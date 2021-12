A legkönnyebben elérhető hálózat akar lenni a szuperbank mindenki számára

Továbbra is a legnagyobb hazai fiókhálózatot szeretné működtetni az MKB, a Budapest Bank és a Takarék Csoport egyesülésével létrejövő szuperbank, megszólítva azokat a vidéki ügyfeleket is, akiket más bankok nem érnek el – nyilatkozta Ginzer Ildikó a Portfolio-nak. A Magyar Bankholdig standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese ismertette: mind a hitel-, mind a megtakarítási oldalon 15-20% között alakulnak a retail piaci részesedéseik. Az MKB és a Budapest Bank között termékharmonizációs folyamatot indítottak el, amelyet március végéig be fognak fejezni.

2022 márciusában a Budapest Bank, 2023 második negyedévében pedig a Takarék Csoport is beolvad az MKB Bankba. Mikor dől el, mi lesz az egyesített szuperbank neve, és milyen elképzeléseik vannak az új arculatról?

Terveink szerint 2023 elejére be tudjuk vezetni az új pénzintézet végleges márkanevét. Már elkezdtük ennek előkészítő munkáját, több kutatást is végzünk egy professzionális marketingcsapat segítségével. Azt szeretnénk, ha a három tagbankból felálló új hitelintézet

olyan márkanévvel rendelkezne, amely képes átformálni a pénzintézetekről kialakult hagyományos képet, miközben reprezentálja a három hazai bank egységét, a jövőbe mutat, és legfőképpen az ügyfeleknek is elnyeri a tetszését.

Azokét is, akik már csak digitális szolgáltatásokat igényelnek, és azokét is, akik az ország legkülönbözőbb vidékein a fiókjainkban veszik igénybe szolgáltatásainkat. Arra is tekintettel kell lennünk, hogy régiós szerepre törünk, így a magyar közönség mellett nemzetközi szinten is érthetőnek kell lennie az új névnek. A teljes Magyar Bankholding fúziós folyamatának kiemelt feleadata ez, hiszen nem mindegy, milyen márkaértékkel fog rendelkezni Magyarország második legnagyobb bankja. Amint lehet, tájékoztatást fogunk adni e munkánk eredményéről.

A standard kiszolgálásért felelős vezérigazgató-helyettesnek nevezték ki nemrég a Magyar Bankholdingnál és annak tagbankjainál. Korábbi pozíciói alapján inkább nagyobb vállalatokkal foglalkozott, mennyire tér el az új feladata az eddigiektől?

A standard kiszolgálás a lakossági, mikro- és kisvállalati ügyfelekkel kapcsolatos feladatokat öleli fel, emellett a fiókhálózatok irányítása, az említett szegmensek üzletfejlesztési és termékfejlesztési feladatai, és a digitális transzformáció üzletoldali irányítása is hozzám tartozik. Az MKB Banknál az üzleti vezérigazgató-helyettesi pozíciómban már nemcsak a nagyvállalati, hanem a lakossági és kkv-ügyfelekre is volt rálátásom. Nagyobb változás a munkámban, hogy míg eddig többnyire egy bank nézőpontjából foglalkoztam ezekkel a szegmensekkel, most már három bank közös szemüvegéből kell rájuk tekintenem, hogy a legjobb termékeket, szolgáltatásokat és folyamatokat biztosítsuk az ügyfeleknek.

Első lépésént április 1-jétől egyetlen bankként fog működni az MKB Bank és a Budapest Bank. Minden egyes területen kiválasztják, mely bank termékeit és szolgáltatásait tartják meg, vagy teljesen újakat indítanak a meglévők értékeinek összegyúrásával? Mi lesz a fiókokkal?

Termékharmonizációs folyamatot indítottunk el, amit március végéig be fogunk fejezni. Az egyesült bank az indulásától teljesen egységes termék- és szolgáltatáspalettát fog kínálni az ügyfeleknek, egységes árazással és értékajánlattal. Létrehozzuk a két bank bankszámla-, hitel-, befektetési és egyéb termékeinek, szolgáltatásainak egy olyan halmazát, amelyről mindkét bank ügyfelei válogatni tudnak. Lesznek olyan szolgáltatások is, amelyeket eddig csak az egyik bank kínált, de most kiterjesztjük csoportszintre az értékesítést. Ilyen már például a SZÉP kártya, amely a Budapest Banknál és a Takarékbanknál is elérhető, január 1-jétől pedig az Euroleasing keretei között egységes lesz a lízingszolgáltatásunk is. Ami a fiókokat illeti,

a Budapest Bank fiókjait ellátjuk az MKB Bank arculati elemeivel, de átmenetileg továbbra is megtalálhatók és felismerhetők lesznek Budapest Bank-fiókként is,

néhány stratégiai lokáció pedig nagyobb átbrandelésen fog átesni, ami közel egy tucat fiókot érint.

Az ország második legnagyobb bankját tervezik felépíteni. Mekkora a Magyar Bankholding tagbankjainak összesített piaci részesedése az Önhöz tartozó fő üzletágakban, területeken?

