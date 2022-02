Reuters: az EU egyelőre nem vágja le az oroszokat a globális bankrendszerről

Az EU nem valószínű, hogy a jelenlegi helyzetben lépéseket tesz az orosz bankrendszer SWIFT hálózatról való leválasztása érdekében az új szankciós csomag részeként – értesült a Reuters EU-s forrásoktól.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter csütörtök reggel már arra kérte a világ vezetőit, hogy sürgősen cselekedjenek, mérjenek válaszcsapást Oroszországra az Ukrajnát ért katonai támadás miatt. A külügyminiszter kijelentette:

Pusztító szankciókat kell kivetni Oroszországra azonnal, beleértve a SWIFT-szankciót is

Az európai országok illetve a piaci szereplők azonban ódzkodnak a SWIFT-szankciótól, ugyanis az nem csak az oroszoknak, hanem Európának is több ponton is fájna, károkat okozna. Erről részletesen ebben a cikkünkben írtunk, a lényeg, hogy egyrészt a több ország bankszektora jelentős kitettséggel rendelkezik Oroszországban, és a SWIFT használatával fizetnek az oroszoknak a földgázért, kőolajért, így részben lábonlövés is lenne a szankció Európának. A SWIFT egyébként a bankok nemzetközi kommunikációs hálózata, mely segítségével évente több száz milliárd dollár mozdul a világon.

A Reutersnek egy az ügyet ismerő diplomata azt mondta:

A gyorsaság és a konszenzus ebben a pillanatban mindennél fontosabb.

Hozzátette, hogy ez azt is jelenti, hogy

jelenleg nem fognak lépni a SWIFT-szankció kapcsán, mert ha így tennének, az széles körű következményekkel járna Európában is.

Egy mási EU-s diplomata azt mondta a hírügynökségnek, hogy nem tud jelenleg egyezségről (a SWIFT-szankciók kapcsán). A Bank of International Settlements (BIS) adatai szerint az európai bankok rendelkeznek az orosz bankrendszer felé a legnagyobb, közel 30 milliárd dollárnyi kitettséggel.

A címlapkép forrása: Sergei Malgavko\TASS via Getty Images