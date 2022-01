Megjelent a várva várt jelentés a digitális dollárról

A Federal Reserve kiadta a már régóta belengetett értékelését egy amerikai digitális jegybankpénz bevezetéséről. A CBDC-ről nem született egyértelmű döntés, és a kormánytagoktól is vegyes reakciót váltott ki a jelentés tartalma.

Több iparág is támogatná a központilag kibocsátott virtuális fizetőeszközöket, remélve, hogy átvennék a dollárhoz kötött stablecoinok helyét és megkönnyítenék a fiat és kriptopénzek közötti tranzakciókat. Hangsúlyozták, hogy Kína hamarosan széles körben is bevezeti a digitális jüant (e-CNY), így az Egyesült Államoknak is meg kell tennie a megfelelő lépéseket, ha nem akar lemaradni a versenyben, és fent akarja tartani a dollár domináns pozícióját a pénzügyi rendszerben.

A Fed jelentése szerint a CBDC célja, hogy kiegészítésként szolgáljon a jelenlegi pénzügyi rendszer számára, nem az, hogy leváltsa azt. A Fednek a digitális pénz kibocsátásával együtt a lakosság személyes adatainak védelmét is el kell látnia, amellett, hogy minden eddiginél gyorsabb és olcsóbb pénzforgalmat biztosít a számukra.

A jelentés végül nem foglalt egyértelműen állást abban, hogy be kell-e vezetnie a Fednek a CBDC-t, és a kormánytagok részéről is vegyes fogadtatásban részesült a koncepció.

Egyes kormánytagok szerint a jövő elképzelhetetlen egy hatékony, központilag felügyelt digitális fizetőeszköz nélkül, mások szerint viszont ez olyan megfigyelőeszközt adna a kormány kezébe, amelyet az amerikai polgárok sosem fogadnának el.

A Fed ugyanakkor lefektette a jelentésben, hogy a CBDC közvetített lenne, azaz jelenleg is működő pénzügy intézeteken keresztül bocsátanák ki. Az amerikai jegybank azt is egyértelművé tette, hogy csak akkor haladnak tovább a CBDC-projekttel, ha erre egyértelmű törvényi felhatalmazást kapnak.

A Fed továbbá egy 22 kérdéses közvéleménykutatásban kéri ki a nyilvánosság véleményét a digitális dollár szükségességéről.

