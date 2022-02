Szárnyal idén a Deutsche Bank, de a Cerberus újabb részvénycsomagot adott el belőle

A Morgan Stanley szervezte az eladást, a befektetési bank közlése szerint 14,15 euró volt az átlagos értékesítési ár, ami 1,6%-kal marad el a Deutsche Bank-részvények keddi záróárfolyamától. Nagyjából 212 millió eurót kapott tehát értük az amerikai alapkezelő.

Az elmúlt egy hónapra visszatekintve ez már a második részvényeladása a Cerberusnak a Deutsche Banknál: január közepén közel 1%-nyi részvényt adott el, most pedig mintegy 0,73%-ot, így részesedése 1,26%-ra csökkent a korábbi mintegy 3%-ról.

Idén több mint 30%-ot emelkedett már a Deutsche Bank részvényárfolyama, köszönhetően az erősen sikerült negyedik negyedévnek is. Az előzőhöz hasonlóan most is 30 napos lock-upot vállalt a Cerberus (vagyis nem ad el eddig újabb részvényeket), a mostani értékesítés teljesítési napja február 11-je lesz - írja a Reuters.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 01. 11. Esik a Deutsche Bank és a Commerzbank árfolyama az egyik tulajdonos drasztikus döntésére

Címlapkép: Shutterstock