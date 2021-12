Nagyszabású IT-fejlesztés zajlik a háttérben, a hazai tőkepiac még vonzóbbá válhat a befektetőnek

Egy nagyszabású, több éve tartó informatikai fejlesztés első szakaszát zárta le decemberben a hazai tőkepiaci infrastruktúrát fenntartó és fejlesztő KELER, a program fő célja, hogy új fejlesztési alapokra építve hozzanak létre egy hatékonyan működő, korszerű informatikai infrastruktúrát – mondta Demkó-Szekeres Zsolt. A KELER vezérigazgatója azt is elárulta lapunknak, 2022-ben a BÉT részvényeinek tőzsdei bevezetése is megvalósul a tervek szerint. A szakembert emellett a februárban életbe lépő uniós szabályozásról, az SDR-ről, és a világjárvány KELER-re gyakorolt hatásairól is kérdeztük.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Pontosan milyen feladatokat lát el jelenleg a magyarországi tőkepiaci infrastruktúrát fenntartó és fejlesztő KELER?

Az MNB és a BÉT tulajdonában lévő KELER egy szakosított hitelintézet, és egyben az egyetlen magyarországi központi értéktárként biztosítja a hazai tőkepiac háttérrendszerének működését. A feladataink közé tartozik a dematerializált értékpapírok kibocsátása és nyilvántartása, a felső szintű, központi értékpapírszámlák vezetése, valamint az értékpapír-kiegyenlítési rendszer működtetése. Leegyszerűsítve, amíg a pénz tekintetében a bankok legfontosabb partnere az MNB - amely a forint pénzszámlákat kezeli és a VIBER fizetési rendszert működteti – addig az értékpapírok oldalán ezt a feladatot a KELER végzi.

A társaság tartja nyilván az összes dematerializált értékpapírt, legyen szó részvényekről, kötvényekről, befektetési jegyről vagy egyéb értékpapírokról. Emellett az összes tranzakciót a KELER könyveli, akár tőzsdei, akár tőzsdén kívüli – úgynevezett OTC – ügyletről van szó. Továbbá a KELER hozzáférést biztosít az egyéb tőkepiaci infrastruktúrák, köztük a Budapesti Értéktőzsde (BÉT), a KELER Csoporthoz tartozó KELER KSZF (mint elszámolóház és központi szerződő fél), vagy éppen a külföldi központi értéktárak számára, amelyek a Magyarországon befektető számos külföldi partnert szolgálják ki.

Egy több éve tartó fejlesztés első szakaszának élesítésén van túl a KELER, mi a célja ennek az átfogó informatikai programnak?

Jelenleg a KELER életében a legfontosabb projekt a KELER Szolgáltatásfejlesztési Program, rövidítve a KSZP. A program fő célja, hogy hazai, részben saját fejlesztői-szállítói háttérrel, új fejlesztési alapokra építve hozzunk létre egy hatékonyan működő, korszerű informatikai infrastruktúrát. A projekt keretében több különálló, de egymásra épülő fejlesztési szakasz megvalósításával tervezzük megújítani az informatikai rendszereinket az európai iparági jogszabályokhoz és sztenderdekhez illeszkedve.

A program első részének középpontjában az értékpapír-kiegyenlítési rendszer megújítása állt.

Ennek keretében a KELER jelenlegi számlavezetési alaprendszereinek megtartása mellett december 6-án bevezetésre került az új kiegyenlítési platform

Ezzel megvalósultak azok a szolgáltatási elemek, amelyeket elsősorban a CSDR és a hozzá kapcsolódó, a kiegyenlítési fegyelmet szabályozó európai uniós rendelet (SDR) előírásai tettek szükségessé. Az új kiegyenlítési rendszerrel egyidejűleg megteremtjük a KELER új törzsadatkezelő-, és díjszámítási alkalmazásainak alapjait is, amelyekre építve az ügyfeleink számára készülő riportok és a hatósági jelentések is teljesen megújulnak. Az 5 új zöldmezős üzleti modul mellett további 19 meglévő rendszer és alkalmazás is érintett volt az integrációs fejlesztésekben.

Hogyan járul hozzá az új kiegyenlítési rendszer a magyar tőkepiac fejlesztéshez, versenyképességének a növeléséhez?

