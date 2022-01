MNB: a személyi hitelek ötödét már online veszi fel a magyar lakosság

Valódi digitális fordulatról még nem beszélhetünk a személyi hitelezésben, de vannak a közeljövőbeli átállásra utaló biztató jelek – állapítják meg az InfoStart on megjelent szakmai anyagukban az MNB szakértői. A járvány mellett a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel megjelenése is lendületet adott a folyamatnak.

2020-ban a pandémia és az azt követő lezárások következtében megemelkedett a teljesen online módon nyújtott személyi hitelek aránya az új hitelezésben, amely az addigi 15 százalékról 20-25 százalékra nőtt, és a gazdaság újranyitása ellenére azóta is ezen a szinten maradt. A digitális hitelnyújtás súlyának növekedése arra utal, hogy az online hitelfelvétel az ügyfelek körében is egyre elfogadottabbá vált, és a kapcsolódó banki fejlesztésekben is több előrelépés történt – olvasható a cikkben.

A digitalizáció terjedésének köszönhetően mára havonta 4 ezer darabot meghaladó személyi hitel szerződést mintegy 7 milliárd forint értékben teljesen online értékesítenek.

A digitálisan kihelyezett személyi hitelek összege többnyire 2,5 millió forint alatt marad, futamidejük legfeljebb 7 év, és az adósok jövedelme jellemzően legalább 200 ezer forint. Jövedelmi kifeszítettség tekintetében a digitális csatornán hitelt felvevő ügyfelek enyhén magasabb jövedelmi megterheltsége látható.

A szakértők becslése szerint a hitelösszegek és jövedelmek alapján a digitális személyi hitel piacra a hitelnyújtók jelenlegi kockázatvállalási hajlandósága alapján potenciálisan a hitelkihelyezés mintegy 30-35 százaléka lehet bevonható, ami az adósok preferenciáinak további változásával és a tapasztalatok bővülésével tovább nőhet. További részletek a cikkben.

