ingatlanértékesítésünk elindításának alapkoncepciója az volt, hogy mi jelen vagyunk azokban az élethelyzetekben is, amikor megszületik a lakásvásárlásról szóló döntés. Korábban, ha egy ügyfél eldöntötte, hogy lakást szeretne értékesíteni vagy vásárolni, és nálunk keresett finanszírozást, az értékesítésben nem tudtunk segíteni neki. Most már a finanszírozás mellett az értékesítésben is tudunk segítséget nyújtani.

A pandémia alatt, majd pedig az otthonfelújítási támogatás idei megjelenésével nagyon megnőtt a felújítások népszerűsége. Történt emiatt jelentős átrendeződés a felhasználási célok között?

Nálunk mindig is jelentős volt a felújítások aránya, az éves új hitel kihelyezés mintegy fele ezzel volt kapcsolatos korábban is. Arányaiban azért nem érzékelhető a további növekedés, mert időközben a lakásvásárlási kereslet is megemelkedett. Inkább

az a kérdés mostanában az ügyfél számára, hogy talál-e valakit, aki felújítja a lakást, illetve mennyibe fog ez neki kerülni.

A napelem-telepítésbe is beszálltak, sőt, a Zöld Otthon Hitelprogramba is beléptek. Milyen jövőt lát a lakásállomány energiafelhasználásának zöldítése előtt?

Két fő tendenciát látok, amelyből senki nem maradhat ki, aki piacon akar maradni. Az egyik a digitalizáció, a másik pedig az energiahatékonyság radikális felértékelődése. A mi termékeink mindkettőhöz nagyon jól kapcsolódnak. A szigetelés, a nyílászárócsere, az alternatív fűtés vagy a napelem mind benne van a portfóliónkban. A fiatalabbak egyértelműen ezt az irányt képviselik, de az idősebbek is egyre nyitottabbak rá. Olyan technológiákat támogatunk, amelyek környezetkímélőek és segítik gyerekeink hosszú távú boldogulását a világban. Érdekes, hogy a fiatalok mennyivel előrelátóbban gondolkodnak erről, mint a mi korosztályunk, a gyerekeim a döntéseikkel már sokkal inkább óvnák a Földet.

Hogy fér meg a digitalizáció a személyes értékesítés varázsa mellett?

Öt évvel ezelőtt azért cseréltük le a 40-50 éves core rendszerünket, hogy képes legyen megfelelni a mai kihívásoknak. Úgy gondolom, a hiteloldalhoz hosszú távon is nélkülözhetetlen lesz a személyes igényfelmérés, tanácsadás és kapcsolat, de ez nem jelenti azt, hogy ez kizárja a digitalizációt. A digitalizáció nálunk eszköz arra, hogy egyszerűsítse a folyamatokat.

Abban nem hiszek, hogy online felületeken, Személyi Bankáraink segítsége nélkül fognak az ügyfelek tömegesen jelzáloghiteleket igényelni.

A termékek túlkínálatában az ügyfelek nehezen fognak tudni eligazodni, ezeknek a bonyolult és nehezen kezelhető élethelyzeteknek a megoldásában rejlik Személyi Bankáraink szaktudásának fő ereje.

