Megkapta a banki engedélyét a diákhitellel befutott fintechsztár

A SoFi fintech részvényárfolyama 16 százalékot ugrott a zárás utáni kereskedési órákban, miután kiderült, hogy sikerült megszereznie az engedélyt a banki működéshez.

A SoFi egy mobile-first pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó fintech, amely számlaszolgáltatást, hitelt és hitelkártya szolgáltatást kínál az ügyfeleinek. A szolgáltató eleinte egy diákhitel refinanszírozási platformot üzemeltetett, innen bővült tovább.

A széles termékportfólió ellenére viszont, sok más fintech-hez hasonlóan, nem bankként működött és pénzügyi szolgáltatást csak a Szövetségi Betétbiztosító által biztosított bankokkal kötött partnerség jegyében kínálhatott.

A banki licenc persze még több szabályozói előírást jelent majd, de a közvetítő kizárásával a SoFi többet tud majd keresni minden egyes tranzakció után. Anthony Noto vezérigazgató elmondta, hogy a nemzeti banki charta versenyképesebb kamatokat tesz lehetővé, és magasabb hozamú számlákat biztosít a SoFi ügyfelei számára.

A SoFi már három éve próbálkozik az engedély megszerzésével, ami az Office of the Comptroller of the Currency (OCC) és Federal Reserve jóváhagyására várt.

A cég tavaly lépett a tőzsdére, miután összeolvadt egy, a Chamath Palihapitiya kockázatitőke-befektető által birtokolt, az ügylet lebonyolítására létrehozott társasággal. A részvényekre idén nagy nyomás nehezedett, mivel a befektetők elfordultak a gyorsan növekvő technológiai vállalatoktól. A keddi zárásig a részvények 23%-ot estek vissza az év elejéhez képest, a banki engedély hatására viszont újra megugrottak.

(CNBC)

Címlapkép forrása: SOPA Images via Getty Images