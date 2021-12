Mi lesz a magyar bankokkal 2022-ben? - Elmondták nekünk a bankvezérek

A gazdaság-újraindítás, a lakáshitel-szárnyalás, a változó vállalati hitelprogramok és az emelkedésnek induló kamatkörnyezet éve volt 2021 a magyar bankszektorban, de vajon miről fog szólni 2022? A Portfolio ezúttal is megkérte a legnagyobb hazai bankcsoportok vezetőit, hogy értékeljék a mögöttünk hagyott évet és adjanak előrejelzést 2022-re.



Alábbi kérdéseinkre válaszoltak:

1. Hogy értékeli 2021-et saját bankja és a bankszektor szempontjából?

2. Mit tekint saját bankja és a szektor előtt álló legnagyobb kihívásnak 2022-re?

3. Mely termékek, szolgáltatások és innovációk területén hozhat növekedést, előrelépést 2022 saját bankjánál, illetve a bankszektorban?

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Csányi Péter vezérigazgató-helyettes, a Digitális Divízió vezetője, OTP Bank

1. A bankszektor számára 2021 a Covid-helyzet hullámzásáról, új hitelezési csúcsokról és az infláció visszatéréséről lesz emlékezetes. Az állami ösztönzőknek és a Jegybank programjainak is köszönhetően a lakossági és a vállalati hitelezés is jelentősen bővült ebben az évben, ami meglátszik a bankok teljesítményén, eredményein is. A második félévben a kamatok emelkedésnek indultak, ami a változó kamatozású hitelek törlesztőrészleteit is érintik, ez pedig új feladat elé állítja a piac szereplőit. Az OTP Csoport két új akvizícióról írt alá szerződést. Szlovéniában fennállásunk legnagyobb értékű bankvásárlásába fogtunk, év végén pedig Albániában jelentettünk be egy új akvizíciót. Szerbiában sikeresen zártuk le a helyi bankjaink összevonását – amivel Magyarország, Bulgária és Montenegró után már itt is piacvezetők közé léptünk. Az időben elkezdett digitális és agilis fejlesztéseknek köszönhetően az OTP képes volt gyorsan alkalmazkodni a változásokhoz. Valamennyi üzleti területen meg tudtuk erősíteni piaci pozícióinkat, és a hagyományosan megbízható fióki tanácsadás mellett egyre több választási lehetőséget biztosítunk ügyfeleink számára a kényelmes, biztonságos és gyors banki ügyintézésre.

2. A bankszektor két legnagyobb kihívása a digitalizációs verseny és a fenntarthatósági felelősség. A digitalizáció terén nem csak új módszerekre, hanem új szemléletre, új képességekre és egészen új sebességre van szükség ahhoz, hogy a bankok versenyben tudjanak maradni a többi szolgáltatási iparággal. A fenntarthatóság nem csak a környezeti hatásról szól, hanem a társadalmi felelősségről is. A bankok hitelezési tevékenységükön keresztül jelentős mértékben befolyásolják a gazdasági folyamatokat, ez pedig – tudatosan használva – felhasználható arra is, hogy pozitív irányba mozduljanak el az ökológiai tendenciák. Eközben jelentős hatással vagyunk egy sor társadalmi folyamat alakulására is, ami különleges felelősség. Az OTP Csoport folytatja az agilizálódást és a digitális fejlesztéseket, ezek kulturális átalakulással is járnak, ami mindig hosszú és tanulságos folyamat. Fontos feladatunk, hogy 11 országban jelen lévő bankjainkból egyre inkább csoportként működő rendszert kovácsoljunk, amely képes kihasználni a kiemelkedő régiós jelenlét szinergiáit. Ez ügyfeleink és munkatársaink számára is egészen új lehetőségeket jelent a következő években.

3. Az OTP az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen belefogott Európa legnagyobb mesterséges intelligencia fókuszú szuperszámítógépének megépítésébe. Ez a kutatás-fejlesztési projekt várhatóan már 2022-ben meghozza az első eredményeit. Másfél millió internet- és mobilbank-használó ügyfelünk tavasztól már csak az új elektronikus banki platformunkat fogja használni, amely nem csak itthon méltó a piacvezetőhöz, de kiállja a nemzetközi összehasonlítás próbáját is. Folytatjuk a belső folyamatok robotizációját annak érdekében, hogy kollegáink minél nagyobb arányban tudjanak értéknövelő tevékenységekre fókuszálni. Különös figyelmet szentelünk továbbá a felhő technológia adta lehetőségek kihasználására. Ha a Covid-helyzet nem alakul drámaian rosszul, a gazdaság erős növekedésére számítunk, ami a bankszektornak mindig jó hír. Ezt a képet árnyalhatja az infláció, de a kamatok visszatérése hagyományosan lehetőségeket is jelent a bankoknak.