Kialakításra került a KELER és az Európai Központi Bank Target-2-Securities rendszere közötti interfész, melyen keresztül az euró ellenében történő értékpapír-tranzakciók kiegyenlítését végezzük immár teljesen automatikus módon, egységes elvek, kiegyenlítési naptár és funkciók mentén, hasonlóan a platformhoz csatlakozott több mint húsz európai piachoz, illetve központi értéktárhoz.

A harmonizáció jegyében a hazai kiegyenlítési gyakorlatot is illesztettük az európai normákhoz, ami kiterjed az egyébként jogszabályi követelményként is megfogalmazott egységes, ISO szabványokon alapuló üzenetkommunikációra is az értéktárak által nyújtandó alapvető kiegyenlítési szolgáltatások tekintetében.

Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a fejlett európai piacokon kiegyenlítésre kerülő ügyletekhez hasonlóan a hazai értékpapír tranzakciók is sztenderd módon, egységes keretek és funkcionalitások mellett az iparágban használatos szabványüzenetek alapján teljesüljenek a kiegyenlítési hatékonyság növelése érdekében.

Bízom benne, hogy az új egységes európai értékpapír-kiegyenlítési gyakorlat implementálásával a hazai tőkepiac még vonzóbbá válik a befektetők számára.

Hiszen a háttérműveleti folyamatokat és informatikai rendszereket érintő fejlesztések egyszerűsítésével és az automatizáltság szintjének növelésével jelentős hatékonyságnövelés érhető el.

Az európai értéktárak lázasan készülnek a kiegyenlítési fegyelmet szabályozó rendelet (SDR) jövő februári hatálybalépésével összefüggő intézkedések bevezetésére. Milyen feladatok állnak még a KELER előtt e tekintetben?

Az SDR valóban számos új előírást tartalmaz az értékpapír-kiegyenlítésben érintett valamennyi piaci szereplő számára a meghiúsult ügyletek megakadályozása és szankcionálása érdekében. A jogszabályi követelmények jelentős részének az új rendszerünk és folyamataink már most is megfelelnek, és a megbízások teljesen automatikus feldolgozásán túl olyan új megoldásokkal támogatják a kiegyenlítések hatékonyságát, mint a tranzakciók valós idejű státuszolása, a kötelezően bevezetett párosítási folyamat, említhetném továbbá a részteljesítési funkciót, mellyel az értékpapír számlán rendelkezésre álló egyenleg alapján részlegesen is kiegyenlítheti a KELER az eladó fél megbízását.

Jövő februártól azonban az értéktárak, így a KELER is köteles működtetni a pénzbírság rendszerét.

Ennek keretében a meghiúsult kiegyenlítéseket okozó résztvevőket pénzbírsággal kell szankcionálni, amelyet az értéktár számol ki, szed be és oszt ki az érintett résztvevők között. Tekintettel arra hogy a szankciómechanizmus működtetése elősegíti a kiegyenlítési fegyelem növelését, így javítja a kiegyenlítési rendszer hatékonyságát, ügyfeleink számára értéket teremt a KELER. A pénzbírság kezelő rendszerünk még tesztelési szakaszban van, úgyhogy a munka oroszlánrészét elvégeztük, de nem dőlhetünk hátra, gőzerővel készülünk a piaci tesztelésre és a februári bevezetésre.

Az elmúlt években a KELER több engedélyeztetési eljárásban is részt vett, pontosan melyek ezek?

Az egyik jelentős mérföldkő a KELER CSDR engedélyének megszerzése volt 2020 végén. Ez a licensz a tevékenységünk alapja, e nélkül nem működhetne a KELER. Az engedélyeztetési munka 2014-ben indult és a megszerzésével immár CSDR kompatibilis értéktárként működünk. Az Európai Unióban működő központi értéktárakra új egységes szabályok vonatkoznak, az engedély pedig azt mutatja, hogy az adott vállalat, így a KELER megfelel ezeknek az előírásoknak. A CSDR bevezetésének célja, hogy egységesebben, hatékonyabban és átláthatóbban működjön az európai piac.

