Még egyszerűbb lesz tőzsdézni a Robinhood új funkciójával

A Robinhood tőzsdeapp elindított egy robottanácsadáshoz hasonló szolgáltatást, hogy segítse azokat az ügyfeleket, akik belépnének a tőzsdei kereskedés világába, de még nem tudják, hogyan fogjanak hozzá.

A First Trade Recommendations funkció segítségével az ügyfelek a személyes preferenciájukhoz és kockázati profiljukhoz szabott ETF-ekből álló befektetési portfolió ajánlásokat kaphatnak.

Ha valaki most regisztrál a Robinhoodra, és még nem vágott bele a kereskedésbe, a befektetések menüpont alatt kitölthet egy kérdőívet, aminek segítségével az applikáció meghatározza a felhasználó kockázatvállalási szintjét. A kérdőívben olyan kérdések szerepelnek mint „mi az elsődleges célod a pénzzel?” „milyen időtávra szeretnéd befektetni a pénzt?” A kérdőív kitöltése után az applikáció egy négy ETF-ből álló portfóliót állít össze.

A felhasználók további információkat is elérhetnek a portfóliókban található egyes ETF-ekről: a cégek száma, az átlagos éves hozam és az ETF-ek megvásárlásával járó költségek is fel vannak tüntetve az elérhető adatok között. A felhasználók akár 20 dollárért is beszállhatnak az ETF-ekből összeállított portfólióba.

Az új funkció előnye, hogy a kezdő kereskedők gyakorlat közben sajátíthatják el a kereskedés alapjait, a saját kockázati szintjükhöz igazítva.