Egerszegi Ádám transzformációért felelős vezérigazgató-helyettes, Magyar Bankholding

1. A Magyar Bankholding 2021-es éve a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport egyesülésének és transzformációjának megtervezésről szólt, emiatt vízválasztónak tekinthető. Idén márciusra elkészítettük és meghirdettük a következő öt évre vonatkozó stratégiánkat, amely alapján 2023 májusára valósul meg a három tagbank teljes működési fúziója. December közepén a fúziós menetrend első lépéséről, a Budapest Bank és az MKB Bank jövő tavaszi egyesüléséről is döntöttek a tulajdonosok. A hazai piac minden szereplője kíváncsian figyeli a történelmi jelentőségű, a régióban is egyedülálló fúzió fejleményeit. A bankcsoport tagjai idén a járványhelyzetet követő gazdasági fellendülés támogatására fókuszáltak, így tovább erősödött piacvezető vállalatfinanszírozói pozíciónk, de szinte minden egyes szegmensben kitűnő évet zárunk. 2021-ben egyszerre tudtuk hatékonyan menedzselni a régió legnagyobb banki fúziós programját és a napi üzletmenetet, és várakozásaink szerint pénzügyi értelemben is sikeres évet tudhatunk majd magunk mögött.

2. 2022 kihívással teli lesz számunkra, ugyanis a tervek szerint március 31-én egyesül a magyar piac két meghatározó pénzintézete, a Budapest Bank és az MKB Bank. A két tagbank egyesítésére alaposan felkészülünk, hiszen a folyamat eredményeként az ügyfelek számára hozzáadott értéket kívánunk teremteni a megújuló szolgáltatásokkal. A hármas bankfúzió első jelentős lépését az ezt követő időszakban is rengeteg munka fogja követni, 2023-ig a belső működéseket fogjuk folyamatosan összehangolni. Arra számítunk, hogy jövőre megmaradhat a volatilisabb piac, az infláció és az azzal párosuló magasabb kamatpálya, így a piaci szereplők között még élesebb verseny alakulhat ki. Stratégiánknak megfelelően a szolgáltatási szint növelése, a költségek optimalizációja és az ügyfelek kiszolgálásának sebessége, így a digitalizáció és az ügyfélélmény növelés még inkább előtérbe kerül. Bár a bankszektor jól kezelte a COVID hatásokat mind ügyfélkiszolgálási, mind munkaszervezési és pénzügyi értelemben, nem dőlhetünk hátra: 2022-ben valószínűleg továbbra is együtt kell élnünk a járványhelyzet kihívásaival.

3. A digitalizáció a technológia révén átalakítja az üzleti lehetőségeket és a bankokat is. A technológia képes felgyorsítani és új alapokra helyezni az egyesülést, a Magyar Bankholding digitális célkitűzései ezért a fúziós folyamat sikerességét is jelentik. A három bank egységes üzleti irányításával megnyílt az út ahhoz is, hogy a jövőben egyre több terméket emeljünk át egyik tagbankból a másikba, illetve folyamatosan egységesítsük szolgáltatási palettánkat. Jó példa erre a november óta mindhárom tagbanknál elérhető MKB SZÉP Kártya, de már 2022 első napját is új működési modellel indítjuk: január 1-től a teljes csoport egységes lízing működéssel jelenik meg a piacon, az Euroleasing által nyújtott szolgáltatásokon keresztül. 2022 második félévében bevezetjük az új technológiai és digitális platformunk első termékeit, amelyek a lakossági ügyfelek mindennapi bankolási igényeire adnak innovatív megoldást. Ahogy digitális megoldásaink kiteljesednek, a hagyományos kereskedelmi bankoktól megszokott ügyfélélményt új szintre kívánjuk emelni.