A másik kiemelt eredményünk a LEI kódhoz köthető szolgáltatás fejlesztése. A LEI kód egy 20 karakterből álló egyedi nemzetközi azonosító, amellyel a piaci szereplők pontosan azonosíthatóak, bármelyik országban is működnek a világon. 2018 óta az értékpapírszámlát nyitó jogi személyeknek is rendelkezniük kell LEI kóddal. A LEI kód alapján a legfontosabb cégadatok, például az adott cég alapításának helye, tulajdonosi struktúrája, nyilvántartásba vételének időpontja is lekérdezhető, így a jövőben várhatóan egyre szélesebb körben is elterjed a használata.

A KELER már 2014 óta lehetővé teszi, hogy rajta keresztül a piaci szereplők LEI kódot igényeljenek, de eddig csak közvetítőként biztosította ezt a szolgáltatást. A többéves fejlesztéseknek köszönhetően idén február óta a KELER önállóan is kiadhat LEI kódokat a magyarországi jogi személyeknek, ezzel pedig szélesebbé vált a szolgáltatási paletta, valamint még kedvezőbb díjakkal és magyar nyelvű, online elérhető rendszerrel szolgáljuk ki ügyfeleinket. A fejlesztésnek köszönhetően a LEI kód igénylése, transzferálása és hosszabbítása is papírmentesen, teljesen elektronikusan intézhető, a megrendelések pedig bankkártyás fizetéssel vagy átutalással is teljesíthetők.

A pandémia milyen hatással volt a KELER pénzügyi teljesítményére?

Az elmúlt időszak mindannyiunk számára számos kihívást hordozott. A gazdasági teljesítmény alakulását a koronavírus járvány és az annak megfékezésére hozott intézkedések, valamint az idei évben az átoltottság alakulása határozta meg. Az idei gazdasági növekedés jól mutatja, hogy a magyar gazdaság újraindításának sikeres folyamata változatlanul kitart. A turbulenciák a tőkepiacon is éreztették a hatásukat: az átlagosnál nagyobb kereskedési volumeneket és tranzakciószámokat, a forrásigény pedig emelkedő kamatokat és növekvő állampapír állományt eredményezett. Mindezek eredőjeként közel fél milliárd forinttal emelkedtek a bevételeink éves összevetésben. Az egyre erősödő inflációs nyomás ellenére, szigorú költségkontroll mellett hatékonyan tudtuk a kiadásainkat menedzselni, így a legfrissebb előrejelzések alapján úgy látjuk, hogy a 2020-as évet egy még eredményesebb 2021-es évzárás fogja követni. Szükségünk is van az eredményes évekre, hogy biztosítsuk a már említett szolgáltatásfejlesztési program további mérföldköveinek a fedezetét.

Az új munkaerő-piaci trendek mellett milyen belső erőforrással rendelkeznek?

A járványhelyzet okozta nehezített körülmények között az elvárásaink nem csökkentek, mert nem csökkenhettek magunkkal szemben sem. A kollégák nagyon rugalmasan álltak a kérdéshez és a KELER üzletmenet folytonossága egy pillanatra sem sérült a járványhelyzetben és a szolgáltatási szintet sikerült megőrizni. A korlátozások feloldása óta a hibrid munkavégzési modellt alkalmazzuk a folyamatos, személyes jelenlétet meg nem követelő munkafolyamatok, területek esetében. Ugyanakkor az eredményes és hatékony munkánkhoz meggyőződésem, hogy elengedhetetlen a személyes munkatársi kapcsolat fenntartása, valamint az aktív vállalati közösség támogatása. Figyelünk egymásra és igyekszünk támogatni a rugalmas munkavégzés lehetőségével minden kollégát és a családokat.

Milyen további tervekkel rendelkeznek 2022-re vonatkozóan?

Már most látszik, hogy a 2022-es év is egy több szempontból izgalmas esztendő lesz.

Terveink szerint a kisebbségi tulajdonosunk, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényeinek tőzsdei bevezetés is megvalósulthat.

Ez pedig azt jelenti, hogy a központi infrastruktúra szerepből fakadó alapértékek - mint a biztonság, a stabilitás - mellett a fejlődési és hatékonysági szempontok is nagyobb hangsúlyt kell kapjanak. A KELER 5 éves stratégiája 2019-ben került elfogadásra, így megérett az idő arra, hogy átgondoljuk milyen iniciatívákkal, további informatikai fejlesztésekkel tudjuk a legnagyobb hozzáadott értéket teremteni tulajdonosaink és a partnereink számára.

A címlapkép forrása: KELER.