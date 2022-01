A Lordok Háza nem kér a Britcoinból

A Lordok Házának szakértői bizottsága arra a következtetésre jutott, hogy nincs meggyőző érv a digitális jegybankpénz bevezetésére az Egyesült Királyságban.

A Gazdasági Bizottság megállapította, hogy bár a CBDC járna bizonyos előnyökkel, jelentős kockázatot jelenthet a pénzügyi stabilitás és a magánadatok védelme szempontjából.

A Bank of England és a HM Treasury aktívan kutatja a Britcoin névre keresztelt CBDC bevezetési lehetőségét a készpénzhasználat csökkenése és a magán kibocsátású digitális fizetőeszközök (kriptopénzek) miatt. Utóbbiak ugyanis akár a monetáris szuverenitást is veszélyeztethetik.

Az alsóház novemberben kezdte meg a vizsgálatot, bizonyítékokat gyűjtve a Bank of Englandtől és magas rangú banki tisztviselőktől.

A bizottság szerint Egy széles körben elérhető, lakosság által is használható digitális jegybnakpénz létrehozása azzal a kockázattal is járhat, hogy egy gazdasági stressz idején bankroham alakul ki. a Bank of England pedig a magánéletről és az állami felügyeletről szóló viták kereszttüzébe kerülhet, egy olyan időszakban, amikor eleve nagy a gazdasági bizonytalanság.

Kiemelték azokat a biztonsági kockázatok is, amelyek az egyéni számlák ellopásából, és a CBDC központi főkönyve elleni támadásokból származhatnak.

(Finextra)

Címlapkép forrása: Craig Hastings/Getty Images