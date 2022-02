Mit művel a magyar lakáspiac? EU-s figyelmeztetést kapott Magyarország

Öt európai országot, köztük Magyarországot részesítette figyelmeztetésben pénteken a 2008-as pénzügyi válság után felállított Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB). Az intézmény a túlárazottság jeleit látja a magyar lakáspiacon, az árnövekedést emelkedettnek, a jelzáloghitelezés növekedését és a háztartások eladósodását pedig magasnak nevezi.

Az európai intézmények is felfigyeltek a magyar lakáspiac egyensúlytalanságára, ezt jelzi az alig egy évtizede működő makroprudenciális (vagyis a piacok egészének stabilitása felett őrködő) felügyeleti szerv, az ESRB pénteken délután 3-kor kiadott figyelmeztetése.

Öt ország (Bulgária, Horvátország, Magyarország, Liechtenstein és Szlovákia) illetékes miniszterének küldött figyelmeztetést az ESRB, két ország (Ausztria és Németország) pedig a korábbi (2016-as, majd 2019-es) figyelmeztetéseket követő javaslatokat kapott.

A Magyarországgal kapcsolatos fő megállapítások címszavakban:

a lakáspiac az érett expanzió szakaszában van,

a lakáspiaci kockázatok közepes szintűek,

a politikai válaszok részben megfelelőek, illetve részben elégségesek,

a fő sérülékenységi pontot a lakáspiaci túlárazottság jelei, a megemelkedett árnövekedés, a magas jelzáloghitel-piaci növekedés és az erőteljes háztartási eladósodás folyamata jelenti.

Az angol nyelven itt olvasható részletesebb elemzés kiemeli továbbá, hogy

Az erőteljesen túlértékelt budapesti ingatlanok áremelkedése 2019 végén lelassult, a pandémia kirobbanását követően pedig stagnálás vagy csökkenés következett be reálértéken, vidéken azonban felgyorsult az áremelkedés. 2015 és 2019 között az ingatlanárak reálértékének növekedése 10% közelében vagy afelett volt, 2020 végén pedig az MNB 11%-os túlértékeltséget azonosított a fővárosban, 2%-osat vidéken. 2021 elején a lakásárak reálértéken 1% -kal csökkentek Budapesten, a kisebb településeken viszont 20,5%-ra gyorsult az áremelkedés.

A nemzetközi turizmus jövőbeni visszatérése meghatározó lehet az ingatlanpiaci árak alakulása szempontjából, karöltve számos kormányzati támogató intézkedéssel. 2021 januárjára 14%-kal csökkentek a bérleti díjak, miután a járvány miatt a rövid távú szerződéseket hosszabb távúak váltottak fel. Ugyanakkor 2021 elején életbe léptek olyan intézkedések, mint az illetékmentesség és az 5%-os lakásáfa visszaigényelhetősége a családok számára, miközben fennmaradt a 0%-os kamatozású babaváró hitel. Az állami támogatások és kamattámogatott hitelek tovább fűthetik a lakásvásárlói keresletet, ezáltal még nagyobb túlértékeltséghez és eladósodáshoz vezethetnek. Az 5%-os lakásáfa azonban középtávon mérsékelheti a keresleti árnyomást , és a bérleti piac viszonylagos alulfejlettsége is lakáspiaci árnyomás forrása lehet.

, ami bizonyos mértékben csökkenti a jelzáloghitelezési veszteségekhez kapcsolódó kockázataikat. A jogilag kötelező erejű, 2015 óta élő adósvédő intézkedések (az adósságfék-szabályok – a szerk.) hozzájárultak az új és a meglévő hitelek prudenciájához. Bár 2008 előtt a lakáshitelek jelentős részét 80% feletti hitelfedezeti aránnyal (LTV) folyósították a bankok, ezek aránya meglévő állományon belül 10% körüli, ami részben a lakásárak emelkedésének és a hitelek amortizációjának a következménye, 2015 óta pedig 80% a maximális LTV. A jövedelemarányos adósságszolgálati mutató (DSTI) 2021 első felében a meglévő hitelek 22%-a és a folyósítások 24%-a esetében tartózkodott 40 és 60 százalék között , köszönhetően annak is, hogy a nettó 500 ezer forint feletti jövedelműek jövedelemarányos törlesztőrészlete 50% helyett 60% is lehet a jogszabály szerint. Ebbe a kategóriába a lakáshitelfelvevők 60%-a tartozott (igaz, a nagy részük nem élt vele – a szerk.).

