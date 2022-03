Gyűlnek a felhők a nyugati bankok letétkezelési szolgáltatása felett Oroszországban

Nincsenek könnyű helyzetben a nyugati bankok, amelyek letétkezelési szolgáltatást nyújtanak Oroszországban: egyik oldalról az ügyfelek garanciákat kérnek tőlük arra, hogy fenntartják a szolgáltatásukat, másik oldalról az oroszok elleni gazdasági szankciók döntés elé állítják őket az orosz piaci jelenlét jövőjével kapcsolatban.

Több nyugati nagybank, köztük a Citigroup, a JP Morgan és a Societe Generale is erősen törheti a fejét az utóbbi hetekben annak kapcsán, mi legyen az orosz jelenlétükkel és legfőképpen mi legyen a letétkezelési szolgáltatásuk sorsa.

A Reuters cikkének beszámolója szerint nincsenek könnyű helyzetben, nyugati ügyfeleik garanciákat kérek tőlük arra vonatkozóan, hogy továbbra is folytatják a letétkezelést a szankciókkal sújtott országban. A szolgáltatás főként nyugati alapkezelők, hedge fundok és egyéb banki riválisok és azok ügyfelei számára fontos, hiszen ez adja meg a lehetőséget a jövőben is az orosz befektetések előtt.

A lapnak nyilatkozó források szerint többen is várták már, mikor tudnak ismét kereskedni a moszkvai tőzsdén, de sokan ezt egy nyugati letétkezelő meglétéhez kötötték. A források úgy tudják, hogy a Citigroup mindaddig kiszolgálja ügyfeleit, amíg a szankciók ezt engedik. A bank a Reuters hivatalos megkeresésére nem reagált még az ügy kapcsán.

A Citihez hasonló garanciákat várt el több ügyfél a SocGentől is, ami a névtelenül nyilatkozó források szerint a bank vezetősége meg is adott, legalábbis a rövid távú jövőre nézve.

Mindeddig a Citi és a SocGen sem adott ki hivatalos nyilatkozatot a letétkezelési szolgáltatásuk jövőjével kapcsolatban Oroszországban, korábban annyit jelentettek be, hogy az orosz szankciók miatt jelentősen csökkentik az országban a tevékenységüket, emellett segíteni fogják ügyfeleiket az orosz kitettségeik leépítésében, illetve csökkentésében.

A nagyobb bankok közül az amerikai JP Morgan is hasonló letétkezelési szolgáltatásokat nyújt moszkvai kirendeltségében. A lap forrásai szerint ehhez a pénzintézethez is hasonló kérések érkeztek be az ügyfelek oldaláról, a hírek szerint a JP Morgan elkötelezett volt a letétkezelés folytatása mellett Oroszországban. Hasonlóan nyilatkozott az ügyben a Bank of New York Mellon is.

A nyugati ügyfelek amiatt aggódnak leginkább, hogy ha a bankok úgy döntenek, beszüntetik moszkvai letétkezelési szolgáltatásaikat, akkor sok nyugati befektetőnek, aki már rendelkezik orosz részvényekkel vagy kötvényekkel, máshol kell keresnie egy bankot, ahol ezeket az eszközöket tarthatja. Megint mások, akik a szankciók feloldása után ki akarják használni a pénzpiaci vagy a gazdasági fellendülést, nehezebben tudnák folytatni ezeket a terveket. A tranzakciós szolgáltatások mellett ráadásul ezek a bankok egy sor plusz szolgáltatást is nyújtanak ügyfeleiknek, ilyen például az orosz jegybanki dokumentációk fordítása, ami nagy segítséget tud jelenteni.

