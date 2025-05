Fényre lépnek az AI-munkások: van, ahol bukta, máshol óriási költségcsökkentés lett belőle

Turzó Ádám Pál 2025. május 10. 15:30

Egyre több ismert technológiai cég vállalja fel az Egyesült Államokban: a mesterséges intelligencia fejlődése miatt bocsájtanak el dolgozókat. Olyan cégvezetők is akadnak, akik azokat az alkamazottakat értékelik, akik aktívan használják az AI-eszközöket, és ezzel munkaerőt spórolnak. Ám van olyan fintech startup is, amelynek nem jött be a lépés, mert túlázásba estek, és most szép csendben újra elkezdik visszaépíteni a lekukázott "emberi" ügyfélszolgálatot. Érdekes időszak előtt állunk, egyre több szektorban, egyre több állásról derül majd ki, hogy hol van igazán nagy értéke az emberi képességeknek, és hol kap majd jelentős szerepet a mesterséges intelligencia.