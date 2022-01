Megelégelte a mellébeszélést az európai felügyelet, új zöld előírásokat kaptak a bankok

Gyengének találta az eddigi gyakorlatot, ezért szigorít a bankok ESG-jelentéstételi követelményein, különösen a klímaváltozás banki könyvekben való kezelésével kapcsolatos előírásokon a párizsi székhelyű Európai Bankhatóság (EBA).

A Bloomberg beszámolója szerint új jelentési sablonokat, táblázatokat és instrukciókat hozott nyilvánosságra az EBA, amelyek segíthetik a befektetőket a bankszektorral kapcsolatos környezeti kockázatok és karboncélok jobb megismerésében.

Az eddigi ESG-jelentéstételi gyakorlatban számottevő hiányosságokat tapasztalt a felügyeleti hatóság, az új előírások azonban sokkal kisebb lehetőséget adnak a bankok számára arra, hogy maguk válogassák ki, mit hoznak nyilvánosságra, és mit nem, vagy hogy az általuk elvégzett feladatokról túlzó nyelvezetű leírást alkalmazzanak.

A követelmények összehasonlíthatóságot biztosíthatnak a bankok között, megmutathatják, mit okozhat a klímaváltozás felgyorsulása, és miként erősítheti fel az egyéb negatív kockázatokat. A bankoknak statisztikákat kell bemutatniuk arról, miként teszik alkalmassá magukat a párizsi klímaegyezmény teljesítésére.

Az eddigi jelentések pontatlan és bankonként eltérő nyelvezetének elkerülése érdekében az új követelmények előírják, hogy

a bankok kvantitatív tájékoztatást adjanak a szénalapú tevékenységhez kötődő, illetve a krónikus vagy akut klímaváltozási eseményekkel szemben sérülékeny eszközeikről,

kvantitatív jelentéseket tegyenek a partnereik klímaváltozáshoz történő alkalmazkodását és a karbonsemleges gazdaságra való áttérését támogató tevékenységükről,

új indikátorokat alkalmazzanak az EU klímavédelmmi taxonómiájával összhangban lévő pénzügyi tevékenységeikről, ilyen például a zöld eszköz ráta (GAR) bevezetése 2023 decemberétől és a banki könyv taxonómiával való összehangolási rátájának (BTAR) alkalmazása 2024 júniusától.

Az új ESG-jelentéstételi követelmények a bankok Pillér 3 szerinti nyilvánosságra hozatali kötelezettségeit szabályozzák újra. A korábbi követelményeket ezzel szemben a nem pénzügyi információk közzétételéről szóló irányelv határozta meg.

Az EBA közlése szerint most elsősorban a klímavédelmi követelményekre fókuszáltak a téma sürgőssége és az adatok elérhetősége miatt. A hatóság tervei szerint új instrukciókkal is előállnak a jövőben, amelyek a bankok kereskedési könyvére vonatkoznak majd. A bankoknak arról is be kell majd számolniuk, miként ültetik át az ESG-szempontokat az irányítási struktúrába, a stratégiába, az üzleti modellbe, valamint a kockázatkezelési gyakorlatukba.

Az EBA új ESG-jelentéstételi követelményeit még az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia.

Címlapkép: Getty Images