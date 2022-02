Máris megkezdték az oroszok elleni legkeményebb szankció végrehajtását

A SWIFT nemzetközi bankközi üzenetküldő hálózat üzemeltetője közölte, hogy megkezdik a nyugati szankciók által előírt új szankciós csomag teljesítésének előkészítését – írja a Reuters.

Kapcsolatban vagyunk az európai hatóságokkal annak érdekében, hogy a megtudjuk a részleteket az új lépések által érintett vállalatokról, és felkészüljünk a jogi instrukciók teljesítésére

- írta a SWIFT közleményében a Reuters tudósítása szerint.

Az Európai Unió tagállamai, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Kanada szombat éjszaka megállapodtak arról, hogy több orosz bankot is elzárnak a SWIFT nemzetközi üzenetküldő rendszertől, mely a globális pénzügyi tranzakciók koordinációjáért felel. Egyúttal az orosz jegybank devizatartalékkal kapcsolatos tranzakcióit is korlátozzák. Ezzel a nyugati hatalmak meghozták a szakértők szerint legsúlyosabbnak tekinthető gazdasági-pénzügyi szankciót, ami a szövetségbe összeállt országok gazdaságainak is fájni fog.

A szankcióról kiadott európai közlemény nem nevesítette az érintett orosz bankokat, hanem úgy szól, hogy azokat érinti most a lekapcsolás, amelyeket eddig is sújtottak a korábbi szankciók, de szükség esetén bővíthetik az orosz bankok listáját (korábbi híradások a VTB-t, a Sovcombankot, a Novikombankot, a Promsvyazbankot és az Otkritie Bankot említették). Az Egyesült Államok eddig 5 bankot szankcionált, köztük a VTB-t. Korábban a SWIFT-szankcióról, annak hatásáról és európai következményeiről ebben a cikkünkben írtunk részletesen, a döntésről pedig itt számoltunk be.

A lépés célja, hogy elzárja ezeket az intézményeket a nemzetközi pénzügyi források áramlásától, és ez jelentősen korlátozza globális működésüket

- mondta a német kormány szóvivője tegnap.

Oroszország teljes kereskedelme és ezen belül olaj- és gázexportja a SWIFT-rendszerre támaszkodik. A BBC azt is megjegyzi ugyanakkor, hogy a nemzetközi konszenzussal bíró lépés kárt tehet nyugati cégeknek is, amelyek üzletelnek a szankciókkal sújtott Oroszországgal.