Guy Libot vezérigazgató, K&H Csoport

1. Már most látható, hogy 2021 mind pénzügyi szempontból, mind a digitális átalakulás tekintetében erős év lesz a pénzügyi szektor számára – ez utóbbit a bankok által bevezetett új digitális szolgáltatások száma, valamint a tranzakciók és a digitálisan aktív ügyfelek számának növekedése is jelzi. Ügyfeleink 85%-a, azaz 600 ezer ügyfél digitálisan aktív. A K&H fenntarthatóság iránti elkötelezettsége az idén mérföldkőhöz érkezett, ugyanis – Magyarország első pénzügyi vállalkozásaként – saját működésünk karbonsemlegességét is elértük.

2. A világgazdaságnak napjainkban számos bizonytalansággal kell megküzdenie (meredeken emelkedő energiaárak, chiphiány, az ellátási láncban fellépő problémák, az Evergrande-ügy, infláció, árfolyam-emelkedés, a monetáris politika szigorítása, növekvő feszültség a munkaerőpiacon, stb.), amik a magyar gazdaságra is kedvezőtlen hatással lehetnek. A bankszektor emellett óriási, bár természetesen lehetőségeket is magukban hordozó kihívásokkal néz szembe, például a digitalizáció és a fenntarthatóság terén. A Covid új hullámai/variánsai is okozhatnak még kellemetlen meglepetéseket a gazdaság és így a bankszektor számára is. A törlesztési moratórium jövő év közepén bekövetkező megszűnése nyilvánvalóan kockázatot jelent a bankok számára, de meggyőződésünk, hogy elegendő tartalékot képeztünk, illetve megfelelő folyamatokat dolgoztunk ki a törlesztési problémákkal küzdő ügyfelek segítésére.

3. A GDP jövőre várható növekedése jobb üzleti lehetőségeket kínál majd a bankok számára. A trendek azt mutatják, hogy jelenleg az egész világ a mobiltelefonra koncentrál, és a világjárvány tovább erősítette ezt a tendenciát. Szeretnénk tovább bővíteni digitális megoldásaink körét, a lakossági és az üzleti banki területen, valamint a biztosítási oldalon és a banki tevékenységen kívül is. Célunk, hogy pénzügyi és nem banki megoldásainkkal proaktívan megfeleljünk ügyfeleink várakozásainak, sőt, felülmúljuk azokat. A K&H folytatja a digitális innovációk terén folyó munkát, de a világjárvány egyértelműen bebizonyította, hogy a bizalom és a személyes tanácsadás mindig fontos marad ügyfeleink számára. A fióki konzultációkra továbbra is nagy igény mutatkozik, ami megerősít bennünket abban, hogy a digitalizáció és a személyes kapcsolatok ötvözése a helyes stratégia.

Tóth Balázs elnök-vezérigazgató, UniCredit Bank

1. A hazai bankszektor 2021-ben igen sikeres évet tudhat maga mögött. Sikerült számottevően erősíteni mind a lakossági, mind a vállalati hiteldinamikát, aminek köszönhetően a pénzügyi közvetítőrendszer ismét hatékonyan járult hozzá a gazdaságpolitikai célok teljesítéséhez, az újraindítás sikerességéhez. A pénzintézetek év közben rendkívül rugalmasan alakították üzletpolitikájukat. Ennek is köszönhető például, hogy a világon a leghosszabb ideig tartó hiteltörlesztési moratórium sikeres lehetett, és a bankok felkészülésének hála jó esély van arra is, hogy a következő időszakban sem romlik majd sem a lakossági, sem a vállalati fizetőképesség. Az UniCredit Banknál a vírusjárvány második évében sikeresen reagáltunk az állandó változásokra és vettük fel az újraindítás ritmusát, folytattuk kínálatunk bővítését és a fejlesztéseket, tettünk extra erőfeszítéseket ügyfeleink és kollégáink egészségének és biztonságának megóvására, és mindennek eredményeként növelni tudtuk nyereségességünket. Köszönöm ezt kollégáimnak!