, így ezek nem amortizálódtak. A jövedelemarányos adósságszolgálati mutató (DSTI) és a gazdasági bizonytalanság az ESRB szerint közeli nyomon követést igényel. Az MNB Minősített fogyasztóbarát lakáshitel minősítésének bevezetését követően jelentősen megemelkedett az 5 vagy 10 évre kamatfixált hitelek aránya (a rövidebb kamatperiódusúak aránya marginális), ugyanakkor . A moratóriumban lévők magas aránya (ez 2021. november 1-jével 5%-ra csökkent a lakosságnál – a szerk.) és a megemelkedett adósságszintek kérdéseket vetnek fel a háztartások adósságszolgálati képességével kapcsolatban, különösen a jövőben jövedelmek és kamatlábak összefüggésében. A jegybank elemzése szerint a moratóriumban érintett, sérülékeny ágazatban dolgozó hitelfelvevők a teljes hitelkitettség 10%-át képviselik. A meglévő makroprudenciális politikai intézkedéseket részben megfelelőnek és részben elégségesnek ítéli meg az ESRB. A jövőbeni esetleges lakásáresésekkel szemben meghatározó tényező a meglévő hitelállomány minősége. A 80% alatti hitelfedezeti aránnyal (LTV) rendelkező lakáshitelek magas aránya ebből a szempontból is felhívja a figyelmet az előzetes kockázatmérséklő intézkedések fontosságára. A magas jövedelemarányos adósságszolgálattal rendelkező háztartások azonban egy negatív gazdasági sokk esetén a fogyasztásuk visszafogására kényszerülhetnek. Aggodalomra ad okot a viszonylag széles körben meghosszabbított törlesztési moratórium, amely nem ad lehetőséget a megvalósuló hitelkockázatok vizsgálatára és a megfelelő céltartalékolásra, mindazonáltal az ESRB tudomásul veszi, hogy a jegybank szerint a hitelkockázatokat jól tükrözi a Stage 2 kategóriába már átsorolt hitelek volumene.

Az ESRB szerint egy kedvezőtlen gazdasági forgatókönyv megvalósulása és a lakáspiaci kockázatok növekedése esetén

szükség lehet a jövedelemarányos törlesztésre vonatkozó korlátok szigorítására, kiegészítve más (A piac érettségére reflektáló) korlátokkal és a bankszektorra kiterjedő renszerkockázati (SyRB) vagy kontraciklikus (CCyB) tőkepufferek alkalmazásával.

Középtávon az állami támogatások és kamattámogatott hitelek is aggodalomra adnak okot, hiszen hozzájárulhatnak a lakáspiaci túlárazottság és háztartási eladósodás növekedéséhez. Az intézkedések finomhangolása segíthetné az intézmény szerint a makroprudenciális politika hatékonyabbá tételét. A lakáspiac és jelzáloghitelezési kereslet árfelhajtó hatását ellensúlyozhatná a lakáspiaci kínálat megtámogatása és a hatékonyabban működő bérleti piac többek között szabályozói eszközökkel történő megtámogatása is – vélik az ESRB-nél.

AZ ESRB helyzetértékelése nem egy gyors reagálás az aktuális lakás- és lakáshitelpiaci fejleményekre, sokkal inkább egy hosszabb távú rátekintés. Többek között hiányzik belőle a 2021 második félévben történtekre adott reakció, pedig 2022 második fele kifejezetten izgalmasra sikerült, különösen pénzügyi, hitelpiaci szempontból. A fő megállapítások tehát helytállónak tűnnek, az elmúlt fél-egy év történéseivel aktualizálva azonban minden bizonnyal máshol lennének a hangsúlyok.



Öt témát érdemes kiemelni: 1. A túl magas moratóriumi részvételre vonatkozó ESRB-kritika már meghaladottnak tűnik, figyelembe véve, hogy a lakossági hiteladósok mindössze 5%-a maradt a programban 2021. november 1-jétől, a kilépők pedig a banki anekdotikus információk alapján rendben törlesztenek (pozitív irányú korrekció). 2. Nem reagál a figyelmeztetés a 2021 októberében bevezetett Zöld Otthon Program keresletnövelő hatására, amely hasonlóan jelentkezik a kockázatként megjelölt állami támogatásokhoz és kamattámogatott hitelekhez (negatív irányú korrekció). 3. A hazai kamatkörnyezet emelkedése sem jelenik benne konkrét kockázatként, pedig az új lakáshitelpiac szempontjából keresletcsökkentő, a meglévő lakáshitelek adósságszolgálata szempontjából pedig kockázatnövelő tényező a bankszektorra nézve (negatív irányú korrekció). 4. A 2022. január 1-jével bevezetett és a hatályos jogszabályok alapján 2022. június 30-áig élő jelzáloghitel-kamatstop ugyanakkor ez utóbbi hatást mérsékli (pozitív irányú korrekció). 5. Néhány, az elmúlt hónapok fejleményeitől független megállapítás is hiányzik belőle: a hazai lakosság GDP- és jövedelemarányos eladósodottsága, a lakáshitelek penetrációja és több más, a magyar lakosság eladósodottságára vonatkozó statikus mérőszám hiányzik belőle, ezek európai összevetésben kedvezőbbé teszik a képet (pozitív irányú korrekció).



