Rejtélyes társaság áll a Revolut fizetései mögött: mutatjuk, mit kell róluk tudni

Tonács Attila 2022. február 14. 10:30

A digitális transzformáció a fizetési piacot is állandó szerkezeti változásoknak veti alá. A fizetési megoldások egyre kiemeltebb szerepet kapnak a vállalatok értékajánlatában: amíg korábban ez egy unalmas és hálátlan területnek számított, amin mindenki fogát összeszorítva próbált meg túljutni, addig ma már a termékhez igazítják a fizetési megoldásokat, de sok esetben egészen új, különálló pénzügyi szolgáltatások is megjelennek a vállalatok kínálatában. Az ehhez szükséges infrastruktúra kezelése viszont nem egyszerű feladat, így a cégeknek olyan szolgáltatókra kell hagyatkozniuk, amelyek egységes platformot nyújtanak a gyors számlanyitáshoz és a változatos pénzügyi termékek létrehozásához. Ilyen vállalat a Modulr is, amely olyan alternatív pénzügyi szolgáltatók mögött áll, mint amilyen a Revolut. Cikkünkben bemutatjuk, milyen modellben működik a "titkos" fintech, és hogyan nyitja meg a kapukat a pénzügyi világ felé cégek ezrei számára.