2. Azt szokták mondani, hogy a magas inflációs környezetben a bankok csak jól járhatnak, hiszen számottevően növelni tudják működési marzsukat. Ennek ellenére 2022 legnagyobb kihívása a hitelezési dinamika fenntartása lesz. Nem felejthetjük el, hogy ügyfeleink hosszú évek után találkoznak először magas inflációval és az ezzel járó jegybanki lépéseket lekövető hiteldrágulással. A másik komoly kihívás pedig az lehet, hogy miként tudjuk az ügyfeleket megvédeni az inflációtól. A pénzintézeteknek is felelőssége, hogy bemutassuk és elmagyarázzuk ügyfeleiknek, ilyen környezetben pénzeik befektetésével tudják elkerülni annak leértékelődését. A csoportunk decemberben bejelentett UniCredit Unlocked stratégiája a mi bankunk számára is meghatározó lesz a következő évekre. Az ügyfélfranchise fejlesztésével, az üzleti modellünk optimalizálásával, valamint a digitális és az adat területre való még határozottabb összpontosítással felszabaduló további potenciálunk ügyfeleink kiszolgálását erősíti és pénzügyi teljesítményünket támogatja majd.

3. Óriási figyelem irányul a digitalizációra és a folyamatok egyszerűsítésére. De talán a fenntarthatóság lehet az az új aspektus, ami választóvonalat képezhet a bankok között. Az a bank, amelyik nem pusztán fel akar ülni az új hullámra, hanem erőt és energiát fektet a vállalatirányítása és termékkínálata fenntarthatósági (ESG) szempontok szerinti átalakításába, ha nem is 2022, de a jövő győztese lehet. Csoportunk e tekintetben jókor jelentette be új stratégiáját, melyben megújult figyelemmel összpontosítunk a fenntarthatóságra, ami a jövő építésének középpontjában áll. Célunk, hogy a fenntarthatóság beépüljön kultúránkba és minden cselekedetünk középpontjában álljon. Ugyanazokhoz a standardokhoz tartjuk magunkat, amelyekre ügyfélkapcsolatainkban is törekszünk, és valódi, mérhető, kézzelfogható lépéseket és eredményeket mutatunk fel. Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk, hogy segítsük ügyfeleinket és közösségeinket fenntarthatóbbá válni. Az ebben való támogató iránymutatásunk kulcsfontosságú eleme annak, hogy közösségeinket képessé tegyük a fejlődésre.

Jelasity Radován elnök-vezérigazgató, Erste Bank

1. Az Erste Bank, illetve a hazai bankszektor az összes – a pandémiára visszavezethető – bizonytalanság ellenére is sikeres évet zár 2021-ben. A V-alakú gazdasági kilábalásnak köszönhetően a kamat- és díjbevételek növekedése visszatért a 2019-es trendhez. A meghosszabbított moratórium ugyan jövő nyárig velünk marad, de a korábbinál alacsonyabb szinten, szűkebb kör számára elérhető módon. A befektetési volumenek rekord szintre emelkedtek, az Erste esetében pedig a jövőbeli növekedéshez a továbbra is magas lakossági megtakarítási kedv mellett hozzájárul a Random Capital Zrt. megvásárlása . Az Erste Bank működésében az egyik legnagyobb változást 2021-ben George bevezetése hozta. Az új digitális platform felváltotta a korábbi netbanki és mobilbanki felületeket, s bár előfordulnak kisebb bizonytalanságok a működésben, George folyamatosan fejlődik, havonta érhetők el új funkciók és szolgáltatások a felületen, ügyfeleink több mint 93 százaléka rendelkezik digitális szerződéssel, és több mint 60 százalékuk havi rendszerességgel aktív digitális csatornán.

2. A legnagyobb kihívást 2022-ben az infláció és a gazdasági növekedés alakulása jelenti, illetve ezen hatások kezelése a hitelezésben és a megtakarítások, befektetések területén. A világgazdaság keresi az új egyensúlyt a koronavírus, a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések, a termelési láncok világméretű újragondolása miatt, valamint a mindezek eredményeként átalakuló új politikai környezet hatásai eredményeként. Ezek a folyamatok már most jelentős inflációs nyomást eredményeztek, melynek nagyon nehéz belátni a mértékét és a hosszát, valamint a gazdasági növekedésre gyakorolt jelentős negatív kihatásait. Továbbra is velünk marad az IT és digitalizációs kihívás, amely nem csak a FinTech cégek és bankok közötti versenyben jelenik meg, hanem a bankon belül is, például abban, hogyan fogjuk kiszolgálni ügyfeleinket a fiókhálózatban. A bankoknak nem elég együtt fejlődni az ügyfeleikkel, egy lépéssel előbb kell járniuk. A banki tanácsadóink digitális képességei alapelvárássá váltak, a digitalizáció áthatja az összes csatornát, új ügyfélélményt teremt mindenütt.