A Magyar Bankholding együttes mérlegfőösszege 2020 végén 8424 milliárd forint volt, ez a második legnagyobb piaci szereplővé tesz minket. Együttes hitelállományunk 3787, betétállományunk 5414 milliárd forint volt. Azt már elmondhatjuk, hogy 2021 további jelentős növekedést hozott. Számos szektorban piacvezetők vagyunk már most, ilyen az agrárszektor, valamint a mikro-, kis- és középvállalati szektor. Összesen 2,2 millió lakossági, 250 ezer SZÉP kártyás és 270 ezer vállalati ügyfelünk van. 1310 milliárd forintos lakossági és 250 milliárd forintos mikrovállalati hitelállománnyal, valamint 160 milliárd forintot kitevő kisvállalati hitelállománnyal dolgozunk. Mind a hitel-, mind a megtakarítási oldalon 15-20% között alakulnak a retail piaci részesedéseink az egyes alszegmensekben a legtöbb termék esetében. Ahol még nem vagyunk piaci elsők, ott az az ambíciónk, hogy piacvezető szerepet harcoljunk ki, megvan ehhez minden adottságunk. Cél az is, hogy

2022 második félévében már a kezükbe vehessék digitalizációs projektünk első eredményeit is az ügyfeleink.

Önhöz tartozik a fiókhálózati értékesítés. Hány fiókjuk van most összesen, és hány olyan vidéki városról vagy fővárosi kerületről tudnak, ahol mind a három tagbanknak vannak fiókjai, ezért nagy valószínűséggel racionalizálni fogják a jelenlétüket?

925 fiókja van a Magyar Bankholdingnak, ezzel a magyarországi banki fiókszám felét mi adjuk, és miénk a legnagyobb ATM-hálózat is. Továbbra is a legnagyobb hazai fiókhálózatot szeretnénk működtetni, és megszólítani azokat a vidéki ügyfeleket is, amelyeket más bankok nem érnek el. Valóban vannak olyan települések, ahol két vagy három tagbankunk is működtet jelenleg fiókokat, de hogy hol mennyit tartunk meg, az elsősorban logisztikai kérdés. Az elsődleges szempont a fiókhálózattal kapcsolatos döntéseinkben mindig az, hogy egy adott településen és vidéken meglévő ügyfélkört hány fiókkal célszerű kiszolgálni úgy, hogy a lehető legkönnyebben érjenek el minket.

Az a cél, hogy minden magyarországi ügyfél számára mi legyünk a legkönnyebben elérhető hálózat.

Emellett a fiókhálózat nem önmagában álló kérdés, a mobilbanki és netbanki csatornáknak is zökkenőmentesen átjárhatóknak kell lenniük. Az ezzel kapcsolatos terveket 2023-ban fogjuk végső formájukba önteni.

Tavaly a Takarékbank és a Magyar Posta fióki együttműködést indított. Milyenek az eddigi tapasztalatok, és továbbviszik-e ezt a projektet az egyesített bankra is?

Az első kedvező tapasztalatok hosszabb távon is megmaradtak, az épülő bank integrációja után is szeretnénk továbbvinni ezt az együttműködést, de az ezzel kapcsolatos egyeztetések még folyamatban vannak. Először persze a március 31-i jogi fúzión kell túl lennünk. 19 szolgáltatási hellyel rendelkezünk jelenleg a Magyar Postával együttműködésben.

Emelkedik a kamatkörnyezet, és nem látni, hol áll meg. Mekkora veszélyt látnak abban, hogy ez mind a lakosság, mind a kkv-k esetében jelentősen visszafogja a hitelkeresletet és növeli a nem teljesítő hitelállományt, rontva a jövő évi kilátásokat?

A kamatkörnyezet emelkedése a meglévő hitelállományra és a következő év hitelkeresletére egyaránt hathat. A lakossági hitelek az elmúlt évek kihelyezéseinek köszönhetően nagyobb részben hosszabb távra fixáltak, ezért a kamatemelkedésnek korlátozott a negatív hatása. A kkv-k esetében is viszonylag magas a fix kamatozású, támogatott hitelkonstrukciók aránya. Nem számítok arra, hogy a kamatok emelkedése miatt jelentősen nőne a nem teljesítő hitelek aránya. Ami az új kihelyezéseket illeti, az MNB 2022-re 4-5%-os GDP-növekedést jelez előre, ami lendületet adhat még a hitelezésnek. Igaz, az ideinél mérsékeltebben, de mindenképpen növekvő hitelpiaccal számolunk. A támogatott hitelek mellett a zöld hitelek kerülhetnek a fókuszba, és jelentősen nőhet az arányuk. A jövő évi szja-visszatérítés a felújítási kedvet és a lakossági beruházásokat támogathatja, ami a hitelkeresleten is látszódhat. A mikro- és kisvállalatok esetében erős hitelkeresletet látunk év végén, és a vállalati üzletágban jövőre is kétszámjegyű növekedésre számítunk.

Mit tekint a legfontosabb személyes feladatának és kihívásának 2022-re? Mihez kell a legnagyobb erő, kitartás, lendület a fúziós folyamat Önök előtt álló szakaszában?

A legnagyobb kihívás egyértelműen maga a fúzió, amelynek március 31-én megvalósul az első mérföldköve a Budapest Bank MKB Bankba olvadásával. A csapatom is azon dolgozik, hogy ennek előfeltételeit megteremtsük. Az a cél, hogy az ügyfelek a lehető legkevesebbet érezzenek belőle, és amit éreznek, azok mind pozitív változások legyenek: a megújuló fiókhálózat és termékpaletta újfajta ügyfélélményt jelentsen. A másik nagy kihívás a digitális platform megteremtése nemcsak az alkalmazott technológia szempontjából, hanem üzleti szempontból is, az optimális ügyfélélmény megteremtése érdekében. Mint említettem, 2022 második felében tervezzük az erre épülő új típusú termékek első megjelenését. Ennek üzleti oldali megvalósítása, vezetése a másik legnagyobb feladatom jövőre. Mindemellett a mindennapi növekedésre is koncentrálnunk kell, komplex és szép szakmai kihívásokat tartogató év lesz tehát számunkra a 2022-es esztendő.

