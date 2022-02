Megszólalt az orosz jegybank a szankciók után, korlátlan aukciót hirdettek

Az orosz jegybank a felkorbácsolt kedélyeket nyugtatandó, a bankrendszer stabilitását javító lépéseket tervez a nyugati szankciók bejelentése után.

A Reuters hírügynökség tudósítása szerint az orosz jegybank vasárnap közölte, hogy

a hétfői „finomhangoló” repó aukción korlátlanul fognak elfogadni ajánlatokat.

A bankrendszer stabilitása továbbra is fennál a szigorú szankciók bevezetése ellenére. Az orosz jegybank azt is közölte, hogy a bankkártyák továbbra is normálisan működnek és az ügyfelek pénze is elérhető bármikor. A jegybank azt is előre vetítette, hogy jelentősen növelni fogja azon értékpapírok körét, melyeket elfogadnak fedezetnek a jegybanki hitelekhez.

Mint arról korábban beszámoltunk, az Európai Unió tagállamai, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Kanada szombat éjszaka megállapodtak arról, hogy több orosz bankot is elzárnak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszertől. Egyúttal az orosz jegybank devizatartalékkal kapcsolatos tranzakcióit is korlátozzák. A SWIFT-szankció potenciális hatásáról itt írtunk részletesen.