3. Jelenleg egymásra várnak a szolgáltatók és a bankok, 2022-ben viszont már nagyobb teret nyerhetnek a fizetési kérelemre épülő szolgáltatások. Szélesebb körben terjedhetnek el az azonnali fizetési rendszeren alapuló megoldások is, végre általánossá válhat a fizetési kérelem. Talán még az eddigieknél is jelentősebb ugrás várható a mobilfizetési szolgáltatásokban használati lehetőségekben és az ezeket használó ügyfélszámban is. A mobilalapú banki megoldások, az elejétől a végéig digitálisan, mobilon menedzselt banki szolgáltatások esetén is gyorsuló fejlődést látunk, ezeken a pandémia is nagyot lendített. A digitális képességek további erősítése a banki működés egyéb területein is hangsúlyos lesz. Jönnek a big datán alapuló, a perszolanizációt előtérbe helyező megoldások, az ügyfél pénzügyi szokásai alapján készülő személyre szóló banki és biztosítási ajánlatok, valamint a digitalizáció szerepet kap a nem tipikus banki szolgáltatások bankokon keresztüli nyújtásában is.

Zolnai György vezérigazgató, Raiffeisen Bank

1. A vártnál nehezebb, de eredményes év volt. Örömhír, hogy a magyar gazdaság kifejezetten gyorsan “visszapattant” és a kormány valamint a jegybank gazdaság-újraindítási politikája sikerrel juttatott jelentős forrásokat a vállalkozásokhoz. A hitelmoratóriumot vállalati és lakossági ügyfeleink közül már alig néhányan veszik csak igénybe köszönhetően jó minőségű portfoliónknak és annak a partneri együttműködésnek, amelyet már a kezdetektől biztosítottunk. Büszke vagyok arra is, hogy minden nehézség ellenére a bank továbbra is egy erős és fenntartható növekedési pályán mozog, professzionális szolgáltatást nyújtottunk és ezzel elértük, hogy megint az egyik leggyorsabban növekedő bank tudtunk lenni. Emellett idén is sok olyan digitális fejlesztést indítottunk el, amelyek még könnyebbé és egyszerűbbé teszik a napi banki ügyek elintézését. Örömmel ünnepeltük 2021-ben, hogy privátbankunk immár 25 éve szolgálja ki ügyfeleit a piac mindenkori élvonalában.

2. Bizakodva tekintek a jövőbe, bár a pandémia okozta bizonytalanságnak még mindig nem látni egyelőre a végét. Sok kérdést felvet a kamatemelés, amely egyrészről üdvözlendő, másrészről egy szint után visszavetheti a hitelfelvételi kedvet. Az ingatlanpiacon az árak és a kivitelezési költségek tovább emelkedhetnek, miközben továbbra is erős maradhat a kereslet. Idén óriási KKV hitelkereslettel találkoztunk, ez várhatóan 2022-ben is ki fog tartani – kihívás a minél egyszerűbb és gyorsabb, lehetőleg digitális ügyintézés. Továbbra is fókusz lesz a digitalizáció, hiszen ez a csatorna ma már megkerülhetetlen, és egyre szélesebb réteg használja. Nagyon sok már működő megoldásunk van (pl. videobank, online hiteligénylés), de biztos, hogy további új szolgáltatásokkal jelenünk meg. És végül ne feledjük: 2022 választási év lesz amikor nagy a kisértés a rövid-távon népszerű de gazdaságilag fenntarthatatlan intézkedések ideiglenes bevezetésére.

3. Fontos lenne a pénzintézeti szabályozói környezet egyszerűsítése: hasonló tevékenység - egyenlő szabályozás. Az azonnali fizetési rendszer további szabályozói “gyorsítása” 2022-ben egy folytatódó erős innovációs pályára állíthatja a hazai elektronikus fizetéseket. A Raiffeisen már kész innovatív megoldásokkal, és folyamatban lévő fejlesztésekkel várja a következő évet, nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy valódi ügyfélértéket teremtsen ezen a téren is. Az online hiteligénylés, számlanyitás iránti igény várhatóan tovább erősödik, miközben fontos cél a folyamatok további egyszerűsítése. A KKV szektorban a hiteltermékek fejlesztésén túl egyre fontosabbak lesznek azok a megoldásaink, amelyek támogatják Ügyfeleinket a devizakockázatok kezelésében. Végül pedig én arra is számítok, hogy folytatódik és felgyorsul a 2021-ben indult bankfúziók sorozata.

