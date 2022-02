Döntöttek: a legdurvább szankcióval csapnak le Oroszországra a nyugati országok

Az Európai Unió tagállamai, az Egyesült Államok és szövetségesei szombat éjszaka megállapodtak arról, hogy több orosz bankot is elzárnak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszertől.

A lépés célja, hogy elzárja ezeket az intézményeket a nemzetközi pénzügyi források áramlásától, és ez jelentősen korlátozza globális működésüket - mondta a német kormány szóvivője a BBC szerint.

Oroszország olaj- és gázexportja a SWIFT-rendszerre támaszkodik. A BBC azt is megjegyzi ugyanakkor, hogy a nemzetközi konszenzussal bíró lépés kárt tehet nyugati cégeknek is, amelyek üzletelnek a szankciókkal sújtott Oroszországgal.

A SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) egy biztonságos üzenetküldő rendszer, amely lehetővé teszi a gyors, határokon átnyúló fizetéseket, ezzel megalapozva a nemzetközi kereskedelmet.

Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Európa és Kanada által elfogadott büntetőintézkedések közé tartozik az orosz központi bank nemzetközi tartalékainak korlátozása is – áll az érintett országok közös közleményében.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntés kapcsán kijelentette, hogy a a nyugati országok megakadályozzák Oroszországot abban, hogy "használja hadiládáját", gyakorlatilag befagyasztják a központi bank eszközeit.

Nap közben már körvonalazódott a terv

A csütörtöki rendkívüli uniós csúcstalálkozó napján még nem volt egység az uniós tagállamok között az orosz bankokat jelentősen sújtó lépésről.

Szombat reggel viszont már olyan értesülések érkeztek, miszerint tárgyalnak nyugaton az orosz pénzintézetek SWIFT-ről való leválasztásáról, miután Németország és Olaszország, amely korábban fenntartásainak adott hangot az intézkedéssel kapcsolatban, hajlott erre és a szankciók következő köre tartalmazhatja. Délelőtt pedig már úgy tűnt, hogy elő is van készítve a kemény szankcióról szóló döntés. Szijjártó Pétere külügyminiszter szombat délben azt hangsúlyozta, hogy Magyarország soha, egyetlen szankciós előterjesztéssel szemben sem szólalt fel, nem blokkolt és nem is blokkol semmit, és hozzátette, hogy Magyarország nem blokkolta a SWIFT-rendszerrel kapcsolatos döntést sem.

Mivel járhat az orosz bankok "kiiktatása"?

Korábbi (2014-es) becslések szerint az orosz gazdaságnak 5 százalékkal csökkenthet a GDP-je, ha bevetnék a SWIFT-szankciót ellenük. Az európai országok illetve a piaci szereplők ugyanakkor azért ódzkodnak a SWIFT-szankciótól, mert az nem csak az oroszoknak, hanem Európának is több ponton is fájna, károkat okozna. Erről részletesen ebben a cikkünkben írtunk, a lényeg, hogy egyrészt több ország bankszektora jelentős kitettséggel rendelkezik Oroszországban, emellett a SWIFT használatával fizetnek az oroszoknak a földgázért, kőolajért, így részben lábonlövés is lenne a szankció Európának.

