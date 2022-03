Raiffeisen: Fantasztikus évet zártunk

Portfolio 2022. március 03. 15:10

Kiemelkedő profittal zárta a tavalyi évet a magyar Raiffeisen Bank, továbbra is erős a hitelezés és dinamikusan nőtt a betétállomány is. A növekedés 2022-ben is hasonló ütemben folytatódik - közölte a hitelintézet, hangsúlyozva: a bank tőkehelyzete stabil, likviditása az MNB elvárásait is többszörösen meghaladja, az orosz-ukrán konfliktus nincs közvetlen hatással a hazai pénzintézetre.