Simák Pál elnök-vezérigazgató, CIB Bank

1. A CIB számára idén lezárul egy stratégiai ciklus, ami arról szólt, a folyamatos üzleti növekedés és digitalizáció révén fenntarthatóan jövedelmező módon tudjunk működni. 20%-kal javult a hatékonyságunk, 30%-kal nőttek a bevételeink, 60%-kal bővült a hitelezési aktivitásunk és megduplázódott az ügyfeleink digitális termékhasználata: jól teljesítettünk. Mindeközben felkészültünk a new way of working-re: a jövő évtől a mai kor követelményeinek megfelelően felújított épületben folytatjuk a munkánkat. Ez biztosítja, hogy átlag 40%-ban otthonról dolgozzanak a kollégák és javulhasson a munka és magánéletük egyensúlya, ugyanakkor tovább tudjuk erősíteni a közösségünket és még hatékonyabban tudunk majd működni. Az idei év kétségkívül a banki szereplők többsége számára is kedvezően alakul. Tartósan javíthatja a pénzügyi teljesítményt az alapkamat emelkedése és az üzleti aktivitás növekedése, ugyanakkor a szektorra is erős bérnövelési kényszer hárul és számítani kell a magas infláció begyűrűző hatására is.

2. A legnagyobb kihívást a működési költségekre háruló erős nyomások jelentik, de kalkulálni kell azzal is, hogy az emelkedő kamatszint miatt keresleti okoknál fogva csökkenhet a hitelezési aktivitás. Mi nem számítunk a jövedelmezőségünket veszélyeztető meglepetésre, de a Moratórium lejárta egyeseknél okozhat problémákat. Nagyon sok kihívást jelent majd az ESG követelményeknek történő megfelelés implementálása. Ez egy nagyon összetett és szép feladat, de rengeteg kihatása van a működésünkre. Az Intesa Sanpaolo Csoport kiemelt figyelmet fordít erre a témakörre, a CIB Bank is az anyabankhoz hasonló valós vállalásokat tesz. Kihívás lesz, hogy megtanuljuk kezelni a- járvány-hullámokat: hogy találjuk meg az optimumot, hogy ezekkel hogyan lehet és kell együtt élni tartósan is és erre rendezkedjünk be. Külön kihívás a CIB számára, hogy 2022-től új stratégiai ciklust kezdünk: új üzleti irányokban is szeretnénk elindulni, de mindenekelőtt szeretnénk tovább erősíteni a piaci szerepünket néhány szegmensben.

3. Évek óta beszélünk a FinTech-ek meg a BigTech-ek jelentette potenciális fenyegetettségről: ez azért kicsit csillapodott. Készülni a fenyegetettségre mindig is kell, de még inkább kell az éberség a hazai piacon: a CIB továbbra is a digitalizáció élenjárói között szeretne lenni a magyar bankszektorban, úgyhogy itt jövőre is újításokkal készülünk. Azt gondoljuk, hogy a fedezetlen hitelek esetén az azonnali jóváhagyás feltételeinek megteremtése számos lehetőséget nyithat majd meg. Ezen kívül célunk, hogy a lakossági szolgáltatásaink esetén új alapokra helyezzük a biztosítókkal történő együttműködésünket és erősítsük a wealth management típusú szolgáltatásainkat, vállalati oldalon pedig, hogy a strukturált finanszírozásban a piacon meghatározó szereplők legyünk és emellett olyan szolgáltatásokat tudjunk majd kínálni, amelyek javíthatják ügyfeleinknek nem csak a velünk történő egyszerűbb és kényelmesebb együttműködését, de segíthetik az egymással történő üzleti lehetőségek kiaknázását is.

A válaszok a jelzáloghitel-kamatstop december 22-ei bejelentése előtt születtek, sorrendjüket a hazai bankcsoportok 2020 végi konszolidált mérlegfőösszege alapján állítottuk fel.

Címlapkép: Getty Images