Pénteken az MNB szakértői a Portfolio-n megjelent szakmai cikkükben részben bemutatták az MNB attitűdjét és reakciókészségét a feltárt és bemutatott kockázatokkal kapcsolatban, csak röviden utalva az ESRB figyelmeztetésére.

Mi az az Európai Rendszerkockázati Testület? (European Systemic Risk Board, ESRB az MNB honlapja alapján)

A 2008-2009-es pénzügyi válságra reagálva kapta az Európai Bizottságtól feladatul a Jacques de Larosiere által vezetett magas szintű csoport, hogy vizsgálja meg az európai felügyeleti rendszer megerősítésének lehetőségét. A csoport arra a következtetésre jutott, hogy a felügyeleti rendszernek nem csak az egyes vállalatok felügyeletére, hanem az egész pénzügyi rendszer stabilitására kellene összpontosítania. A de Larosiere-jelentés 2009-ben tett egyik ajánlása szerint olyan uniós szintű új felügyeleti szervet kell felállítani, amelynek felvigyázói megbízatása a pénzügyi rendszer egészét érintő kockázatokra kiterjed. Ennek az ajánlásnak az eredményeként jött létre az Európai Rendszerkockázati Testület (European Systemic Risk Board, ESRB).

Mi az az ESRB?

Az Európai Rendszerkockázati Testületet az Európai Parlament és a Tanács 1092/2010/EU rendelete hozta létre az európai pénzügyi rendszer makroszintű felügyeletének biztosítása érdekében. Ezzel párhuzamosan a Tanács 1096/2010/EU rendelete felhatalmazta az Európai Központi Bankot az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatok ellátására. Az ESRB-t létrehozó jogszabályok 2010. december 16-án léptek hatályba.

Az ESRB a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (European System of Financial Supervisors, ESFS) tagja, amely az uniós pénzügyi rendszer felügyeletét látja el. Az ESFS-hez az ESRB mellett a következő testületek tartoznak: Európai Bankhatóság (EBA); Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti hatóság (EIOPA); Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA); Európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága (Joint Committee of ESAs); a tagállamok illetékes, illetve felügyeleti hatóságai a három ESA-t létrehozó jogszabályban meghatározottak szerint.

Az ESRB mandátuma, céljai

Az ESRB-ról szóló rendelet szerint „Az ESRB az Unió pénzügyi rendszerének makroprudenciális felügyeletére rendelkezik hatáskörrel a pénzügyi rendszer fejleményeiből eredő, az Unió pénzügyi stabilitását fenyegető rendszerkockázatok megelőzéséhez vagy mérsékléséhez való hozzájárulás érdekében, figyelembe véve a makrogazdasági fejleményeket is, a széles körű pénzügyi zavarok időszakainak elkerülése céljából. Az ESRB hozzájárul a belső piac zavartalan működéséhez, ezáltal biztosítva a pénzügyi szektor gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulását.”

Ennek megfelelően a testület főbb feladatai a következők:

Azonosítja és fontossági sorrendbe rendezi a rendszerkockázatokat.

Jelentősnek ítélt rendszerkockázatok esetén figyelmeztetést ad ki, amelyet indokolt esetben nyilvánosságra hoz.

Ajánlást fogalmaz meg a megállapított kockázat korrigálására, amelyet indokolt esetben nyilvánosságra hoz.

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy vészhelyzet van kialakulóban, titkos figyelmeztetést, illetve helyzetértékelést küld a Tanácsnak. Ezen intézkedése révén képes a Tanács megállapítani, szükséges-e az európai felügyeleti hatóságoknak címzett, a vészhelyzet fennállásáról szóló határozat elfogadása.

Nyomon követi a figyelmeztetések és ajánlások betartását.

Szorosan együttműködik a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének összes tagjával; indokolt esetben megosztja az ESA-kal a feladataik ellátásához szükséges rendszerkockázati információkat; az ESA-kal együttműködésben kidolgozza a rendszerkockázatok azonosításának és mérésének közös mennyiségi és minőségi mutatóit (kockázati jelzőrendszer).

Makroprudenciális felügyeleti kérdésekben tevékenységét összehangolja a nemzetközi pénzügyi intézmények, különösen az Nemzetközi Valutaalap, a Pénzügyi Stabilitási Tanács (Financial Stability Board, FSB), valamint harmadik országok illetékes szerveinek munkájával.

Az Európai Rendszerkockázati Testület élén az Igazgatótanács (General Board) áll, melynek munkáját több szakmai bizottság, így az irányító bizottság (Steering Committee), a tudományos tanácsadó bizottság (Advisory Scientific Committee (ASC), illetve a szakmai tanácsadó bizottság (Advisory Technical Committee (ATC) is segíti. Az Igazgatótanács évente négy alkalommal ülésezik. A Magyar Nemzeti Bank elnöke az ESRB Igazgatótanácsának szavazati joggal rendelkező tagja.

Címlapkép: Shutterstock