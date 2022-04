Új vezetőt nevezett ki a Mastercard a közép-európai régió élére

A Mastercard ma bejelentette Peter Bakenecker kinevezését a Mastercard közép-európai divíziójának új elnökeként. Ebben a szerepkörben a Mastercard stratégiájának, működésének és az üzletág minden aspektusának általános sikeréért felel Ausztriában, a Cseh Köztársaságban, Cipruson, Németországban, Görögországban, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Németországban és Svájcban.

Peter Bakenecker kinevezését így kommentálta: "Iparágunk változik. A Mastercardnál folyamatosan igazodnunk kell ügyfeleink stratégiai, technológiai és mindenekelőtt piaci kihívásaihoz. A fogyasztók és a vállalkozások Közép-Európa szerte a választás lehetőségét szeretnék látni, és olyan innovatív termékeket és megoldásokat várnak, amelyek a legjobban megfelelnek az igényeiknek. Ezekben az országokban jelentős a növekedési potenciál, és nagyszerű lehetőségeket kínálnak a feltörekvő fizetési technológiák bevezetésére és elfogadására."

Az új pozícióját megelőzően Peter Bakenecker a németországi és svájci divízió elnökeként tevékenykedett.

A Mastercardhoz való 2006-os csatlakozása óta Peter különböző vezetői pozíciókat töltött be, többek között a termék, az üzletfejlesztés és az európai digitális fizetések vezetőjeként. Sok éven át tagja volt a Mastercard Advisors európai, ázsiai-csendes-óceáni, közel-keleti és afrikai vezetői csapatának, ahol lehetősége volt különböző földrajzi területeken különböző iparágak számára fizetési technológiai megoldásokat tervezni és építeni.

Mielőtt a Mastercardhoz csatlakozott, Peter a Batten & Company, valamint a Roland Berger Strategy tanácsadó cégek pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó részlegénél dolgozott.

Peter az Essen/Duisburgi Egyetemen és a Sydney-i Műszaki Egyetemen szerzett MBA diplomát banki és pénzügyi területen. Ezek mellett vezetői programokat is végzett a London School of Economics and Political Science-en

