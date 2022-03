Nagyot bukhat a Citigroup Oroszországban

Fennáll a kockázata, hogy a Citigroup durván 4 milliárd dollárt veszít Oroszországban az ottani kitettsége miatt – közölte a társaság, amelynek az ország retail banki piacáról való kivonulási tervét alaposan megbonyolítja a háború.

Az elmúlt napokban a Citigroup nyilvánosságra hozta, hogy 9,8 milliárd dollárnyi teljes kitettsége volt Oroszország felé 2021 végén, ami más amerikai bankokhoz képest sérülékenyebbé teszi a Moszkva ellen bevezetett szankciókkal szemben.

A Financial Times beszámolója szerint az említett kitettségnek része az orosz retail bank, amelynek az eladását tavaly jelentették be, emellett az orosz jegybanknál lévő betétek, amelyekre a vasárnap bevezetett nyugati szankciók is kiterjednek.

Egy súlyosabb stressz forgatókönyv mellett a bank elveszítené az orosz kitettségének csaknem a felét – mondta Mark Mason pénzügyi igazgató a társaság szerda befektetői napján. A végső veszteség azonban szerinte jóval kisebb lenne, függően attól, miként enyhül a helyzet Oroszországban.

