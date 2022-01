Felhő alapú fizetési platformot fejlesztett a Visa

A Visa nemrégiben bejelentette új felhőalapú fizetéselfogadási platformját, a Visa Acceptance Cloudot (VAC), amely a társaság ígérete szerint forradalmasítani fogja a vállalkozások számára az ügyfelektől érkező fizetések elfogadási módját – olvasható a Visa közleményében.

A Visa felhőalapú fizetéselfogadási platformja lehetővé teszi az elfogadóhelyek, a fizetési szolgáltatók, a fizetési terminálok (POS) gyártói és az IoT szereplők számára, hogy a fizetésfeldolgozó szoftvereket ne az egyes hardvereszközökbe beágyazva, hanem általánosan, a felhőben tegyék elérhetővé.

A platform már hat kontinensen működik és szinte bármilyen eszközt felhővel összekapcsolt fizetési terminállá képes alakítani. A szolgáltatás eközben felhőalapú szoftverfrissítéseket, megbízható analitikát és a Visa hálózati szolgáltatásait is biztosítja, valamint a Visa adatközpontjain fut.

A felhőalapú fizetéselfogadási platform bármely POS vagy internethez csatlakoztatott eszköz számára lehetővé teszi a fizetések zökkenőmentes elfogadását, valamint számos további szolgáltatás integrálását, beleértve a részletfizetés lehetőségét (BNPL), a csaláskezelést, a gyors kereskedői szerződéskötést és a fejlett adatelemzés opciót.

A Visa 2020 januárjában mutatta be "Tap to Phone" megoldását, amely a már jelenleg is elérhető, NFC-s androidos okostelefonokat és táblagépeket érintésmentes értékesítési terminálokká alakítja át. 2021 decemberében már 54 országban több mint 300 000 készülék használta a “Tap to Phone”-t.

