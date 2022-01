Megugrott a Bank of America profitja, kijöttek a friss számok

Portfolio 2022. január 19. 12:58

22,1 milliárd dolláros bevételről és 82 cent egy részvényre jutó nyereségről számolt be a Bank of America a tavalyi negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentésében. A bank profitja a hitelállomány növekedésének és a felvásárlási tranzakciók beindulásának köszönhetően nőni tudott. A Bank of America részvényeinek árfolyama a nyitás előtti kereskedésben 2,7%-os pluszban tartózkodik.